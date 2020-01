“VAMOS A ESCUCHAR A LA GENTE, A NUESTROS VECINOS”

Hace unos días, Semanario “Quinto Poder” entrevistó al Concejal Josemaría Caruso, que asumió el pasado 10 de diciembre en reemplazo de un edil que pasó a desempeñar funciones en el gobierno Nacional.

Caruso resalta su deseo de dialogar directamente con los vecinos y recorrer el distrito para interiorizarse de las problemáticas de los barrios y las localidades.

QP: Concejal ¿cómo está viviendo estos primeros días en la concejalía, esperaba este momento?

JC.: “Si la verdad, desde el momento que ingrese en la lista en el 2017, tenía la ilusión de que en algún momento se podría abrir la posibilidad, aunque nos agarró un poquito de sorpresa porque, cuando al compañero Valdez le surgió la posibilidad de trabajar en el ministerio de desarrollo social, que es una tarea que a él le gusta mucho, así que, por suerte, la ilusión de ser Concejal, se hizo efectiva”

QP: ¿Cómo fue esto de tratar el presupuesto muy en caliente, y ver los números del distrito?

JC.: “A nosotros nos entregaron el presupuesto, entendiendo la situación que vive el país, y lo que nos toca a nosotros como concejales del municipio, somos conscientes de que el intendente necesitaba tener el presupuesto aprobado para trabajar más tranquilo, tuvimos la oportunidad de leerlo unos días antes, y como lo dije en otras oportunidades, es un presupuesto austero, pero que se puede cumplir, y eso da tranquilidad como Concejal, no es algo descabellado, así que lo vote con tranquilidad, porque es un presupuesto que se puede llevar adelante”

QP: Concejal ¿sobre qué tema o temas va a armar su agenda legislativa?

JC.: “Siempre tuve la ilusión, cuando uno fantaseaba con ser Concejal, ¿Qué es lo que voy hacer?, yo siempre hice hincapié (ayer por ejemplo estuve en un comedor donde me invitó una amiga en villa Luzuriaga) que me gusta mucho la tarea de ayudar a la gente que ayuda y ahora voy a poder comprobar si puedo hacerlo o no, siempre fue apuntar a los problemas que tiene la juventud, que son graves y que vengo viendo desde que tengo 20 años, que son el problema de las adicciones, y tengo la ilusión de poder enfocar en esa área. Como Concejal sé que tengo que abarcar todos los pedidos de los vecinos, yo soy de Villa Madero, y la localidad hace como 18 años no tenía un Concejal de la localidad, y desde que asumí, muchos vecinos me vinieron a ver por diferentes temas, y me comprometí de que cuando arranque el trabajo legislativo, después de la sesión de apertura, vamos a empezar a presentar proyectos con las inquietudes de la gente del primer cordón. Hoy hay mucho reclamo de inseguridad, sabemos que el trabajo del Concejal en ese tema es acotado. Tenemos que atacar el tema de la droga que está muy metida en todos los barrios donde vamos a visitar a los vecinos, es un tema que desde chico me preocupa y me conmueve lo fácil que hoy los chicos se meten en la droga, y cuando se meten les cuesta salir aunque tengan ganas, es algo que ocurre en todos lados no solo en La Matanza, muchas veces los pibes no tienen a nadie que los contenga o los guie, hay muy pocas clínicas de rehabilitación. Recuerdo que cuando Felipe Solá dejó el gobierno de la provincia, había dejado muchos centros de rehabilitación, que luego fueron cerrándose de a poco, hoy son contados con los dedos de una mano, y yo tengo la ilusión de poder aportar en ese tema”

QP: ¿Cómo lo ve a Espinoza intendente, qué espera de él?

JC.: “Si hay algo que me sorprendió cuando entre de Concejal en el bloque de FDT, por la línea que baja Alberto, Felipe, y Fernando Asencio, asumir en un bloque todos unidos y no volver a cometer los errores del pasado, por supuesto tengo diferencias, ya que desde siempre milito en un espacio opositor, milito y trabajo con Fernando Asencio desde siempre, pero también soy consciente que este es un momento para apoyar a este gobierno, y salir de los problemas más urgentes que tenemos”

QP: ¿Ud. siente que están juntos, o están amontonados?

JC.: “Estamos juntos, sin lugar a dudas, como te decía me sorprendió cuando entre al HCD, pensé que se bajaba todo del ejecutivo, y se vota todo si o si,y por suerte me alegro ver trabajar a los concejales, ver que hay disidencias, cambios de posturas, concejales como Rolleri y otros defender posturas y discutir decisiones, y sobre todo escuchar a los otros concejales, veo que hay ganas de cambiar, el gabinete que presentó el intendente es un gabinete preparado, me gusto, ahora hay que ver la gestión como sigue”

QP: ¿Cómo lo ve a Fernando Asencio en esta proyección, a nivel nacional, por la función que cumple en la Cancillería?

JC.: “Todos lo que lo conocemos a Fernando Asencio, siempre supimos que es una persona que va a llegar lejos, por su trabajo y capacidad, con muchas ganas. En el distrito siempre fue un Concejal muy activo, al igual que su paso por la Cámara de Diputados de la nación, ese trabajo hace que hoy este en donde está, yo estoy convencido de que es la suma de trabajo y capacidad, y en la cancillería está haciendo un trabajo que todos pueden ver, y es sobresaliente”

QP: Estamos en un momento crítico, estamos en una crisis económica y social, tanto a nivel local, provincial, y nacional, ¿cree que salimos de esta?

JC.: “Yo creo que no nos queda más que salir, porque si no, estamos perdidos, la verdad es que le tengo mucha fe a Alberto Fernández, creo que es un político que se preparó toda la vida para esto, más allá de las medidas que tomó en este mes de gobierno, que nos pueden gustar o no, pero son necesarias para paliar la emergencia. Hoy se está atendiendo lo urgente, que es el hambre, sobre todo en los más chicos, en el 2015 había muy pocos comedores, hoy han proliferado una enormidad, hay más de 800 comedores solo en el partido de La Matanza, el hambre es galopante y las medidas han apuntado a eso”

QP: Hablando de crisis, venimos con un municipio con una gestión bastante parada, con dificultades en las localidades, ¿Ud. cree que Fernando Espinoza hay una intención de mejorar la gestión?

JC.: “Lo que veo más allá de que el gobierno de Verónica Magario, y Fernando Espinoza son gobiernos paralelos del mismo signo político, cambio mucho, cambiaron los funcionarios, más allá de que muchos son experimentados, veo como que está arrancando, veo la secretaria de desarrollo social que está trabajando bien, las delegaciones municipales, por supuesto tienen limitaciones, y hay muchas quejas de los vecinos respecto al trabajo de las delegaciones, que son delegados que vienen trabajando hace mucho tiempo, soy consciente que tienen limitaciones a nivel estructura, personal, pero uno, siempre se basa en la esperanza de que todos los que estamos trabajando en el municipio sea para crecer y mejorar, no creo que nadie quiera ocupar un lugar para mirar el techo, lo que espero es que cada día la gestión funcione un poquito mejor”

QP: ¿Este año hay vacaciones, o se trabaja en la función legislativa?

JC.: “Tuvimos una reunión con Liliana Pintos, donde nos pidió a los concejales que este año tenemos que trabajar en función de la crisis, y me parece bien, así que estamos abocados a la tarea legislativa, y recorriendo barrios, hablando con vecinos, y atendiendo las problemáticas de todos, no soy de veranear en el exterior, pero si en la costa argentina, me tomare algún fin de semana con la familia, que también se lo merece”

QP: ¿En estos primeros días de su mandato, anda caminando el distrito?

JC.: “Si, por ejemplo esta semana estuvimos con María que tiene un comedor, una mujer que conocimos hace poco, y realmente el trabajo que hace me impactó, con el amor que me contaba lo que hace, sin que ella sepa que era Concejal, realmente son vecinos muy valiosos, la semana pasada estuvimos en un comedor del barrio Las Antenas, en villa Insuperable, que son chicos que los conozco de toda la vida, también estuvimos recorriendo otros centros y comedores, y el común denominador es el hambre, cuando vemos las listas de los pibes que comen en estos comedores, la cantidad uno no puede creerlo, en ese momento se te estruja el alma, y buscamos la manera de poder ayudar, lo que más me gusta es visitar al vecino caminar los barrios interiorizarme de los problemas, más allá de las limitaciones que tenemos, escuchamos a la gente, a nuestros vecinos”