Gustavo Ferragut dejó, en estos días, el escritorio y las funciones que cumplía en el Ministerio de Seguridad de la nación. Ante esta situación Semanario “Quinto Poder” lo entrevistó para saber su opinión del trabajo realizado y lo que espera del futuro.

Q P: Finalizó su etapa como funcionario público en el Ministerio de Seguridad de la nación. ¿Qué balance hace?

GF.: “En principio estamos orgullosos con la tarea que cumplimos. La tarea que encabezó la ministra Patricia Bullrich en el tema de seguridad nacional deja a la vista que se ha dado una gran batalla. Tal es así que, el gobierno entrante, no sabe todavía qué perfil darle a la seguridad. Están desorientados en este tema. La ministra Patricia Bullrich hizo una gran labor; y yo estoy muy orgulloso de haber sido parte de este equipo, que trabajó y pudo modificar algunas cuestiones sustanciales que favorecen a la gente. Esta labor también ha cambiado la mirada de la gente hacia los Centros de Monitoreo. Hoy los Centros de Monitoreo no son sólo para el delito sino para toda la vida municipal. A su vez; las fuerzas federales le hicieron un reconocimiento a la ministra por su gestión, y hace muchos años que no sucedía que las fuerzas federales se sintieran representadas por un ministro. Nos vamos dejando una fuerza federal modernizada, capacitada y equipada.”

Q P: ¿Cómo toman ustedes las declaraciones del Presidente Fernández con respecto a modificar todos los protocolos que se habían establecido durante la gestión de Bullrich?

GF.: “Con respecto a esas declaraciones la ex ministra Patricia Bullrich ha dicho que debería tomarse un tiempito más para leer bien los protocolos, porque no son una cuestión antojadiza sino que se fueron homologando con normas internacionales. A la seguridad no hay que mirarla con una mirada ideológica. La seguridad es muy técnica y es a largo plazo. Por lo tanto, me parece una declaración apresurada.”

Q P: Si miramos la gestión de la ministra Bullrich y los años de la gestión del kirchnerismo se ve que son políticas antagónicas. ¿Qué piensa que va a ocurrir?

GF.: “Eso es un error porque las políticas de estado muchas veces tienen que tener continuidad. Le voy a dar un ejemplo sencillo y simple: hicimos la prueba piloto del Servicio Cívico Voluntario en Valores que finalizó, hace unos días, superando las expectativas. Esta es una de las cosas que posiblemente se dejen de hacer, pero nosotros ingresamos en estos días al Congreso Nacional la Ley del Servicio Cívico Voluntario en Valores. Esta es la oportunidad para discutir y mejorar esta herramienta, que hemos hecho como prueba piloto y que llegó directamente a los jóvenes de 16 a 20 años que no ven que el estado les ofrezca oportunidades. Por lo tanto; esperamos que el próximo gobierno siga implementando, con las modificaciones que crea necesarias, esto que a los chicos, a los padres y a las familias les hizo muy bien.”

Q P: Es como que ustedes siempre han trabajado a nivel provincial (algunas veces más eficientemente que otras) pero a nivel de municipio, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires y, más precisamente, en el conurbano. Como manifestó en varias oportunidades, siempre han chocado con una barrera que son los intendentes del justicialismo. ¿A qué se debió no haber podido coordinar sus actividades y mejorar la seguridad en esos distritos?

GF.: “Yo creo que es parte de la falta de evolución política porque no tiene nada que ver que para hablar de temas de seguridad uno se siente con uno u otro partido político. Yo puedo sentarme con Fernando Grey (como lo hemos hecho para trabajar el tema de gendarmería), con la intendenta a cargo de Cañuelas en su momento Marisa Fassi y no tendría ningún problema de sentarme con Fernando Espinoza para interponer opiniones, porque me parece que es algo que va directamente al impacto del bienestar de la gente. Por otro lado, lo que uno opine no es lo que se vaya a hacer. Cada jefe comunal que conduce tiene su impronta y su mirada, y sabe lo que quiere para su distrito. Por nuestra parte, no hemos tenido problema de sentarnos a dialogar con nadie que quiera encontrar la salida a un camino.”

Q P: ¿Cómo ve de acá en adelante el tema de seguridad? Porque hay distritos como La Matanza a quienes hay que darles una política de seguridad, y no se habla de eso. El reclamo de la gente es constante.

GF.: “Está claro que cada inicio de gestión da una nueva oportunidad. Cuando Verónica Magario (que era la presidenta del Concejo Deliberante cuando y yo era concejal) gana la intendencia nos cruzamos en las calles de San Justo, la felicité y le dije que tenía una gran oportunidad pero que debería hacer algo diferente a lo que venía haciendo Fernando Espinoza. Si hacía algo diferente La Matanza iba a crecer. La verdad es que no lo logró hacer, y hoy vuelve Fernando Espinoza. Y Fernando Espinoza hoy tiene otra nueva oportunidad de cambiar la forma de la seguridad de La Matanza. La seguridad ciudadana es mucho más amplia que la seguridad policial. Pero para ello hay que tener la voluntad de modificar las cuestiones de fondo, que muchas veces tiene que existir en la voluntad política de quien conduce.”

Q P: ¿De acá en más cómo seguimos?

GF.: “Todos los partidos políticos integrantes de Juntos por el Cambio están transitando un proceso de reacomodamiento y reorganización. En eso nosotros vamos a acompañar la presidencia nacional de Patricia Bullrich como presidenta del PRO. También el equipo que formamos en seguridad va a seguir acompañando este proceso de desarrollo nacional donde han llegado a un acuerdo los diferentes referentes del PRO.”

Q P: ¿Desea agregar algo más?

GF.: “Quiero agradecer a todos los que nos acompañaron y nos fueron diciendo que íbamos haciendo las cosas bien. Vamos a seguir estando cerca de ellos. La comunicación que hemos tenido hasta ahora, por las redes y por teléfono, vamos a seguir manteniéndola. Trataremos de ser una oposición responsable en estos temas, aportando herramientas para tener una mejor seguridad en el país, las provincias y el municipio. La nueva gestión tiene la posibilidad de hacer una Argentina mejor. También les quiero desear un ‘Muy Felices Fiestas y Feliz Fin de Año’ a todos.”