“A LA MAYORÍA LE VAMOS A GANAR CON EL APOYO DE LOS VECINOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo ‘Lalo’ Creus, a días de haber asumido como Concejal de Juntos Por el Cambio, quien nos contó como espera transitar este camino, lo que se viene en el espacio político, y como ve la actividad del HCD al cual ahora pertenece; esto nos decía:

QP: Creus, ya es Concejal, ¿cómo fue la asunción?

LC.: “Hemos llegado a cumplir nuestra primera meta, que es ocupar la banca representando el voto de la gente, encabezando una lista, que fue un privilegio, y es una gran responsabilidad ya que nos acompañaron mas de 200 mil vecinos de nuestro municipio, me siento orgulloso, y doblemente comprometido, por el cargo y la responsabilidad que hoy me dan mis vecinos, para que de esta manera los represente”

QP: ¿Cómo conformaron el bloque y cómo se llegó a qué Pamela Loisi sea la presidenta?

LC.: “Es el resultado de apostar a los que ya vienen desarrollando este trabajo, para que sigan creciendo y con su experiencia, y con el respaldo nuestro, puedan desarrollarse con mas iniciativa, y sentirse respaldados, hay concejales que se han mantenido con un compromiso con nuestro espacio sin haber metido la mano en la lata, sin dejarse llevar ni corromper, pero creo que les hizo falta mas respaldo en su trabajo legislativo, y más vinculo con el territorio, con La Matanza profunda, y eso creo que desde nuestro sector se lo vamos a poder aportar, con mucha humildad, porque venimos de ahí, de los barrios más postergados, por eso creo que La Matanza no termina ni empieza en la Gral. Paz.

QP: ¿Qué sintió en el momento de la jura?

LC.: “Sentí la obligación de dejar claro a quién represento, no represento solo a los 200 mil que nos votaron, o a un barrio en particular, represento a todos los vecinos que habitan el distrito, sin color político. La Matanza es todo, de Gral. Paz hasta Virrey del Pino, incluyendo a 20 de Junio que recién ahora después de 26 años y, gracias a la gestión de nuestro presidente saliente, le dio la conexión a través del tren y la autopista. Hoy soy Concejal, para representar a todo aquel vecino que necesite ser escuchado, para que juntos, sin mezquindades políticas, solucionemos y mejoremos la calidad de vida de los matanceros, esa es mi intención y para eso estamos acá”

QP: ¿Cómo espera contrarrestar desde la oposición a un bloque oficialista de 18 concejales?

LC.: “Yo creo que el oficialismo es mayoría, solamente, dentro del HCD, creo que si logramos llevar propuestas desde el lado de la gente y con la gente, teniendo en cuenta las escasas sesiones que tiene este HCD, demostrando arraigo y acompañamiento mutuo con nuestros vecinos, creo que va a ser la forma de que este HCD salga del letargo en el que esta y empiece a trabajar con y para la gente, a la mayoría le vamos a ganar con el apoyo de los vecinos”

QP: ¿A su criterio debería cambiar el sistema de sesiones y ser más dinámico?

LC.: “Si, totalmente, creo que se esta faltando al reglamento de funcionamiento, he leído que tiene que haber una sesión cada 15 días, y hay años en que ha habido 3 sesiones, creo que hay que cambiar mucho el sistema político, creo que hay que separar la elección de intendente del resto de las otras elecciones. La gente tiene que empezar a elegir pensando a quien elige para gobernar su municipio, al margen de la nación y la provincia, creo que también se tiene que discutir la forma de votar, y que la gente tiene que saber para que vota a un Concejal, y saber quiénes son los concejales. Tenemos en el distrito 24 concejales incluyéndome, y creo que la gente tiene que saber quienes somos, qué hacemos y dónde estamos, y eso la verdad la gente no sabe ni quien lo representa, ni donde están, ni como contactarse, ni que hacen durante todo el año, ni que temas tratan. Esto es estar lejos de la gente, eso tiene que cambiar, las sesiones del HCD deberían ser más seguidas, deberían ser transmitidas y grabadas en vivo, y las sesiones deberían funcionar por todas las localidades para que los vecinos se enteren que los concejales están trabajando por ellos y velando por los intereses de todos los vecinos”

QP: ¿Ud. lo que pide es mas transparencia, mas exposición del trabajo realizado?

LC.: “Tal cual, hoy hay muchas herramientas digitales, que no son costosas, y son muy simples de usar, plataformas digitales, donde se suba todo el trabajo del HCD, de cada Concejal, de cada votación y que se vota, no es tan complicado dar claridad a las cuestiones, donde se puedan compartir los proyectos de unos y otros, y la gente pueda verlos, y colaborar, al fin y al cabo es el destino de los matanceros, tenemos que transparentar el trabajo de todos los concejales, y de todo el municipio, la gente necesita saber quién es quién, qué piensa, y qué propone”.

QP: ¿Cómo se encuentra el espacio y bajo la conducción de quién?

LC.: “Hoy estamos en un intervalo después de las elecciones, tanto a nivel nacional, como provincial y local, que tiene a nuestro equipo en el vestuario, por decirlo de alguna manera. Estamos analizando cómo seguir y cómo nos tenemos que parar de ahora hacia el futuro, todavía no sabemos si vamos a depender de un técnico, o de una mesa de conducción, en el distrito pasa lo mismo, todavía tenemos que resolver como vamos a funcionar, si vamos a tener una mesa que conduzca a Juntos Por el Cambio de La Matanza”

QP: ¿Por estas horas el conductor sigue siendo Alejandro Finocchiaro?

LC.: “Alejandro Finocchiaro, es el último candidato a intendente de nuestra lista, y hasta el momento no tenemos definido un lineamiento que nos diga quién es el conductor”

QP: De acá en más; ¿cómo se plantean los temas políticos del distrito, sin una conducción definida?

LC.: “Creo que lo ideal, no que haya un conductor, sino que haya una mesa de conducción compuesta por todos los espacios que componen el frente, para que de manera colectiva sin sectarismo, sin soberbia se pueda seguir trabajando unidos, como hasta el momento”

QP: ¿Vidal sigue manteniendo su injerencia en el espacio?

LC.: “Desde ya es la principal referente política en la provincia de Buenos Aires, estamos orgullosos, por su rol, su desempeño, en el lugar que ocupó, y es quien sigue trabajando con todas las fuerzas políticas en la provincia, conversando de como va a ser el funcionamiento de lo que viene, porque hay un enorme caudal de votos de argentinos que avalan este espacio político que vino para quedarse, y que dan vida a este frente que es Juntos Por el Cambio”

QP: ¿Cómo plantea sus primeros pasos como Concejal?

LC.: “Lo planteo ya esta semana desde una agenda de visitas a 6 localidades del distrito, que es lo mismo que he venido haciendo en la campaña, y lo vengo haciendo desde hace 15 años con la asociación civil Identidad Vecinal. Esta vez con una nueva representatividad que es la de Concejal, pero voy a estar para escuchar a los vecinos que tienen mucha preocupación, en esta oportunidad vamos a tratar el tema maltrato animal, que no es un tema menor, con otros vecinos vamos a charlar sobre inseguridad que es lo que los preocupa en esa localidad, y con otros vecinos nos vamos a ocupar del deporte en algunos clubes barriales, donde el estado municipal a través de su secretaría de deportes no llega, o hace la vista gorda”

QP: ¿Espera tener diálogo con el Intendente Fernando Espinoza?

LC.: “Francamente espero que sí, porque me toca representar a un espacio político, y en democracia el diálogo es decisivo, y necesario, para poder llevar soluciones a todos los barrios del distrito, en toda su extensión, y estas soluciones muchas veces son definiciones políticas y las puede dar el que gobierna, así que espero poder tener diálogo, ya que no voy a ir a pedir cosas para mí, sino para la gente y que, espero que entiendan que voy a colaborar para que el estado municipal llegue a nuestros vecinos, como lo deben hacer sus militantes, quiero que tengan en claro que voy a trabajar para los vecinos”

QP: Muchos dicen Creus entró con los tapones de punta, ¿que tiene para decir al respecto?

LC.: “No eran mis tapones esos, simplemente marque dos cosas, una en el momento de jurar; marque con quién era mi compromiso, cuando la gente del oficialismo juro, marco con quien era su compromiso, ‘con sus líderes ya fallecidos en su mayoría’, sus conductores, y sus creencias ideológicas, yo marque mi compromiso con los vecinos que esperan respuestas desde Gral. Paz a Virrey del Pino, y de todos los sectores del distrito, esto quizá les cayó como una crítica política, y también hice una segunda observación que refiere al pedido de licencia de varios concejales para ir a ocupar otras funciones, mi observación no fue hecha desde lo legal, sino desde lo ético, eso es lo que quiero dejar en claro, no estoy de acuerdo en estas practicas desde cualquier espacio, si la gente me votó para que sea Concejal, debería ser Concejal, no estoy de acuerdo con las candidaturas testimoniales, esto no es en contra de nadie, ni personal, es solo una cuestión de criterio nada más”