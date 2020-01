CARLOTA SÚPER STAR: ¡!!LA VENGANZA SERÁ TERRIBLE¡¡¡

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace un año (aproximadamente) el ex Concejal y ex Secretario de Protección Ciudadana, Dr. Carlos Orsingher me decía, café mediante, que “Yo voy a volver al gabinete municipal, Fernando me lo prometió”

No fue una expresión de deseo ni nada parecido porque algo de veracidad tenía dado que, nuestro medio, había publicado la nota: “EL BUCHÓN, EL LADRI Y EL FISCAL: LOS ARMADORES DE CAUSAS…y otros cuentos” (http://semanarioquintopoder.com/?p=23128). En la misma informamos que Mario Puñales (el denominado “Pastor Justiciero) había sido dejado libre cuando el tribunal oral que juzgaba a la banda de Pitufos Secuestradores desestimó la declaración (bajo la figura de testigo protegido) de Fabián Alcides Gayoso.

Sobre este testimonio Sebastián Basso, Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 3 de Morón cimentó la causa mencionada anteriormente donde involucró y mezcló a inocentes, víctimas y victimarios; entre ellos a Carlos Orsingher, funcionario del área de seguridad del municipio en ese momento.

Resulta que, recientemente, Orsingher volvió a sentir las mieles del poder por el Intendente matancero, Fernando Espinoza, lo nombró en la Subsecretaria de “Buchoneadas, operaciones políticas, buscapiés y demás yerbas” (obviamente la subsecretaria tiene otro nombre pero no viene al caso).

Desde este nuevo cargo el Dr. Carlos “Carlota” Orsingher se está ocupando de pasar a degüello a muchos de sus rivales políticos y, comenzó, por sus “rivales” de la localidad de Gregorio de Laferrere.

Al tener nuevamente acceso a “la oreja de Fernando” el actual funcionario municipal le está contando “verdades, media verdades y más de una mentira al poderoso mandamás matancero” y se está notando nuevamente su influencia porque ya son varios los que están sintiendo el rigor del nuevo “Súper Estar del Gabinete Municipal”

A algunos los trató de “ladrones, de que se habían quedado con parte de la plata de los fiscales, a otros que no habían laburado en la campaña; señaló a funcionarios que se habían puesto un negocio con plata de la repartición municipal que manejan. También impulsó comentarios, poco felices, de ediles de la localidad”; en una palabra, “los ensucio a todos” y, Don Fernando, está obrando en consecuencia.

Si bien no han actuado abiertamente contra los dirigentes políticos “buchoneados” por “Carlota”, si lo hicieron contra compañeros y militantes de los mismos que se quedaron sin laburo de la noche a la mañana.

¡!!Parece que el Dr. Carlos “Carlota” Orsingher volvió con todo y no tiene escrúpulos para ejercer sus venganzas¡¡¡