“LA MATANZA ES ZONA LIBERADA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal de “Juntos por el Cambio” Eduardo ‘Lalo’ Creus, quien nos contó cómo está trabajando con los vecinos, vía redes sociales. Habló sobre la inseguridad en el distrito y la ausencia del intendente en temas de relevancia, esto nos relataba:

QP: Creus ¿cómo lo encuentra el verano trabajando en su rol de Concejal, en una Matanza con un clima agitado?

LC.: “Seguimos trabajando en un verano que ha golpeado muy fuerte a los vecinos del distrito por diferentes razones, hubo inundaciones, un hecho de inseguridad muy grave y fuerte pero no está aislado, porque todos los días sigue la situación de inseguridad para la gente, y al mismo tiempo hay cuestiones que atender, como la falta de servicios que se ven en todas las localidades, que desde el día que asumí, voy cada vez más dándome cuenta en vivo y en directo lo que uno ya conoce por vivir en La Matanza, de primera mano de los vecinos recorriendo los barrios y las localidades”

QP: ¿Cómo se encuentra en su rol de Concejal, recibiendo inquietudes de los vecinos y tratando de tener dialogo con el ejecutivo municipal para ver de qué forma poder dar respuestas a los diferentes reclamos?

LC.: “La verdad es que no hay dialogo con el ejecutivo municipal, estoy pidiendo reuniones con distintos secretarios, para que cada área me pueda dar la información que los vecinos necesitan, porque la gente necesita respuestas, por ejemplo: ¿qué pasa con la recolección de residuos?, hay zonas donde se hace muy mal, o directamente zonas dónde no se hace, ¿qué pasa con los asfaltos prometidos?, ¿qué pasa con obras que habían empezado y están paradas? Algunas plazas que están en obra hace mucho tiempo y va a transcurrir el verano y los vecinos no van a poder usar las plazas, ¿qué pasa con el Metrobús que aparentemente tiene servicios adicionales de parte de la empresa Martin y Martin contratados por el municipio y que se ve tan abandonado y tan sucio?, ¿dónde está yendo el dinero de la gente de distintas áreas?, todo eso, ¿qué pasa con líneas de transporte que dejaron de pasar en algunas localidades o qué se puede hacer en otras localidades que ha crecido la población?, o conflictos de convivencia, por crecimiento demográfico de la expansión territorial, de algunas localidades que van sucediendo sin que el estado controle nada, y así un montón de temas que estamos tratando como Concejal de recibir de parte de la gente, y transmitir a quienes gobiernan para devolverle a la gente aunque sea un poco de información, de que es lo que pasa, y una vez teniendo las respuestas ver como tenemos que seguir para buscar las soluciones, para mejorar la calidad de vida de los vecinos sin distinción política”

QP: Hoy está trabajando en el primer paso, que es escuchar al vecino, sin poder dar respuestas, ¿es así?

LC.: “En gran medida estamos en este primer paso, en algunas otras ya podemos dar información como por ejemplo los lineamientos generales y las decisiones políticas de lo que el intendente decidió para este año para el conjunto de La Matanza, por ejemplo el recorte presupuestario, ya es información que le podemos dar a los vecinos área por área, de cuánto ha sido el ajuste, teniendo en cuenta la inflación del año pasado y el monto que se dispuso para este año, teniendo en cuenta la inflación de este año, podemos apreciar que la plata va a ser menor un 35% del año anterior, o sea eso se va a ver reflejado en menos servicios, , estas cosas se las podemos contar a los vecinos. Lamentablemente son malas noticias, otro tema, las tasas municipales, que aumentaron entre un 35% hasta un 50% en general, información que la gente tampoco tiene y se la podemos brindar”

QP: Esto lo anunciaron en el HCD en la sesión que se discutió el presupuesto y las tarifas, ¿hoy están en condiciones de afirmar lo dicho anteriormente?

LC.: “Si totalmente, estudiamos las 500 hojas del presupuesto que se votó el 27 de diciembre, ocultado que los concejales no vieron hasta el día de la votación, que los concejales de Juntos por el Cambio votamos en contra, pero por ser minoría se aprobó, y hemos estado estudiando área por área y hoy si tenemos y vamos a empezar a dar específicamente por cada área, lo que se ha recortado, tenemos que contar a los vecinos que temas dramáticos como la seguridad, va a tener menos presupuesto, le tenemos que contar a la gente que en vez de hablar de solidaridad, y de la pobreza, hay que abocarse ser un gobierno defensor de la justicia social en nuestro municipio, el área social va a tener un 25% menos de presupuesto, y le tenemos que contar a la gente que también se ha reformado y ya no existe una secretaria que trabaje específicamente los temas de seguridad en el distrito”

QP: ¿A cree que se debe esto último que menciona?

LC.: “Creo que se debe a un desinterés muy profundo con respecto a lo que le pasa a la gente en nuestro municipio, y creo que ese desinterés, se debe a funcionarios que están muy alejados de la gente, y que tal vez ni siquiera viven en nuestro municipio, no sienten la preocupación que sentimos todos cuando salimos a la calle, así sea viajando en colectivo o en auto, así sea un desocupado o un empresario, en nuestro municipio la inseguridad no discrimina socialmente, y la sufrimos los que vivimos acá”

QP: En el gobierno de Magario se pedía la gendarmería y se reclamaba al gobierno nacional y provincial, hoy Espinoza, tiene el gobierno nacional y provincial del mismo color político, y no se ve dicho reclamo para el distrito, ¿cómo lo ve?

LC.: “Exactamente, vemos que se sigue cobrando un impuesto a los vecinos, que incorpora una tasa para seguridad, vemos que la mitad de los patrulleros que había dejaron de funcionar, “La Matanza es zona liberada” la cantidad de móviles que tiene el comando de patrullas (que es el que tiene que atender las emergencias los llamados al 911), no es ni la mitad de lo que se necesita, y eso se debe a la falta de mantenimiento incluso a la falta de combustible, y esos son fondos provinciales que recibe el municipio y que no se sabe a donde van, tal vez van al plazo fijo, pero al mismo tiempo no se actúa desde la prevención. La Matanza es muy grande es casi una provincia, hacen falta centros de monitoreo con sistema de cámaras, monitoreados no que estén para que parezca que pasa algo, sino para que monitoreen de verdad las 24 horas, con personal capacitado, y que alerte en tiempo y forma, de manera preventiva, esto es algo que no esta pasando en el distrito”

QP: El tema de las ambulancias también es una constante en la preocupación de la población matancera, ¿le consultan al respecto?

LC.: “Si, todo el tiempo, por las cosas que pasan, yo mismo en persona he sufrido la muerte de un hijo, y esperar que venga una ambulancia es prácticamente imposible, uno tiene que resolver usando un auto particular, y hay zonas muy humildes y abandonadas donde es imposible transitar, no entran remises, y la gente a veces no tiene movilidad, pero también pasa en zonas urbanizadas, donde hay acceso, y parece ser que la única salida es el contrato de una empresa de emergencias privada, para algunas zonas, y que es otro drama que no discrimina, si te accidentas en La Matanza, es una utopía esperar que la ambulancia llegue, es una de las inquietudes por la cual estamos pidiendo una reunión con la gente de salud del municipio, para poder entender, porque no tenemos el SAME. Hoy con la provincia son del mismo signo político, hoy la ex intendente es vice gobernadora, por eso queremos que la gente del municipio nos explique cuando va a llegar el SAME, hoy no hay excusas para que dejen de lado el interés de los vecinos, la gente pregunta y yo también pregunto, porque ese dinero que se paga a una empresa de emergencias es el dinero de todos”

QP: ¿Qué siente cuando no le respondan desde el gobierno municipal?

LC.: “Una gran impotencia, sé que soy un Concejal de la oposición, que nos votaron 200 mil vecinos, pero además, represento y charlo con todos los vecinos de las distintas localidades, y no les pregunto si me votaron, mi rol es escuchar al vecino, y represento a todos los vecinos, y al no tener respuesta siento impotencia, más que nada por no poder dar una respuesta al vecino sobre alguna inquietud, o problemática que necesita respuesta. Esto por un lado, y al mismo tiempo no me sorprende porque soy vecino de La Matanza desde hace muchos años, y se que es un municipio gobernado desde la soberbia y desde la discriminación política, generalmente las respuestas la tienen quienes son más cercanos al gobierno, acá se discrimina al vecino común y también a las instituciones, que no son afines al gobierno municipal, evidentemente este gobierno desprecia a sus vecinos, y falta transparencia en todos los aspectos, nadie sabe que se va tratar o discutir, las sesiones del HCD se tendrían que transmitir en vivo, la gente tendría que tener un lugar en las sesiones, en algunos HCD existe la banca 25 que significa que un vecino puede tener la palabra cada vez que hay sesión, falta que el presupuesto se pueda conocer antes, y que lo conozca la gente, falta transparencia en todos los temas, los vecinos quieren saber”

QP: ¿Cómo lo ve a Espinoza?

LC.: “No lo veo, no sé en que anda, a lo mejor esta gestionando y trabajando mucho para el distrito, pero bajo perfil, pero no lo veo, y lo que me queda es sacar conclusiones en lo que se ve de la vida cotidiana del municipio, no hubo una declaración oficial ni una reacción sobre un hecho cómo fue el asesinato del cajero del banco Nación, que es el quinto robo bancario en 8 meses en nuestro distrito. Parece que nos estamos transformándonos en la capital del robo bancario, algo pasa en La Matanza, porque ese índice y tipo de robos en otro distrito no sucede, el intendente tendría que estar dándole tranquilidad a la gente pero no aparece ni siquiera ante hechos que golpean tan fuerte a los vecinos, me da una sensación que no esta gobernando, pero es nada más que una sensación porque no lo veo”

QP: ¿Creus cómo es eso de que el vecino de La Matanza, se puede comunicar con Ud. Todos los sábados a las 18 hs, en vivo?

LC.: “La Matanza es casi una provincia con 16 municipios, es muy grande y muy poblada, y son muchísimos los barrios para poder llegar a todos, por eso creamos esta vía de comunicación que la denominamos “CharLalo” lo hacemos en vivo y en directo vía Facebook e Instagram, y está dando buenos resultados, ya que recibimos las críticas, las ideas, los problemas de cada vecino obviamente no podemos hablar con todos pero si contestamos todo a quienes dejan su inquietud, el equipo durante la semana se pone en contacto con cada vecino y tratamos de llegar a todos lados”

QP: ¿Que recibe de la gente?

LC.: “Mucha gratitud, lo que me hace dar cuenta de lo abandonado que se siente el vecino, que muchas veces solo quiere ser escuchado, tan simple como eso”