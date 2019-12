ESCÁNDALO DE PRO – PORCIONES: “SE QUEDARON CON LA PLATA DE LOS FISCALES”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Alguna vez supo asegurar, Hernán Berisso que «El 50% de una elección se gana el día de la elección, por más campaña que se haya hecho y globos que se hayan repartido. Ese día tienen que estar los fiscales para defender el voto.»

Un destacado dirigentes del Pro, integrante del frente “Juntos por el Cambio”, después de desgranar los sinsabores de una campaña local errática y mezquina, aseguró a nuestro medio que “se quedaron con la plata de los fiscales” y señaló al Diputado nacional Hernán Berisso, coordinador de la campaña matancera.

Hernán Berisso es, hace rato, el encargado de coordinar las actividades partidarias del PRO y del frente “Juntos por el Cambio”; dicha función la viene cumpliendo desde 2014 y no ha generado muchos adeptos a su forma de trabajar.

Si bien fue premiado con la Diputación nacional, su gravitación política en el distrito es nula porque su fortaleza está en la superestructura partidaria y su referente Carlos Federico Salvai, Jefe de Gabinete de la Gobernadora Vidal, lo ha protegido de todas las críticas que recibió de militantes y dirigentes políticos.

“Berisso se quedó con la plata de los fiscales del segundo y tercer cordón de La Matanza” exclamó un dirigente de muchos años en el espacio partidario y agregó que “Gracias a las malas mañas de este tipo nunca pudimos crecer en La Matanza. Su juego es muy simple: divide y rompe todo. Nunca le intereso ganar el distrito, siempre jugó mal. Parece empleado de Fernando Espinoza y no un dirigente opositor”.

Un joven militante de “Juntos por el Cambio” nos comentó que “Milite toda la campaña y lo hice convencido y con ganas. Obviamente me ofrecí como fiscal y me prometieron unos pesos para fiscalizar pero la plata nunca apareció, ni en las PASOS ni en las generales” y afirmo que “No importa tanto la plata pero el gesto y la mentira me enojó mucho. Cuando empecé a preguntar Berisso me mandó a decir que si seguía jodiendo me quedaba sin trabajo, cuando mi empleo es en una empresa privada y lo conseguí por el diario. Este tipo es de terror”.

Si es por hablar mal de Hernán Berisso podríamos escribir un libro pero no es la intención de la nota.

Berisso fue uno de los principales responsables de los malos resultados electorales del frente “Juntos por el Cambio” en La Matanza por varias razones: una estrategia electoral errónea, esconder al candidato a Intendente en reuniones cerradas e intrascendentes, ocultar las visitas de los principales candidatos como sucedió con María Eugenia Vidal y Mauricio Macri. Para muestra sobra un botón, según dicen, y parece que es verdad porque ahora viene Vidal (http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/87784/vidal-volvio-a-pisar-la-matanza-para-presenciar-el-derribo-de-un-bunker-narco?fbclid=IwAR1d1491S3baz1CRkw9_TY0agAHMjl5SZjy4pzqYln5Is7vrous8rQtqs3o) y lo anuncian e invitan a la prensa cosa que no ocurrió durante la errática y cerrada campaña donde el Dr. Alejandro Finocchiaro se postulaba a la Intendencia y, “Piraña” Berisso, contaba los billetes.

Según varios dirigentes consultados, comentaron que “Berisso no habría sido el único que se quedó con algunos (por no decir muchos) de los billetes que administraba, hubieron otros que manotearon unos mangos que, al lado de lo que se llevó Berisso, son centavos”.

“Finocchiaro fue consciente siempre que no tenía oportunidad de ganar la intendencia matancera, por esa razón dejó que Berisso haga lo que le venía en gana. El único objetivo de Finocchiaro era no perder por goleada y salvar la ropa” sostuvo, a nuestro medio, un destacado dirigente de “Juntos por el Cambio” y agregó que “Mientras los militantes y algunos dirigentes ponían la cara en la campaña, ellos se escondían en reuniones intrascendentes con los vecinos y la plata de la campaña nunca aparecía y, aún menos, la plata de los fiscales”.