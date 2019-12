“ESTAMOS COMPROMETIDOS EN SER UNA OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA, CRÍTICA Y QUE TAMBIÉN VA A PROPONER”

Por Gustavo Bustamante

A días de que asuman los nuevos concejales matanceros dialogamos con quien encabezó la lista de ‘Juntos por el Cambio’, Eduardo ‘Lalo’ Creus, quien promete transformar el HCD en el lugar donde la voz de los vecinos sea protagonista. Esto nos decía:

QP: ¿Día movido inaugurando la estación de Sáenz, acompañando al presidente Macri, y también estando en la inauguración del tren a 20 de Junio en La Matanza?

LC.: “Sí, a mí por lo menos me gusta la historia viva. El visitar los lugares donde uno puede ver que ha transcurrido la historia hasta el presente, y estar hoy en el presente en un lugar que va a ser histórico me es muy agradable. Hace 26 años que dejó de pasar el tren, y 20 de junio había quedado incomunicado dentro de nuestro municipio; y hoy volvió a funcionar definitivamente. Es un privilegio ser testigo de esto y también parte del equipo y de la gestión que, más allá de haber sido tildado de un montón de formas, ha hecho que el ferrocarril sea hoy una realidad para todos los vecinos de esta localidad.”

QP: ¿Qué cree que va a aportar esta vuelta del ferrocarril a 20 de Junio?

LC.: “En lo inmediato le aporta el acceso, la comunicación con el resto del distrito. Esto es parte de un proyecto que avanzó pero que no se terminó: consiste en aportar desarrollo al tercer cordón con la extensión planificada de lo que es el Metrobús, la construcción de la autopista, de Camino del Buen Ayre y el Acceso Oeste camino al sur de la provincia de Buenos Aires. La llegada del tren (que incluso el proyecto contempla que llegue hasta Marcos Paz) permite que el tercer cordón, que es la zona postergada de La Matanza, pueda tener mayor conectividad, que sean las bases para que algún día en nuestro municipio, pueda realizarse un proyecto de desarrollo para nuestro territorio.”

QP: A pocos días de asumir en su cargo como concejal electo, ¿qué expectativas tiene?

LC.: “Mis expectativas son poder hacer desde un lugar distinto lo mismo que he venido haciendo todo este tiempo: unirme a los vecinos que quieren salir adelante y que están sin esperanza de que el municipio y la gestión municipal les den respuesta a sus derechos y reclamos, encontrarme con ellos para llevar adelante proyectos que mejoren la calidad de vida de cada una de las 16 localidades y barrios que componen La Matanza. Hace 15 años que trabajo con nuestra asociación civil ‘Identidad Vecinal’ en 57 barrios, sin apoyo municipal, desarrollando multiplicidad de proyectos que mejoran la calidad de vida de los vecinos. Esto mismo lo voy a seguir haciendo representando a los vecinos desde el HCD, reclamando, proponiendo, pidiendo y dando transparencia. Es decir, haciendo lo que tiene que hacer un concejal: ‘lo que escucha de la gente’ proponerlo para que se legisle, se ordene, o se de alguna solución o respuesta, y que la voz del vecino no quede muda o sea simplemente ignorada”

QP: Muchos apuestan que ahora sin el apoyo del gobierno, ‘Identidad Vecinal’ va a desaparecer o dejar de funcionar, ¿Qué opinión le merece?

LC.: “Bueno, ha de ser que no conocen a ‘Identidad Vecinal’. Nuestra organización tiene 15 años, no nació de ningún gobierno. Eso lo pueden comprobar con las redes sociales, por ejemplo Facebook, donde pueden entrar y ver desde el día cero de nuestra organización. Hemos logrado muchas cosas antes del cambio político que llevó la gobernadora o el presidente Macri. Así que los que apuestan a que esto desaparezca no me conocen y no conocen nuestra trayectoria como organización. De hecho ‘Identidad Vecinal’ no le pertenece a ‘Juntos por el Cambio’, es una fuerza de los vecinos. Algunos de estos vecinos, incluyéndome, hemos decidido tener un rol político fuera de la asociación civil, en mi caso apoyando el proyecto de ‘Juntos por el Cambio’. Pero hemos trascendido muchas elecciones, y más allá de esos calendarios electorales y colores políticos, hemos logrado permanecer y desarrollarnos como una asociación civil.”

QP: Ya está el recuento definitivo de votos. ¿Por un poco más de 100 votos el oficialismo matancero recuperó una banca o la perdieron ustedes? Hay muchas especulaciones al respecto. ¿Usted qué opina?

LC.: “Yo creo que a veces cuando no se logran los resultados, no se puede tener tranquilidad. Hay que revisar lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal porque un proyecto no empieza ni termina en una elección. Una elección es lo que nos permite saber si vamos en el camino correcto o qué tenemos que mejorar. Me da la sensación que nuestra campaña en La Matanza pudo haber sido mucho más profunda, más agresiva en el sentido de la iniciativa y audacia, incluso mucho más extendida a todo el territorio matancero; pero no creo que el resultado se deba a que entre nosotros haya habido sabotajes. Yo creo que hubo desigualdades de expectativas y desigualdades de esfuerzos entre nosotros. De todas formas el espacio está unido, consolidado y con un gran capital. Al igual que en nación, en La Matanza todos nos decían después de las PASO que no íbamos ni siquiera a alcanzar el piso para ganar una banca de concejal, y eso no sucedió. Si bien el oficialismo matancero sacó un gran caudal de votos, nosotros hemos conformado una oposición sólida de la cual soy parte.”

QP: ¿Se sintió acompañado desde el espacio en la campaña, o transcurrió más en soledad?

LC.: “Hubo distintos momentos, que tenían que ver con estas expectativas, cuando en algún momento en nuestro espacio no evaluamos con justa medida el enojo y el distanciamiento que estábamos teniendo con el votante de la clase media, y parecía ser que ese voto estaba asegurado y que alcanzaba, entonces en las zonas de clase media, uno se sentía un poquito solo, pero después de las PASO nos pusimos codo con codo, y logramos hacer una buena campaña, que si bien no alcanzo para el triunfo nos dejo bien posicionado como una firme fuerza opositora en todos los niveles, nacional, provincial, y distrital, y sostengo que en La Matanza la gente no votó a Espinoza, la gente votó la formula presidencial, estoy convencido en cuanto la gente pueda enfocarse en que el 60% de los problemas que tenemos son responsabilidad municipal, y que dependen de respuestas que tiene que dar la gestión municipal, va a empezar a evaluar mejor a quien votar para intendente, o concejal”

QP: ¿Como está el espacio local? ¿Ya hablaron de quién va a presidir el bloque?

LC.: “Si bien tenemos distintos orígenes estamos en contacto, estamos unidos trabajando en conjunto. Todos entendemos que este frente llegó para quedarse. Sabemos que es una construcción nueva, pero estamos juntos con mucha fuerza y ganas de trabajar para y con los vecinos. Pamela Loisi va presidir el bloque, es algo que consensuamos en conjunto. Todos estamos de acuerdo y comprometidos en ser una oposición constructiva, crítica y que también va a proponer.”

QP: ¿Finochiaro es el conductor político en La Matanza?

LC.: “Hasta el momento no es una discusión que se dé en el espacio. Estamos esperando que el proyecto nacional y provincial se consolide. En cuanto a la estrategia, de acá en más tenemos que tener en cuenta que se está cerrando la gestión a nivel nacional y provincial, y que todavía no es tiempo de plantear estas cuestiones en lo distrital. Lo que está claro a nivel distrital es que estamos todos unidos.”

QP: Si bien se está terminando un ciclo de gobierno, ¿la conducción nacional deja una puerta abierta a quien va a conducir este espacio a futuro?

LC.: “El presidente ha terminado como una figura con un caudal político saludable, hoy como fuerza opositora. Pero el espacio se compone de muchas fuerzas políticas y figuras que se sentarán a discutir o formar una mesa política de liderazgo. Este tema está abierto, no está definido. En la provincia, la figura política opositora con mayor caudal positivo es la Gobernadora María Eugenia Vidal, pero también los espacios políticos plantean conformar una mesa provincia. Estas cuestiones se tienen que definir para plantear un esquema acorde en La Matanza.”