HAY BONO HASTA MARZO

Semanario “quinto Poder” entrevistó a Daniel Troncoso Sec. Gral. del STMLM sobre el bono navideño que otorgó el Intendente Fernando Espinoza. También lo consultamos sobre la obra social, la cámara compensadora y sus perspectivas para el 2020.

Q P: La última vez que charlamos estaban esperando el anuncio de un bono. Ahora el intendente anunció un bono. ¿Cómo negociaron con el intendente?

DT.: “Estuvimos reunidos la semana anterior a la asunción del compañero Fernando Espinoza. Estuvimos hablando de algunos temas que tienen que ver con el quehacer general de todas las cuestiones laborales de los municipales, entre ellos el refuerzo navideño para el mes de diciembre y también enero y febrero.”

Q P: Como el municipio no explicó cómo era el tema, muchos municipales pensaban que cobrarían cierta suma de dinero y se encuentran con que cobran la mitad. Entonces piensan que cobran en dos cuotas ¿Cómo se llegó a esa cifra?

DT.: “Seguramente la confusión parte del anuncio de los 12.700 pesos. Los 12.700 pesos son 4.000 pesos de bonos (que este es el cuarto mes que lo cobramos) y a eso se agregó un refuerzo navideño con la idea de llegar a los 6.000 pesos de bolsillo. Entonces; los compañeros se van a encontrar en el recibo de sueldo que figura 7.230 pesos porque se incluyen los aportes a la obra social y al sindicato ya que la venimos sosteniendo, como todas las obras sociales del país y de la provincia, con un esfuerzo impresionante y sin aporte de la Superintendencia. Además; sólo tuvimos un aumento en el mes de marzo y hubo un aumento exponencial de los remedios, de las intervenciones y de lo que es salud. Es decir; ahora se hizo un bono con aportes a la obra social y al sindicato, y por supuesto que están los aportes patronales que tiene que hacer el ejecutivo.”

Q P: Es decir, que los 12.700 pesos están conformados con los descuentos a la obra social y al sindicato, quedando de bolsillo 6.000 pesos. Como nadie había explicado bien la situación, había surgido en los municipales la duda si cobraban en dos cuotas. ¿De acá en más van a seguir hablando con Espinoza?

DT.: “Estamos teniendo reuniones, a veces con Espinoza y otras veces con otros compañeros que forman parte del ejecutivo, para ver cómo empezamos esta nueva etapa.”

Q P: Hablando de esta nueva etapa, ya estaría la implementación de la nueva ley que rige el trabajo de los municipales a nivel provincial. ¿Se implementará en La Matanza? ¿Se está haciendo la ordenanza? ¿Se está discutiendo ese tema?

DT.: “Lo estamos discutiendo, lo estamos hablando. Pero se implementará el día que se implemente. Ojalá que sea lo antes posible, pero antes esto llevará a una mesa de discusión donde se va a evaluar cuáles van a ser los puntos que se van a involucrar en ese Convenio Colectivo de Trabajo.”

Q P: Estamos llegando a fin de año y la primera pregunta es: ¿Cuál es el balance que hacen de este año, que ha sido tan complicado?

DT.: “El balance en general, para cada uno de los trabajadores que conservan su trabajo y para los desocupados de hoy en Argentina, es realmente lamentable por la dolarización de los impuestos, la salud, la ropa, la alimentación. Lo único que siguió pesificado fueron los salarios. Uno hace el análisis no como municipal de la oposición sino como cualquier trabajador de cualquier sector social. Es lamentable como este gobierno deja el país, en un momento tan difícil para el país y Latinoamérica. En este marco hemos sostenido una estructura realmente grande que tiene hoteles, casas, tres propiedades grandes en el centro de San Justo, un campo de deportes. Todo esto lo hemos sostenido hasta ahora, incluso con crecimiento porque tenemos nuevos Centros de diagnóstico para brindarles a los compañeros, en vacaciones de invierno se les ofreció a los chicos una colonia, hubo entrega de guardapolvos y útiles, hemos reformado el Centro Cultural y el Centro de capacitación que tenemos en Gregorio de Laferrere (que quedará al 100 % de funcionamiento en marzo). Todo esto fue hecho con un gran esfuerzo y un gran sacrificio por parte de cada uno de los compañeros que aportan y que están trabajando en la institución. Esperemos que esta difícil situación cambie lo antes posible; y que este gobierno nacional, como aparentemente dice, inyecte dinero a los más necesitados porque le va a hacer bien a toda la sociedad argentina.”

Q P: ¿Han notado buena voluntad por parte del ejecutivo para el dialogo?

DT.: “Digamos que nosotros hemos tenido las charlas y que la voluntad del diálogo existe. Se plantea una realidad donde el país va a tardar muchísimo tiempo en levantarse en condiciones que no son las mejores. Me parece lógico que el ejecutivo lo plantee pero nosotros, como gremio, tenemos que plantear la necesidad de los trabajadores: que realmente ya no hay más cuerda para tirar. La situación es desesperante. Cuando leemos las estadísticas a nivel nacional y provincial es fiel reflejo de lo que está ocurriendo en nuestro sindicato: todos los compañeros realmente están viviendo endeudados porque no se puede vivir cobrando 20.000 pesos por mes. El compañero que cobraba hace unos meses 20.000 pesos por mes hoy está totalmente endeudado para poder pagar los impuestos y la alimentación. Es una situación crítica. Por eso, más allá de lo que plantee cada uno de los sectores, tenemos que llegar a un buen acuerdo para que se beneficie a todos los trabajadores.”

Q P: Están por presentar en asamblea la memoria y el balance de este año del sindicato y la obra social. ¿El tema de la obra social cómo cerró ahora?

DT.: “Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la memoria y el balance o lo que nosotros rendimos ante la Superintendencia del Servicio de Salud, y otra cosa es lo que vamos a hacer a fin de año que es la memoria y balance del sindicato. Realmente hemos frenado una sangría muy importante que teníamos: durante el gobierno que reinaba (no es una equivocación cuando digo ‘reinaba’) la Superintendencia hacía oídos sordos a los reclamos de las obras sociales (no sólo de la nuestra) no reintegrando el dinero que tenía que reintegrar, la obra social se hacía cargo de los compañeros con problema de salud y, además, aportaba a la Superintendencia lo que tenía que aportar. Es decir, que por estos tres motivos económicamente estábamos perdiendo dinero y no teníamos ningún tipo de reconocimiento con instituciones como el IPS y demás. Esperemos que este año encontremos canales de diálogo con cada una de las instituciones que tienen que ver con la realidad económica de nuestro sindicato y del resto de los sindicatos que conformamos la CGT. Ojalá que podamos seguir sosteniendo esta gran estructura que tenemos los municipales a pesar de que somos un gremio pequeño, porque tenemos 5.000 afiliados que hacen aportes pequeños porque los sueldos no son importantes. Esperemos que el año que viene, con el cambio de gobierno y con estos aires nuevos, podamos tener la esperanza de estabilizarnos y de seguir por un camino de crecimiento.”

Q P: También está el tema de la Cámara Compensadora, que lo hemos hablado en varios reportajes. ¿Cuál es el mensaje? ¿Es insistir en la solidaridad; es que todos se sienten a hablar y discutir, y pensar en el futuro?

DT.: “Tenemos que ser conscientes que la Cámara Compensadora nace a través de una esfuerzo del Sindicato de Trabajadores Municipales matanceros. Juan Carlos Sluga fue quien la impulsó con la firma del convenio con el municipio. Después, como el Tribunal de Cuentas de La Plata objetó la participación del municipio, la Cámara dejó de tener su aporte. Y hoy por hoy la Cámara Compensadora se sostiene con el aporte de los afiliados, con el aporte de los compañeros que quieren estar asociados a la Cámara Compensadora. Hay compañeros que se están borrando por cuestiones económicas o por otras cuestiones. Pero todos los compañeros tienen que tener en cuenta que el día de mañana, si tenemos la suerte de ser jubilados, va a ser el momento en el que vamos a estar más vulnerables económicamente. Entonces vamos a necesitar de la Cámara Compensadora. Por lo tanto; si queremos sostenerla no queda otra que afiliarse y tratar de convencer a todos los compañeros a que se afilien. De estas reuniones tendrían que salir los compañeros organizados y fortalecidos para ir a los distintos lugares de trabajo a convencer a uno o dos compañeros para que se afilien a la Cámara Compensadora para sostenerla. La Cámara Compensadora está perdiendo dinero porque está perdiendo afiliados.”

Q P: ¿Cómo espera que sea el 2020?

DT.: “Con mucha esperanza. Si no había este cambio a nivel provincial y nacional era muy desesperanzador por lo que pagamos de impuestos y de servicios en cada uno de los inmuebles que tenemos, por los aumentos de los remedios, por los porcentajes inalcanzables de la medicina para cualquier afiliado y cualquier institución para llegar a tener una salud digna. Era imposible seguir ese camino, pero esto nos marca una luz de esperanza. Ojalá que a partir de ahora se marquen nuevos caminos y nuevos canales de diálogo que permitan, en nuestro caso particular, el bienestar de las familias municipales.”

Q P: ¿Desea agregar algo más?

D T.: “Desearle a todos los compañeros municipales que realmente pasen un buen fin de año junto a sus familias. Y ojalá que el año que viene nos encontremos unidos y organizados para poder llevar adelante las tratativas necesarias como para tener la mayor cantidad de conquistas para la familia municipal.”