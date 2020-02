“VECINOS RECLAMAN EL FIN DE LOS BASURALES A CIELO ABIERTO EN CIUDAD EVITA”

Un grupo de vecinos que integran el Club Social y Deportivo “Los Pinos del Molino” se acercaron al Palacio Municipal matancero para presentar un petitorio donde solicitan la erradicación de los basurales a cielo abierto en Ciudad Evita.

Sergio Barrozo, Presidente de la asociación, ya fue entrevistado anteriormente por nuestro medio y no es hombre de tener pelos en la lengua. Ya son varias las oportunidades (http://semanarioquintopoder.com/?p=15282) que reclama lo mismo: La limpieza de los basurales a cielo abierto en Ciudad Evita.

QP: Barrozo ¿a qué se debe la presencia de Uds. en el municipio?

SB.: “Nosotros anteriormente entregamos un proyecto para medioambiente, y hoy en día volvemos a reiterar el proyecto, con el apoyo y firma de los vecinos”

QP: Este ya es un problema de larga data, el tema de la basura en Ciudad Evita

SB.: “Si es así, el problema sigue estando, y los vecinos tienen muchas ganas de que se resuelva de una vez por todas, porque le tenemos más miedo a las ratas, que al negro” con itaca”.

QP: ¿A tal nivel llego la situación?

SB.: “Y, si, son basurales en campos donde hace añares no hay ningún tratamiento”

QP: ¿Hablaron con la gente de la delegación de Ciudad Evita?

SB.: “Si hablamos, con el sub delegado, y con el delegado, y están enterado del tema, ellos dicen que hacen lo que pueden, que no tienen herramientas, que no les llegan los materiales, que no tienen personal, que son muy pocos, que las maquinas están rotas, las mismas excusas de siempre, y desde hace años”

QP: Hace ya un tiempo, realizamos una nota con el mismo tema

SB.: “En 2016 hicimos una nota al respecto y, la verdad, no cambio nada, eso fue hace bastante, y desde esa fecha venimos dirigiéndonos hacia los distintos delegados municipales por el mismo tema desde el 2004, y hoy con el apoyo de todos los vecinos queremos abrir un expediente para que le den curso y solucionen el problema, o al menos que lo traten y mejoren la calidad de vida de los vecinos, porque la contaminación no discrimina, que es el problema que esta teniendo nuestro barrio, como muchos otros barrios del distrito, que tienen el mismo problema, la intención nuestra es que el intendente tome cartas en el asunto y nos dé una solución”