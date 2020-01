“EN LA MATANZA ESTAMOS EN LA ÉPOCA PRE REPUBLICANA, PORQUE SE VOTAN COSAS QUE NO SE VEN”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal de “Juntos por el Cambio” Eduardo “Lalo” Creus, quien nos contó el porque el bloque al que pertenece no voto en sintonía con el oficialismo matancero, el aumento de tarifas, y el desbalance que descubrieron entre el presupuesto del año 2019 con respecto al presupuesto del 2020, esto nos relataba:

QP: Concejal Creus, primer round en el HCD, ¿se votó el presupuesto?

LC.: “Así es se votó el presupuesto, y también se votó el impuestazo que eran dos sesiones de fin de año, dos fugaces y silenciosas sesiones, una donde se vota el presupuesto donde votan solo los concejales, y otra que se llama la asamblea de mayores contribuyentes donde además votan, 24 vecinos de La Matanza, que son empresarios y comerciantes, se han votado las dos cosas, por un lado el presupuesto que recorta enormemente el gasto publico del municipio, y un tarifazo que va de un 35 al 40% para todos y todas en La Matanza, que incluye una clausula que le permite al ejecutivo a mediados del año que viene, aumentar los impuestos sin tener que pasar ni discutir en el HCD el aumento impositivo que vamos a sufrir todos los vecinos del distrito”

QP: ¿Cómo llegan a la decisión de no votar la suba de impuestos, o tarifazo?

LC.: “Fue en pocos días, porque el día 18 a la tarde recibimos la información de que se quería votar en el llamamiento de la asamblea de fin de año, descubrimos en realidad lo que se quería votar el día 19, o sea al otro día, era un proyecto de aumento de tarifas, descubrimos eso en la misma sesión del día 19 cuando apareció el proyecto de aumento de tarifa que es un compilado de 350 hojas, que a nosotros se nos entregó después de que se votó, o sea ningún concejal lo había visto, y en esa sesión del día 19 se aprobó con mayoría del oficialismo, lo que se llama anteproyecto de ordenamiento de cuadro tarifario, y nosotros recibimos el proyecto el día 20, y empezamos a estudiarlo después de que se votó, en el estudio del proyecto descubrimos que todo aumentaba un promedio de un 40%, todas las tasas municipales, no solo lo que tiene que ver con viviendas. Sino todo lo que tiene que ver con derechos de oficinas, los servicios, las multas, costos de estacionamientos, cementerios, todos tiene un promedio de aumento de un 40%, en el caso del ABL, en algunas zonas llegaba al 52%, tuvimos pocos días ara estudiar a fondo, pero nos alcanzó para darnos cuenta que era un tarifazo enorme y un despropósito para el bolsillo del vecino del distrito, y más por la forma que se hizo a espaldas de la gente, un incremento altísimo en este momento que la gente está pasando por una mala situación económica, nuestra respuesta fue oponernos, y posponer por 180 días este aumento y que se disponga de los fondos del plazo fijo que tiene la municipalidad en el banco provincia, si hiciera falta resolver una emergencia económica”

QP: ¿Si el oficialismo acataba esta proposición, Uds. iban a acompañar con su voto?

LC.: “Si, no votábamos un aumento de tarifas, pero si un congelamiento y uso de los recursos que ya tiene y cuenta el municipio, como lo es el plazo fijo en el banco provincia, que solamente este año va a dejar entre 350 y 400 millones de intereses, o sea hay suficiente dinero para no aumentar las tarifas en este momento, eso sucedió desde el día 19 al día 27, el 27 se hizo la votación y nosotros votamos en contra, y presentamos un proyecto proponiendo esto que le decía, y en el medio el día lunes 23, a la tarde recibimos las dos carpetas, la del presupuesto para el 2020, y la del proyecto de tarifas, en las dos sesiones del 27, o sea entre medio de noche buena y navidad, había que estudiar 900 hojas de los dos proyectos, en casi 4 días, en esos cuatro días descubrimos que el presupuesto para el 2020 implicaba un recorte de un 35% de capacidad de gasto con respecto al 2019, en cantidad de plata se va a gastar más, pero teniendo en cuenta la inflación, va a alcanzar para menos que en el 2019, lo que estamos diciendo es que en determinadas áreas, no se va a cumplir como en el año anterior con el vecino de La Matanza, para alcanzar el estándar del año anterior, hace falta aumentar el presupuesto un 54%, y el presupuesto aumento un 19%, eso nos da como resultado un recorte de un 35% de recursos”

QP: ¿Cuáles fueron las áreas que más sufren, o van a sufrir este recorte?

LC.: “La más afectada es el área de obras públicas que se recortó en un 51%, le sigue salud con un recorte de 35%, y después hay varias áreas como tercera edad que se recorte un 30%, desarrollo social, deportes, ciencia y tecnología, se les recorto un 25%, en promedio la pauta salarial, no supera un 30% para ninguna área del municipio, o sea que a los trabajadores municipales se los planifica con un aumento del 30% que está muy por debajo de la inflación, solo para recuperar contra la inflación ya estamos perdiendo poder tanto de inversión, y para el sueldo de los trabajadores municipales”

QP: ¿Qué impacto causó en la gente la junta de firma que se realizó en contra del aumento de tarifas?

LC.: “Fue bueno pero no nos alcanzó en el tiempo, porque todo esto se estaba haciendo a escondidas, la gente no estaba enterada, igual la gente reacciono bien porque no muchas veces se ve a los concejales saliendo a la calle a dar información, es más no se ve a los concejales, y tampoco se los ve a los funcionarios. Nosotros salimos a la calle a dar la información de lo que esta pasando, en general tuvo mucha aceptación juntamos miles de firmas en poco tiempo, con las fiestas en el medio, en 25 puntos del municipio, a lo largo y a lo ancho, creo que con mas tiempo y que el vecino se entere y conozca hubiese tenido mayor impacto”

QP: ¿La respuesta por las redes también se hizo notar?

LC.: “Si también teníamos un petitorio online que también tuvo mucho efecto, solo algún debate de algún vecino que claramente tienen identidad política con el oficialismo, ligado a Espinoza, y cuestionaban por qué no habíamos hecho nada con los aumentos de tarifa de años atrás con el gobierno nacional y provincial de Cambiemos, la principal diferencia de esta cuestión es que la economía del país y de la provincia no logró salir nunca de la emergencia, aunque nunca fue concretada, pero siempre tuvo complicaciones, pero este municipio a diferencia de otros muchos municipios, dicho por el propio oficialismo, tiene año tras año superávit, a demás de eso tiene un plazo fijo generando millones de intereses, entonces la diferencia con cualquier otro aumento de tarifas nacional, o provincial o de otro municipio es que hay plata, y eso nos permitiría no aumentar los impuestos, esa es la principal diferencia, no se puede discutir la inflación, lo que discutimos en estos meses, es que si tenes plata, no le cargues más cuenta a los vecinos del distrito”

QP: ¿Cómo ve el tema impositivo que plantea el gobernador Kicillof?

LC.: “Lo mismo ahí hay una discusión, que es un ejercicio sano, cosa que hace falta en este municipio, que es que oficialismo y oposición dialoguen, me parece que hubo un intento de imponer desde el ejecutivo, sin entender que los diputados también representan y tienen derecho a consensuar, ese forcejeo que se aprecia es la democracia, entre fuerzas políticas, que tienen el rol de representar al pueblo, y tienen que ponerse de acuerdo, lo que plantea Juntos por el Cambio, es que es un aumento demasiado alto con respecto a la inflación, si habría acuerdos para aumentar, pero no a los niveles que propone el gobernador, se entiende la necesidad de aumentar y dar mas presupuesto, pero el actual gobernador esta muy cerrado en imponer su criterio, y ante ese escenario la democracia habilita que los legisladores, den quorum, o no, o tengan otros proyectos, en La Matanza, nosotros presentamos otro proyecto, pero somos una minoría que no se respeta desde el punto de vista que, considerar desde el oficialismo que la gente los votó, y que no tienen que escuchar a mas nadie, ese es un error, porque a veces del otro lado también nos votó la gente, y también tenemos ideas para aportar a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, yo creo que el ejecutivo tiene que escuchar al legislativo, y eso no pasa en La Matanza”

QP: ¿Cómo es la experiencia de usar las redes para charlar y escuchar a los vecinos en vivo?

LC.: “Muy buena, lo estamos implementando desde hace dos semanas, esta teniendo una gran repercusión, todos los sábados a las 18:hs. Por Facebook en directo, la idea es que la gente, el vecino, conozca un concejal, y el trabajo de un concejal, yo hago esto desde siempre, lo hago yendo a los barrios, hablando con los vecinos, y trabajando con los vecinos, sobre diferentes problemáticas, en distintas localidades, y hoy las redes sociales facilitan eso, la comunicación, acá no hay filtros la gente se puede expresar, dar y recibir información, entiendo que hoy soy representante de todos los matanceros, me hayan votado o no, y en ese camino estamos trabajando desde Juntos por el Cambio”

QP: En definitiva ¿cree que es necesaria más transparencia con los actos de gestión y lo que se vota en el HCD?

LC.: “Si hace falta mas transparencia, en La Matanza estamos en la época pre republicana, porque se votan cosas que no se ven ¿Cómo ser transparente con algo que no se conoce y no se leyó siquiera, y ¿se votó?, hay como una idea de que si se cuestiona al intendente está mal, que si se lo cuestiona se sufre un castigo y eso es obsecuencia. Los concejales deberían ayudar al intendente a mejorar la gestión, con críticas, con ideas, y no solamente levantar la mano ara decir todo que sí, habría que tener la madurez para aceptar esta cuestión, poner todo en internet, con nombre y apellido, de que hace o que propone cada funcionario en su función, porque de ultima estaremos informando a cada vecino en que se gasta su dinero, y a donde va, hace falta que la gente tenga acceso a las cuentas municipales con mas detalles, hace falta saber quienes son los proveedores, y lo que cobran, eso seria dar transparencia a la gestión, y que el vecino sepa realmente saber en que se gasta su dinero, creo que esa también es nuestra tarea y yo quiero aportar en esto”