CÁMARA COMPENSADORA: SIN PALABRAS NI EXPLICACIÓN

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Ante la crisis de la Cámara Compensadora de los jubilados municipales matanceros, Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Miguel Feniello, el dirigente sindical municipal, quién anticipó, en septiembre de este año la posibilidad de la disolución de esa institución.

Pero antes me gustaría realizar algunas consideraciones personales.

La Cámara Compensadora está en una profunda crisis económica y financiera.

Cada día se van desafiliando una importante cantidad de trabajadores municipales activos, desfinanciando a la Cámara Compensadora.

La desafiliación, casi masiva, comenzó hace tiempo pero hace unos cuatro años se empezó a notar porque afectó seriamente a los ingresos de los jubilados municipales.

Explicaciones hay muchas pero, ninguna, se comprende. Hay muchos misterios y secretos, nadie habla claro ni explica claramente que sucedió con la plata aportada (en la mayoría de los casos más de 20 años aportando); lo único que atinan a decir es que “Los compañeros se están desafiliando”.

La falta de credibilidad de Félix Alfredo Marino, Presidente, Director y Administrador de la Cámara Compensadora es lamentable. Hace unos días asistí a una reunión con más de 50 jubilados municipales y activos, en dicha reunión Marino no pudo contestar seriamente ninguna pregunta. ¡¡¡No sabe, fehacientemente, (según él) a nombre de quién figura la titularidad del chalet donde funciona la Cámara Compensadora!!!, el único valor inmueble que tiene la institución.

El discurso de Félix Alfredo Marino, Presidente, Director y Administrador de la Cámara Compensadora, es vergonzoso, no es capaz de contestar (mínimamente) ninguna de las preguntas que le hacen, ni siquiera puede explicar cómo quedó solamente él al frente de la institución pero, más allá de esto (que es fundamental); Félix Alfredo Marino tiene no vergüenza.

Félix Alfredo Marino, Presidente, Director y Administrador de la Cámara Compensadora cobra un salario por la tarea que desempeña, su salario es equivalente al salario de un Director, con antigüedad y todo. Ese salario se paga con los ingresos de la Cámara Compensadora y, los 3 empleados de la misma (con más de 20 años de antigüedad), cobran “en negro”.

Marino sostiene que debe “venderse el chalet” y con ese ingrese pagarle, a los empleados de la Cámara Compensadora, la indemnización correspondiente y lo que sobre se divide entre la Obra Social de los trabajadores municipales matancero y el Hospital de Niños de San Justo.

Habla que la Cámara Compensadora debe entrar en proceso de liquidación pero, a su vez, al preguntarle sobre el mismo tema, sostiene lo contrario y dice que “Mientras haya un aportante y un jubilado que cobre, la Cámara Compensadora no puede cerrarse”.

Félix Alfredo Marino, Presidente, Director y Administrador de la Cámara Compensadora, a diferencia de los jubilados municipales matanceros, “cobró”, según fuentes fidedignas, “los bonos que otorgó, últimamente, la Intendente Verónica Magario”. También sostiene que “El STMLM es responsable de esta situación que vive la Cámara por omisión y, también, por acción”.

Félix Alfredo Marino, Presidente, Director y Administrador de la Cámara Compensadora tiene un plan magistral y, para implementarlo, le solicitó una reunión al intendente electo, Fernando Espinoza. En dicha reunión planea decirle a Espinoza que se afilie a la Cámara Compensadora y, espera, que Espinoza al afiliarse a la Cámara logre, mágicamente, que la planta política y los trabajadores contratados del municipio, sigan su ejemplo para aumentar la cantidad de aportantes.

Es lamentable toda esta situación y, todo lo antedicho justifica, plenamente, que los trabajadores municipales matanceros se desafilien de la institución. Marino debería renunciar y explicar ante la justicia dónde está la plata de los jubilados matanceros.

QP: Miguel Feniello, antes que nada, tengo que decirle que tenía razón cuando me dijo que en 60 días desaparecía la cámara compensadora, ¿hicieron una reunión con los jubilados matanceros?

MF.: “Si, lamentablemente los pronósticos más oscuros que, en algún momento evaluamos, se están haciendo realidad. Pero lo peor de eso quienes son los responsables de evitarlo, y fueron los responsables de evitarlo a través de políticas activas durante el derrumbe de nuestra Cámara Compensadora, poco y nada hicieron para impedir esto. Ayer tuvimos una reunión en el Centro de Arquitectos de San Justo, con la presencia de más de 50 jubilados, donde después de hablar de los pormenores de la Cámara Compensadora se les explicó, a través de las ordenanzas, su creación, y las distintas modificaciones que a lo largo de los años se hicieron. Ahí nos dimos cuenta del grado de indefensión y casi de abandono en el que se encuentra el trabajador pasivo.”

QP: ¿Parece que fuese premeditado el cierre de la Cámara?

MF.: “Nosotros tenemos alguna sospecha, porque en realidad esta crisis en la Cámara se acentuó en los últimos años. Pero no hemos visto de parte de las autoridades de la Cámara y del sindicato ningún tipo de medida tendiente a la posibilidad de poder salvarla.”

QP: ¿Parece que esperan a que el municipio rectifique alguna disposición y de la salvación a la Cámara?

MF.: “La Cámara hoy tiene un enorme déficit producto de la desafiliación de los trabajadores activos. Esta situación ha desbalanceado a la Cámara y vemos alarmados que hay 2.200 y pico de aportantes y más de 2.500 jubilados. Por lo tanto; eso lleva a la desintegración y a la desaparición de la Cámara. Nosotros lo que hemos visto en los últimos tiempos, es que se habla más de lo que iba a pasar con la liquidación de los bienes de la Cámara que analizar seriamente opciones que permitan reflotarla Cámara Compensadora. Esta institución tiene 43 años de vida, ya que funciona desde enero del ’76. Durante todo este tiempo nunca adquirió la personería jurídica, lo que me llamó poderosamente la atención. Por lo tanto; ese salvataje del que se habla (consiguiendo algún tipo de recurso o subsidio) sería imposible porque no es una entidad jurídicamente organizada y, además, según tengo entendido la propiedad donde funciona no está a nombre de la Cámara sino que estaría a nombre de un particular, que vivía o vive en la localidad de Ramos Mejía. Así que toda esta serie de situaciones bastante oscuras, nos lleva a la conclusión que hasta hubo una actitud deliberada para que esta Cámara desapareciera. Habría que averiguar los pasivos de la Cámara y también la situación de los empleados, muchos de los cuales tienen más de 25 años de servicio, y no son empleados municipales. Son empleados de la Cámara jamás tuvieron descuento jubilatorio, así que hay una situación muy compleja que esta muy lejos de resolverse. Esto no se resuelve con voluntarismo, ni con ordenanzas, porque la peor pérdida que ha sufrido la Cámara estos 43 años, es la credibilidad. Por lo tanto, es muy difícil salir a convencer a un trabajador para que se afilie o se re afilie.”

QP: ¿Esto significa el fin de la Cámara?

MF: “Nosotros creemos que puede haber alguna posibilidad de salvarla. Me parece que hay que hacer una asamblea, donde las autoridades hablen de la situación financiera y, por supuesto, la rendición de cuentas correspondiente. Pero es fundamental el alejamiento de esta gente. Una vez hecha esa rendición de cuentas, y con una nueva comisión de jubilados los reemplace. Si bien esto no es la solución definitiva por lo menos le daría un aire de legalidad y legitimidad, y fundamentalmente de confianza al trabajador”

QP: Hoy la autoridad de la Cámara es Félix Marino, que es el representante del sindicato, representante de los jubilados y representante del departamento ejecutivo, ¿todo esto en una misma persona?

MF.: “Sí, es realmente vergonzoso, indignante, sospechoso y, hasta diría, que ilegal.”

QP: ¿Qué pasa con los municipales que han aportado 20, 30 años a la Cámara, que están por jubilarse y ven que no van a tener ese beneficio?

MF.: “Lo que pasa que el régimen de creación, el espíritu que animo la creación de la Cámara Compensadora, tiene que ver con la solidaridad. Yo aporto siendo activo para que cobre el jubilado y cuando me jubile, algún activo debe ser solidario conmigo y pague para que pueda cobrar. Eso se ha roto definitivamente, no hay forma alguna de iniciar acción legal, porque así lo establece la ordenanza; es un régimen solidario. El espíritu que guio la creación de la Cámara era que el jubilado municipal llegue al 82% móvil, a partir de esta Cámara Compensadora y, de hecho, durante muchos años lo logró. La desfinanciación y la falta de alguna política tendiente a salvarla, nos llevó a la realidad actual donde uno ve, con tristeza y con dolor, que esto va camino a la disolución”

QP: ¿Las autoridades de la cámara que explicación dan?

MF.: “Por las charlas que he tenido con las autoridades de la cámara, personas que las conozco desde hace muchos años, han dicho que durante muchos años no fueron escuchados por el sindicato, cuando paradójicamente fue la organización sindical quien impulso el proyecto de creación de la cámara, allá por el año 1975, que fue producto de la ordenanza que empezó a tener vigencia a partir del año ’76. A mí me parece que hay una serie de irregularidades, irresponsabilidades, y desidias en, conjunto, con manejos turbios que llevaron a este estado de situación”

QP: ¿Ya está tomada la decisión de que la cámara deje de funcionar en diciembre?

MF.: “Al paso que vamos no queda otra alternativa, ahora viene una oleada grande de trabajadores que van a jubilarse y, por lo que tengo entendido, no menos de 40/50 personas se desafilian a la cámara compensadora por mes; así que eso va camino a la desintegración de la cámara. Podemos proponer algunas ideas que tienen que ver con su recuperación, pero va a ser un proceso muy difícil. Me parece que primero tenemos que resolver la situación del trabajador municipal, porque no puedo pedirle al trabajador que esta subcontratado, precarizado, o con planta transitoria hace muchos años, que se afilie a la cámara compensadora, que no sabe si va a cobrar en el futuro ya que no tiene seguridad laboral. Hay un montón de cosas que resolver primero, hoy estamos frente a la posibilidad de poder reclamar aquello que nos corresponde, que rige por ley a los trabajadores de la provincia de Buenos Aires, pero veo cierta anomia, cierto desinterés de parte del sindicato, de proponer estas discusiones, por lo tanto me parece importante esta serie de medidas.”

QP: Hace no mucho hicieron una marcha reclamando aumento salarial, no al bono, ahora llega diciembre, se paga la cuarta parte del bono, ¿qué va a pasar en enero, febrero y marzo?

MF.: “Vamos a discutir un salario, en relación a marzo de 2019, con un 25/30% de inflación, porque se habla que va a terminar en 50/55% la inflación de 2019, cuando nosotros recibimos un aumento de un 38% (donde muchos no llegaron a cobrar ni el 26, ni el 27%) estamos casi 30 puntos abajo, ahora pregunto: la discusión en marzo de 2020, ¿va a ser en relaciona a que sueldo, al de marzo de 2019 y con una proyección de la inflación de 2020 que puede estar cercana al 35% me parece que estamos hablando de una cifra muy importante que habrá que reclamar, conjuntamente con otros reclamos, me parece importante que discutamos el convenio colectivo de trabajo, el pase a planta de casi el 40% del personal municipal”

QP: Si el sindicato no plantea esa agenda de discusión con el ejecutivo municipal, ¿cómo van a hacer Uds. para tratar esos temas?

MF.: “Nosotros vamos a presionar para que el sindicato municipal lleve adelante estas propuestas porque, en definitiva, el clamor de la gente está por encima del voluntarismo de un sindicato, que a todas luces es absolutamente funcional al ejecutivo municipal”

QP: ¿Están planeando alguna medida de fuerza para el mes de diciembre?

MF.: “Vamos a seguir con los reclamos, es evidente este tipo de reclamos tiene que ver con la planta permanente, que tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones de trabajo, y que tiene que ver con un verdadero aumento salarial, van a estar en la agenda”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MF.: “Desde este espacio vamos a hacer todo lo posible, para poder salvar la cámara, pero me parece importante que todas estas discusiones se empiecen a dar, y que los compañeros municipales empiecen a tomar conciencia de que debemos pelear por nuestros derechos, por conquistar lo que hemos perdido, y por incorporar nuevos derechos”