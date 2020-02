Semanario “Quinto Poder” tuvo la oportunidad de dialogar con el Concejal (m/c) y ex funcionario nacional, en el área de seguridad, Gustavo Ferragut.

Ferragut sostuvo que “hay más de 17 bandas delictivas que operan en La Matanza” y señaló que “ningún intendente quiere desatar una guerra, pero cada vez que hay un muerto lo sufren los vecinos no el poder político”.

QP: Ferragut, Ud. estuvo en el área de seguridad del gobierno anterior, ¿cómo ve este conflicto entre nación y provincia que no se ponen de acuerdo?

GF.: “Yo creo básicamente que es un problema conceptual que tiene atado de pies y manos a este gobierno, entre actuar defendiendo a los vecinos con el tema de seguridad, o sostener su ideología. Se han encontrado que sostener la ideología no es operativo para combatir el delito, entonces es como se dice, la paran con izquierda y patean con derecha, se ven envueltos en este tema de que para actuar, hay que ser efectivos, y para defender la ideología, hay que ser inactivo, por eso en muchos casos se están disolviendo en la provincia de Bs. As., algunas áreas sensibles de trabajo, y en nación también con la disolución de la Secretaria de lucha contra el Narcotráfico, que es algo bastante preocupante, y decir que la droga no es el problema, y que el narco menudeo hay que permitirlo, quisiera preguntarle a una madre que lucha contra el paco, a ver que piensa, o las madres de los chicos que el narco menudeo los toma como soldaditos, si esas madres comparten la visión ideológica, o la efectiva de combatir el delito?

QP: ¿Cómo ve la situación de La Matanza en este tema?

GF.: “Me preocupan muchas cosas, sobre todo, no la militarización, ni más policías, ni nada por el estilo, sino que se esta dejando actuar en la geografía de La Matanza, y eso es uno de los primeros factores que surgió en la lucha que ha perdido la fuerza de seguridad en Santa Fe, todavía estamos a tiempo para evitar que los narcos conviertan a La Matanza en Santa Fe, pero para eso hay que dominar el espacio geográfico, no solo con la policía, la policía combate el delito, pero lo que genera el delito son las circunstancias geográficas que son propicias para que eso pase, si no hay ningún policía, si no hay agente de tránsito, si no hay ninguna cámara, si no hay luz, ese lugar va a ser copado por la delincuencia, pasa en cada lugar que vos hablas con los vecinos, y te dicen que esquina es propicia para que te roben, y donde los delincuentes ganan el escenario en el territorio, ahí estamos complicados.”

QP: Antes teníamos problemas de seguridad porque la nación y la provincia no aportaban o no ayudaban, ahora Espinoza tiene tanto nación como provincia del mismo color político, y seguimos sin política de seguridad para el distrito

GF.: “Bueno, por eso digo que estamos todavía, con un escaso margen de tiempo, para que La Matanza no se convierta en Santa Fe, hay más de 17 bandas delictivas que operan en La Matanza, nos ha pasado que en este tiempo tuvo que venir el ministro de seguridad de la provincia a un asalto comando en el banco Nación de Isidro Casanova, con un muerto, hemos tenido zonas de secuestro, tenemos los vecinos de González Catan, que en la av. Pedro Russo, que es doble mano, transitan motos y no pueden salir a la calle porque les roban, el problema de estas bandas que tienen cada una su negocio, y si se alinean en dos bandos, mayoritarios que se disputan el poder, nos va a pasar lo de Santa Fe, y que también tenemos dos bandos étnicos, hechos por Bolivianos y Paraguayos, que se están disputando el narcotráfico”

QP: ¿Es una cuestión de raza, o de etnia, o solo porque se dedican a ese negocio?

GF.: “Es porque la geografía te permite hacer eso, y hay barrios, donde no se controla nada, donde no hay prevención, donde no hay presencia del estado allí, va a surgir el delito, allí se va a instalar el delito como cabecera, después operara en todos los barrios, imagínate, La Matanza tiene mas de 400 pasos a los municipios vecinos, nadie los controla, por dar un ejemplo, las barreras del tren Sarmiento, en Ramos Mejía, pasan a 3 de Febrero, Morón, van, vienen, nadie controla los ingresos y los egresos, no hay política de cooperación con otros municipios”

QP: Ferragut, ¿detrás de esto esta la política, que se beneficia con el delito, o es que no se sabe que hacer con el delito?

GF.: “Hay un poco y un poco, en algunos casos la política tiene mucha responsabilidad, y en otros casos, no sé si no es saber que hacer, porque hoy los recursos tecnológicos, y profesionales, también se pueden incorporar, pero siempre esta la voluntad política, de querer enfrentar una situación, yo entiendo que ningún intendente quiere desatar una guerra, pero cada vez que hay un muerto lo sufren los vecinos no el poder político, un secuestro, un asalto, el robo de una bicicleta, una moto, una cartera, un celular, ahí corre la vida del vecino, me parece que no es una solución que se pueda dar inmediata, para eso hay que militarizar La Matanza, y no creo que sea posible, pero si me parece que hay que empezar a trabajar en lo que son las políticas de seguridad ciudadana, que van mucho más allá de la policía”

QP: Estamos inmerso en contradicción en lo político; volviendo al principio: Fernando Espinoza, y la intendenta Magario solicitaron la presencia de gendarmería en la gestión de Vidal, y criticaba que el gobierno nacional que Ud. integraba, porque no mandaba efectivos federales a La Matanza, y ahora tenemos que el intendente Espinoza, no dice nada, y el ministro de seguridad de la provincia no quiere gendarmería en la provincia, ¿qué opina al respecto?

GF.: “De ahí surgen claramente las contradicciones, porque piden gendarmería, pero la tenemos que mandar sin armas, se piden las fuerzas federales, pero no dejan usar las taser, sin armas, y tampoco te dejan usar las taser, las pistolas eléctricas, y después tenes la contradicción de que el ministro de la provincia de Bs. As., sáquenme todo de acá, yo no quiero a las fuerzas federales, y la ministra diciendo yo te las mando pero vos no vas a saber nada de lo que va a pasar y como van a actuar en el territorio; estas contradicciones, que vuelvo al principio de lo que estábamos hablando, lo ideológico y lo operativo, hace que haya esta diferencia, y el espectro delincuencial aprovecha estas dudas y contradicciones, para asentarse en el territorio, si ya no tenes más control de tránsito, los vehículos robados van vienen, pasan para otro distrito, si no hay control de territorialidad, el alcohol, las drogas, las peleas callejeras, eso existe, si nadie controla, eso se empieza a instalar en La Matanza. Desde hace un tiempo, esto, se está agravando, y venimos advirtiendo, por eso hoy estamos trabajando en la construcción del observatorio de seguridad ciudadana, que nos va a permitir ver el tema de la seguridad como un tema mucho mas amplio que lo policial, lo policial, es para el delito, y la seguridad ciudadana, depende de muchos factores, uno de los factores principales son las políticas publicas del municipio, para enfriar las zonas geográficas calientes del municipio, donde hay un baldío, puede intervenir el municipio y convertirlo en un espacio público, donde hay un callejón que no este iluminado, el municipio puede invertir, para que el vecino se sienta más seguro y pueda caminar más tranquilo, hoy ves que en muchos lugares de La Matanza, la gente llega a las 20hs. Y no sale mas de su casa, y el que se ve obligado a salir, a trabajar o volver de su trabajo está expuesto constantemente a que algo le pase”