“EL NEOLIBERALISMO DESTRUYE TODO TEJIDO SOCIOECONÓMICO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Hugo Soraire, director de la ‘Región descentralizada Sur’, electo concejal en las últimas elecciones generales, Soraire nos contaba sobre sus expectativas, la actualidad del sur del distrito, y lo que se viene. Esto nos decía:

QP: ¿Soraire, trabajando mucho en los barrios desde la Región?

HS.: “Sí, como lo veníamos haciendo siempre. No hay motivos como para que frenemos o paremos o lentifiquemos la acción. Seguimos de la misma manera, todos los días de la misma manera con alguna actividad puntual que tenga que ver con el trabajo territorial. En el día a día estamos en alguno de los distintos barrios de la zona, realizando alguna tarea específica. Seguiremos trabajando todos los días hasta la asunción del intendente, vamos a cumplir alguna otra tarea que el intendente disponga o seguiremos militando políticamente en nombre del peronismo en los barrios de González Catán y Virrey del Pino.”

QP: ¿Se está trabajando sobre todo en ganar espacios verdes y de recreación para el vecino de la localidad?

HS.: “Sí, aprovechamos mucho el tema ya que contamos con algún recurso que nos facilitan, en este caso la unidad ejecutora de programas sociales, como mesas, bancos, juegos. Hay que agradecer a los compañeros que están en las distintas áreas ya que prestan colaboración para que esto suceda y a los compañeros cooperativistas que construyen los bancos que después se pueden instalar. Nosotros en este caso tenemos la mano de obra del galpón de Catán Sur, es una demanda de muchos barrios. Esto lo podemos ver a través de las redes sociales, y ni hablar de la demanda que llega a través del teléfono. La gente necesita estos espacios y nosotros colaboramos humildemente en la medida de nuestras posibilidades para que esto así se haga. Sabemos que queda mucho trabajo por hacer, hay infinidad de pedidos y reclamos, y vamos a seguir atendiendo todo lo que podamos.”

QP: ¿Estos lugares, que se refaccionan o se adecuan a las necesidades de los vecinos, son en los barrios más alejados de los centros comerciales o en ciudades cabeceras donde hay plazas grandes como por ejemplo la de San Justo, Laferrere y Catán?

HS.: “Sí, es meramente barrial. Es llegar al vecino que está en el barrio alejado para que pueda disfrutar de una sombra, un juego o una mesa y un banco para tomar un mate en familia o con amigos y vecinos. Esto está pensado para esas plazas o plazoletas barriales que están en el corazón de cada barrio y que la gente las utiliza porque son de ellos, que están ahí en la puerta de su casa o a la vuelta. Hicimos y mejoramos muchas pero todavía nos queda mucho por hacer, y vamos a continuar con el apoyo y la ayuda de los compañeros de las distintas áreas. Sabemos que en unos días más va a haber reacomodamiento de algunos compañeros en función, vamos a esperar ese detalle para después continuar”

QP: Esta tarea también se realiza con un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo con las ONG de los barrios, ¿es así?

HS.: “Sí, con los grupos organizados constituidos en los distintos barrios, que son los que acceden a nosotros a través del trabajo que venimos realizando desde la ‘Región Descentralizada Sur’. En este caso, con las instituciones de la zona. En cada barrio siempre hay una institución o instituciones que trabajan. Nosotros trabajamos mucho el tema participativo a través del ‘consejo consultivo’, donde se establece la relación y la demanda. A partir de ahí canalizamos la tarea trabajando mancomunadamente con nuestros vecinos e instituciones, con el apoyo y el acompañamiento del estado municipal, tratando de llegar a la solución de las diferentes problemáticas.”

QP: Estamos a pocos días de que asuman los nuevos concejales. Usted es uno de ellos, ¿qué expectativa tiene?

HS.: “Las lógicas y naturales a una situación que podría modificarse. Como siempre he planteado, a donde nos toque estar será el lugar adecuado. En este caso, donde nos indique el compañero intendente y conductor político de La Matanza Fernando Espinoza. A él nos debemos, y él nos dirá dónde y cómo desempeñarnos; y a partir de allí, trabajaremos como lo es habitual desde hace tanto tiempo.”

QP: Sabemos que la zona sur del distrito es muy poblada y que cada aumento a la canasta básica afecta y mucho. Después de las elecciones vinieron varios aumentos, ¿qué le dice el vecino? ¿Cómo les afecta esto en el sur del distrito?

HS.: “Esto ha sido una constante, y no es sólo en este mes o post elecciones. En cuanto a trabajo, sabemos que el macrismo produjo cientos de miles de despidos y ha terminado prácticamente con la changa en los barrios, que era algo que hacía que se dinamice la economía propia de cada barriada por la cantidad de vecinos que realizaban una changa semanal o mensualmente. Esto casi no existe más. Ya no se puede bancar esta situación económica, ‘el neoliberalismo destruye todo tejido socioeconómico’. Alguien que llega justo con el mango a fin de mes o que no llega directamente, no va revocar una pared, ni construir una reja, ni pintar la casa. Eso significa que el peón de albañil, que se la rebuscaba haciendo estos trabajos, hoy no tiene ese ingreso. Esto sucede desde hace rato, y hace que mucha gente se vea imposibilitada de poner un plato de comida en la mesa. Esto es literalmente, crece la demanda en los comedores y los merenderos por la apertura de nuevos lugares, por más cantidad de platos en los lugares que ya están. Estamos atendiendo todo lo que podemos, haciendo malabares a partir de un trabajo inconmensurable de la Secretaría de Desarrollo Social y también de los amigos y compañeros que colaboran con donaciones y acercan una mano solidaria para que nosotros podamos organizar esto en las distintas barriadas. Así podemos hacer que pibes y abuelos se sienten a comer por lo menos una vez por día. Lamentablemente esto no debería ocurrir, pero es la situación que tenemos y hay que decirla.”

QP: La oposición en el distrito hace hincapié en la inseguridad que azota a La Matanza. ¿Esta crisis económica acompaña el desarrollo o crecimiento de esta?

HS.: “Posiblemente tenga mucho que ver la crisis económica, pero la seguridad es un tema arduo, un tema complejo que viene de muchos años. Con respecto a la oposición en el distrito, tuvo en sus manos el manejo de la seguridad toda, desde la nación, y de la provincia, tuvo un ministro Ritondo que hacía presentaciones en televisión casi como una estrella televisiva, mostrando supuestos decomisos de drogas cuando, en realidad, en el barrio a un trabajador que sale a las 5 de la mañana a tomar el colectivo lo asaltan con un cuchillo. Este gobierno (que ya por suerte se va, a nivel nacional, y provincial) no modifico absolutamente nada en el área de seguridad a pesar de que vinieron con un discurso, que iban a hacer, y que esto se iba a cambiar, y batallaron a través de los medios de comunicaciones durante años, diciendo que el grave problema es la inseguridad, que posiblemente es un tema que tengamos que entender como prioritario, e importantísimo, pero nos han mentido diciendo que hacían cosas que no hacían, o cosas que después no hicieron, este es un tema que hay que tomar con seriedad y con todas las partes que deben involucrarse en esto, la policía, la sociedad toda y hacerlo responsablemente, no se puede tratar el tema de la inseguridad así como se lo tratado estos últimos 4 años a través de espectáculos televisivos, decomisando droga que después no aparece y le echan la culpa a los ratones”

QP: Estamos casi a fin de año, ¿cómo avizora las fiestas de diciembre y el principio del nuevo gobierno?

HS.: “Con mucha responsabilidad de parte de todos, tenemos que poner lo mejor de nosotros para que estas fiestas sean en paz en principio, que estemos atento a cualquier situación que nos lleve a pensar en gente que trate de aprovechar las festividades para sacar redito político, digo esto en cuanto y en tanto podemos ver casi a diario a los que se están yendo, amenazan ya con cortar rutas y empezar con planteos, los sectores de la oligarquía, ya están preparados alentados por lo que pasa en el continente, a endurecer posiciones para con el gobierno que se viene, todo esto nos hace que tengamos que estar permanentemente atento, no digo que vaya a pasar nada extraordinario, simplemente hay que estar atento, vigilante, en guardia, por lo que vendrá, esperemos que las fiestas sean en paz para todo el mundo entendiendo que muchos compatriotas no van a vivir esto como unas fiestas, sino con muchas limitaciones para poner un plato de comida en la mesa, esto lo tenemos que tener presente”

QP: Una pregunta fuera de la política de La Matanza, ¿pierde el macrismo también en BOCA?

HS.: “Creo que sí, esta todos dado para que así ocurra, por mi parte creo que tenemos en Román Riquelme, en la historia del fútbol, a un hombre con memoria, y el recuerda muy bien desde aquella imagen que quedo para siempre ‘el topo Gigio de Riquelme’, lo toman como algo simpático de Román, recordemos un detalle: ese día Román le dedica el gol a Macri y se pone las manos en las orejas, le esta diciendo a Macri paga lo que debes, porque Macri le pagaba el sueldo mínimo al futbolista que ya era una estrella con 20 años, porque Macri siempre ha sido así, un negrero que se aprovechaba del que trabajaba, inclusive de sus futbolistas profesionales en BOCA, este era el reclamo que le hacia Riquelme en aquel momento, y después el delfín de Macri que es Angelici en Boca causo un desastre estos 8 años, ni que hablar futbolísticamente, ha causado un desmadre en el club, transformándolo en un lugar para turistas, y dejando al hincha de BOCA afuera, estas son cosas que tienen que modificarse, creo que las cartas ya están jugadas, y que Riquelme le va a dar el triunfo a la lista que acompaña, por sobre el macrismo y sus secuaces”