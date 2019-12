LA SINFÓNICA DE LA DISCORDIA

Hace un año, sorpresivamente, se reunían Daniel Bracamonte (coordinador de Vecinos en Alerta), la Intendente matancera, Verónica Magario y parte del gabinete municipal, con la intención de coordinar acciones para satisfacer los pedidos de los vecinos de Ramos Mejía respecto a varios

(https://www.lamatanzainforma.com.ar/vecinos-se-reunieron-con-magario-para-pedir-seguridad/) temas relacionados con la localidad.

Hace un año los vecinos de Ramos Mejía habían convocado a una marcha para protestar y reclamar justo el día que se realizaría una actividad cultural programada por el municipio. A partir de la reunión mantenida y varias idas y vuelta, se suspendió la protesta pero, lo solicitado a la Intendente Magario y que ella se comprometió a resolver los puntos planteados en el petitorio, nunca se resolvieron (http://semanarioquintopoder.com/?p=22551).

Hay estamos en el mismo brete: una actividad cultural organizado por el municipio en pleno centro ramense y la convocatoria de Vecinos en Alerta, oponiéndose directamente a dicha actividad.

Pro esta situación Semanario “Quinto Poder” dialogó con Daniel Bracamonte sobre la situación descripta.

QP: Bracamonte, ¿se están organizando los vecinos de Ramos Mejía, y localidades aledañas, para manifestarse rechazando la Sinfónica el viernes 13/12?

DB: “Así es, en los espacios vecinales que están abiertos a los vecinos ya se venía solicitando esto y por eso los vecinos nos autoconvocamos para decir NO A LA SINFÓNICA. Pero que quede claro que esto no es un capricho ni un rechazo a las actividades culturales o sociales, de hecho nosotros hemos llevado a cabo actividades sociales a lo largo del año, fundamentalmente en el aspecto solidario y dándole al vecino una devolución con actividades que el lugareño pudo disfrutar en familia. Y a su vez luego se les dio información completa y transparente de donde fueron sus donaciones en un acto de total transparencia. Lo que se busca, una vez más, es el llamado a la atención a las autoridades municipales para que lleven adelante un ordenamiento de las PRIORIDADES y a su vez se transparenten los números de lo que cuesta cada actividad que lleva adelante la Secretaria de Cultura. Estamos en momentos de crisis económica y no es posible que se gaste dinero del erario público en shows cuando, por ejemplo, no se cuenta con seguridad, no hay ambulancias, la infraestructura no existe. Por ejemplo si uno camina por Ramos Mejía, tan solo, verá que no hay rampas para discapacitados en condiciones, nunca se llevó a cabo lo hablado con la intendenta sobre el tema de recolección de residuos en el polo gastronómico, cuando se había presentado un programa especial para ello. No aceptamos de ninguna manera que las veredas paralelas al tendido del ferrocarril Sarmiento no existan o estén en una condición espantosa (cosa que la misma intendenta dijo que se haría cargo inmediatamente de esto).

Es inaceptable que no haya cestos de basura en el centro de la ciudad y que no exista un programa de reciclado. No se puede aceptar que la delegación municipal y la región descentralizada no tengan presupuesto ni personal para llevar a cabo estas demandas mínimas del vecino. No es posible que Tránsito no tenga servicio de grúa los fines de semana y que haya SÓLO dos aparatos para medir la alcoholemia en TODA LA MATANZA (días atrás se demoró la partida de un Bus escolar a la costa porque la que llevaron no funcionaba y lo padres se opusieron a la partida y hubo que esperar que se abra la descentralizada de González Catan para llevar la otra pipeta que hay en el Municipio). O también tener que esperar innecesariamente una ambulancia cuando más 26000 vecinos se pronunció solicitando la firma del convenio para el sistema SAME. Sin dejar de mencionar el trastorno que por varios días causa a los vecinos en materia de tránsito y a los comercios en tema de ventas en plena temporada navideña causa semejante espectáculo que BIEN puede hacerse en la UNLAM y no en una avenida céntrica”.

QP: ¿Uds. no habían reclamado eso ya el año pasado cuando se reunieron con Magario?

DB: “Si, se llevó un petitorio con reclamos mínimos que salvo excepciones no se cumplió en absoluto. Y esto no puede desconocerlo el comisario político para Ramos Mejía, la Sra. Francese, dado que es vecina y seguramente camina por el barrio. Se acordó que se le daría curso al pedido y no sucedió. Hoy la Sra. Magario está dejando la gestión, por ejemplo, sin dejar operativo al 100% el centro de monitoreo, y tampoco el vecino tiene acceso a ver el progreso del mismo, tal como si sucede en otros distritos.

QP: ¿El año pasado Uds. suspendieron la convocatoria por la promesa de dar cumplimiento al petitorio y esta vez vuelven a la carga?

DB: “Esto es algo que quiero aclarar, quienes los vecinos que me acompañaron a esa reunión están de testigos que se le dejó bien claro a la intendenta que la convocatoria NO se bajaba. Es más se le pidió que hiciera todo lo que esté a su alcance para evitar que grupos militantes afines al municipio provoquen a los vecinos, cosa que la Sra. Magario dijo que si y que por el contrario ella temía un escrache a su persona por parte de una supuesta oposición. Cosa que jamás ocurrió en ninguna de todas las convocatorias que se dieron desde el espacio vecinal, siempre cero incidentes. Días después nos llega información que el vicepresidente del Foro de Seguridad de Lomas del Mirador, el Sr. Freire, estaba organizando una contra convocatoria en Ramos Mejía con gente de Lomas del Mirador, Tablada y Ramos Mejía. En consecuencia y con pruebas de esto realice la denuncia penal correspondiente, y tomó intervención la UFI 6, que hoy a casi un año jamás me llamó nadie a declarar. Vale aclarar que se presentaron pruebas fehacientes y hasta desde el Municipio se les ordenó que dejaran de lado esta provocación. Ante esto y atento a la posibilidad de que algún vecino salga lastimado, se decidió dar marcha atrás. Jamás voy a permitir que se ponga en riesgo al vecino y su familia. Desde luego la causa fue archivada y repito, sin siquiera haber declarado como denunciante, cosas que suceden en La Matanza”.

QP: Se lo nota muy activo en las redes, solicitando reuniones con autoridades policiales y hasta la expansión de Vecinos en Alerta a otras localidades

DB: “Hemos dado lugar a espacios vecinales en todas las localidades de La Matanza para que el Vecino pueda expresar sus necesidades y poder entre todos solicitar soluciones. Solicitamos a la departamental operativos de saturación y una reunión conjunta con varios comisarios y los vecinos. Estamos trabajando con otros grupos vecinales como la Junta Vecinal para profundizar estos espacios, lo que muestra una clara crisis de representatividad para con el vecino. Y este es un llamado de atención también para los concejales, tanto oficialistas como opositores. Se ha dejado de lado y cerrado espacios como las unidades básicas o comités donde el vecino podía ir y ser escuchado y se le buscaba la vuelta para resolverle el problema. Hoy las nuevas plataformas nos dan esta opción y las estamos tratando de aprovecharla muy bien.

QP: ¿Desea agregar algo más?

DB: “Quiero agradecer el espacio y hacer un llamado a las nuevas autoridades municipales y a toda la clase política Matancera que priorice las necesidades de los Vecinos porque como dice el refrán ‘no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante’ y ya no aguantamos más”.