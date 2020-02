“POLÍTICA ES HACER Y NO DECIR”

Por Gustavo Bustamante

Recuerdo una charla con algún ‘maestro’, de esos que todos tenemos en la vida, y que se nos van cruzando y de la misma forma desaparecen, casi sin darnos cuenta, este Maestro me dijo, ‘somos lo que hacemos, no lo decimos’, ¿y a que se me viene esta frase a la cabeza?, a que en estos días una nota que en un medio periodístico podría ser de relleno, una nota más sobre inseguridad, ‘el robo de una bicicleta a un nene’, causó mucho impacto en la sociedad matancera, y traspasó dichas fronteras.

Una nota de el noticiero de canal 9 conmociono profundamente a toda la sociedad, y un dirigente conocido de Gregorio de Laferrere, quién se hizo eco de dicho acontecimiento (si bien el dirigente en cuestión no quiso realizar ninguna nota con nosotros, ya que no habla con nuestro medio desde hace mucho tiempo, no sabemos porque causa, ni motivo), más allá de eso, nos comentó que “que hizo porque le salió del alma”, y me relató la secuencia, “Estaba viendo la tele, el noticiero del 9, y vi la nota, y vi el video de como quedo ese nene cuando le robaron la bici, y eso me pego duro. Yo tuve una infancia muy dura, recuerdo que mi sueño siempre fue tener una bici, y nunca pude, así que no lo pensé. Justo estaba un amigo en casa con el auto y después de comunicarnos y tener la dirección fuimos. No sabíamos nada más, no sabíamos si había periodistas en el lugar, nada; solo fuimos motivados por solucionar el drama de este nene, ni siquiera me puse a analizar el impacto que esto causaría”

y agrega que “Me llamaron de todos lados, y la verdad pueden creer o no, en ningún momento pensé en hacer política con esto, el que me conoce sabe que para mis vecinos, en la medida que puedo, siempre estoy, pero esto me llevó a mi infancia, me superó, me traspasó el alma, y tuve la necesidad de hacer algo. Ojala todos los pibes puedan tener una linda infancia sin sobresaltos y necesidades, pero sabemos que eso es una utopía por la cual los que hacemos política, nos levantamos todos los días con la esperanza de solucionar algo, algún problema de algún vecino, sabemos que es una gota de agua en el mar, pero seguimos insistiendo, y esto se lo tengo que agradecer y lo hago siempre a mi vieja, que me decía: ‘en la vida no importa el lugar o cargo que tengas u ocupes, en la vida hijo tenes que ser buena persona’, y es lo que trato de hacer cada día de mi vida, con errores y aciertos”

El dirigente de Gregorio de Laferrere en cuestión es: Mario “Marito” Stella, coordinador de la delegación de “Lafe”, y desde nuestro medio, así como muchas veces resaltamos las ‘macanas’ que realizan los funcionarios, creemos que esta actitud de un funcionario, es digna de resaltar, premiar, y aplaudir, porque: “política es hacer, y no decir”, los que hacemos Semanario Quinto Poder felicitamos la acción realizada por el Coordinador Gral. de la delegación de G. de Laferrere Mario “Marito” Stella, esperando que esto sirva de ejemplo y se extienda como un virus de solidaridad a todo el ámbito político dirigencial, que tan lejanos están del pueblo”