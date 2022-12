Hace una semana el ex Concejal multipartidario, ex Diputado nacional del Frente de Todos, ex funcionario de la Cancillería Argentina (cuando era Canciller Felipe Solá) y, hace unos días, ex funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, Fernando Asencio, presentó su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba en la mencionada cartera ministerial