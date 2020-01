“NO PODEMOS RELAJARNOS, ES UN MOMENTO QUE NECESITA EL MAYOR ESFUERZO DE NUESTRA PARTE”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Hugo Soraire, concejal del Frente de Todos, en sus primeros pasos como edil del distrito de La Matanza. Hablamos sobre las últimas sesiones de 2019 donde se trataron el presupuesto, y el aumento de tarifas impositivas del municipio, esto nos relataba al respecto:

QP: Concejal, termino el 2019 con dos sesiones importantes, se votó el presupuesto 2020, y el aumento de tarifas, o tarifazo.

HS.: “Si se votó el presupuesto 2020 esto fue los últimos días del diciembre, no hay tal tarifazo, como quiso instalar un pequeño sector de la oposición del distrito, los números clarifican la situación, más si comparamos con la ciudad de Buenos Aires, por eso digo que no hay tal tarifazo, al igual que si buscamos algún distrito del conurbano mas parecido a La Matanza, nos vamos a encontrar que el aumento no es mayor a otros distritos, inclusive a distritos manejados por ‘Juntos por el Cambio’ o ‘Juntos por el Desastre’ como quieran llamarlo, no es un tarifazo, es una adecuación de las tazas de servicios municipales, que es natural y que se debía realizar después de un estallido inflacionario que nos dejo el gobierno de Macri”

QP: Las tarifas se regulan todos los años ¿este año fue especial debido a la gran inflación?

HS.: “Tal cual todos los años se adecuan las tarifas, y este año fue un estallido la inflación que nos dejó el gobierno neoliberal de Macri y Vidal en la provincia, estos problemas de inflación lo tenemos desde hace muchos años y se incremento con la llegada de Macri, todos los números hablan por si solos, no lo tengo que explicar yo, es una utopía no aumentar las tasas cuando todo ha aumentado de manera escalofriante”

QP: ¿Desde la oposición plantean que en el presupuesto hubo recortes en diferentes áreas?

HS.: “Hemos estado en las sesiones, hemos tratado y estudiado el tema, la oposición dice, no mucho porque no son significativo, aunque son respetados, y lo que plantea la oposición, son básicamente, hipocresías, porque son los que durante cuatro años conculcaron derechos, cortaron presupuestos en áreas vitales de la nación y en la provincia de Buenos Aires, y ahora vienen a montar un numerito para dar vuelta la ecuación y decir que aquí se ha recortado el presupuesto, es poco serio, y creo que habla por si solo, y le pediría a la oposición que levante la puntería, y sea una oposición seria y razonable”

QP: ¿Cómo ve los primeros días de gestión?

HS.: “La gestión municipal a pesar de seguir la misma línea, es muy buena y acertada la decisión de implementar algunos cambios en las funciones del gabinete, porque hay compañeros que vienen con mucha fuerza y ganas de realizar un trabajo que se venía realizando y eso creo que mejora la gestión, el cambio en nación es claro; el gobierno nacional en treinta días ha lanzado una serie de medidas necesarias, que van en pos del auxilio necesario para salir urgente de esta crisis, en la que nos sumergió el neoliberalismo, las medidas rescatan a los sectores postergados, a los mas humildes, a los mas golpeados, como así también al sector de las PYMES que necesita el apoyo del estado, recién son 30 días, es muy poco tiempo para hacer un balance, si son muy importantes las cosas que se hicieron y son muy importantes las cosas que se están proyectando para hacer, tenemos que entender claramente que venimos de una situación de agobio en la que nos hundió Macri y Vidal, y no es sencillo salir de esto, la situación es grave, y en consecuencia hay que tomar medidas y accionar, los resultados se verán mas adelante, y es lo que está haciendo nuestro presidente”

QP: Soraire, Ud. sigue caminando el sur del distrito, hoy no esta al frente de la región descentralizada sur, pero sigue colaborando hasta que designen a alguien al frente, ¿qué recibe de la gente, notan un cambio, hay más esperanza?

HS.: “Si la esperanza se renovó en la gente, en el vecino, y no solo en el sur, sino en cualquier barriada que visitemos esto es así, el animo es otro, la predisposición es otra, hay mucha expectativa, Pero reitero la situación a la que se arribó, con el gobierno neoliberal es grave, y se hace muy difícil remontar esto, pero lo vemos día a día por las medidas que se están tomando, el gobierno de la provincia de Buenos Aires esta haciendo un enorme esfuerzo después de recibir la provincia en el estado calamitoso, y las finanzas en que dejo Vidal la gobernación, un gobierno que se endeudo muchísimo y hace que sea muy difícil gobernar la provincia de Buenos Aires, la deuda publica del estado provincial es en verdad muy preocupante”

QP: Una medida de suma urgencia e importancia, el lanzamiento de la tarjeta alimentaria, a La Matanza llega a partir del 20 de enero, ¿se acerca la gente a pedir información al respecto?

HS.: “Si, hay muchas consultas, y seguramente vamos a estar trabajando mancomunadamente con el gobierno nacional, y el área del ministerio de desarrollo social de nación, y de la secretaria de desarrollo social del distrito, que seguramente articulara con esta medida de nación, hace muy pocos días el Ministro Arroyo estuvo visitando a nuestro intendente Fernando Espinoza, y estamos muy esperanzados que este plan tenga éxito y traiga alivio a los vecinos del distrito en una primera instancia, que es cubrir la necesidad básica que es poner un plato de comida en la mesa de cada matancero, plato de comida que le quito el neoliberalismo”

QP: ¿Cuáles son las directivas del intendente Espinoza en esta primera etapa de gestión que recién arranca?, si bien el nunca se fue del distrito.

HS.: “Básicamente trabajar mucho, doblar esfuerzos, acompañar al vecino, escuchar, y trabajar para solucionar cada problemática que se presente en el territorio, más allá de nuestra función, en mi caso en el HCD”

QP: Este verano es especial, parece que no hay vacaciones para nadie

HS.: “Creo que el momento exige trabajar de esta forma, ‘no podemos relajarnos, es un momento que necesita el mayor esfuerzo de nuestra parte’, y es lo que estamos haciendo, porque así lo sentimos, junto a la gran militancia, que por ahí no sale en los medios, pero que siempre esta al lado del vecino, y es algo que me llena de orgullo como peronista y como matancero”

QP: Desde algunos sectores de la oposición mencionan que el gobierno de los Fernández, toma medidas del gobierno de Menen, como el ajuste, y medidas populistas del gobierno de los Kirchner, como por ejemplo la tarjeta alimentaria ¿qué le parece?

HS.: “Es una chicana barata de sectores de la oposición, que los conocimos gobernando, son quienes gobernaron la Argentina y la provincia de Buenos Aires, durante estos 4 últimos años, nos llevaron a un estado de extrema pobreza, a un estado de indefensión de la clase media, han destruido lo que se le cruzo a su paso, y hoy algunos opositores hacen memes de su accionar político, el nivel de opositores que nos encontramos deja mucho que desear, y deberían levantar la puntería, aunque sea desde el discurso, ni siquiera les pido que colaboren, recién van 30 días de gobierno y hablan con una facilidad después de que en 4 años destruyeron cuanto pudieron, y en esos 4 años lo que demostraron fue una absoluta incapacidad en principio y mucha mala intención para con el pueblo”