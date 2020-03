“FERNANDO LE VA A DAR UNA DINÁMICA DISTINTA AL MUNICIPIO”

Carlos Comas, Subsecretario de Trabajo del municipio matancero dialogó con Semanario “Quinto Poder” sobre el trabajo que se está planificando para el año que recién comienza.

QP: Hace poco asumió un nuevo gobierno a nivel nacional, provincial y distrital, ¿qué perspectiva tiene, en este corto tiempo, respecto al área que Ud. comanda?

CC.: “En principio en este espacio tan corto de tiempo que ha asumido el gobierno, lo que creo que se sostiene la expectativa de un cambio favorable en la economía, esto que en general el sector empresarial haya conservado los puestos de trabajo, por lo menos hasta ahora, y eso es muy importante dado la circunstancia de algunos sectores que no están pasándola bien, en el rubro que quizás más conozco que es el del plástico, fundamentalmente, en el mes de diciembre empezó a verse un repunte en la mayoría de los rubros, y eso creo que tiene que ver fundamentalmente como decía recién, el tema de las expectativas que ha generado este gobierno y también con la historia del peronismo, que siempre que le ha tocado gobernar, lo ha hecho para los sectores de la producción, y fundamentalmente para lo que menos tienen”

QP: Esto del empresariado que me esta planteando, hay muchos que jugaron a la timba financiera, en lugar de producir, ¿acá, en La Matanza, cómo fue el tema?

CC.: “Una de las característica del distrito, es que la mayoría son pequeñas y medianas empresas, por lo tanto ninguno tiene la oportunidad de entrar en este sistema, Esto suele ocurrir con las grandes empresas, esas son las que entran en la timba financiera, o las empresas que están carterizadas, cuando tenes cerca de 5000 PYMES, lo que ven las empresas es la manera de producir, y mejorar su equipamiento para poder entrar en otros mercados o producir un poco más, no hay mentalidad de especulación, esto es en el 99% de los casos”

QP: ¿Hay mucha capacidad industrial ociosa en el distrito?

CC.: “Se está hablando de un 40% a 50%, que es muy importante, yo creo que los sectores, a mitad de año, vamos a ver un cambio en la curva productiva, me parece que el hecho de resolver la deuda externa, y a partir de eso el plan económico del gobierno va a dar certezas con respecto al rumbo que todos nosotros pensamos que debe tener la economía, no”

QP: Es como que hasta ahora había un compas de espera, esperando que tema fundamental de agenda se resolvía, como el que plantea de la deuda externa

CC.: “El principal problema que tiene el pueblo argentino hoy, es que vivimos en una agonía, después de la devaluación del 2018, esa devaluación hizo que empiece a caer la economía y que sea una pendiente permanente, por lo tanto, no estamos hablando de los 60 días de Alberto, estamos hablando de los últimos dos años que ha hecho que la sociedad, en general, este más impaciente de lo que debería estar, con estos 60 días de gobierno”

QP: ¿Cuál es la agenda para el año del área que conduce?

CC.: “Nosotros estamos volviendo nuevamente a poner en marcha la parte esta de lo que tiene que ver con el proyecto de ‘Mi primer trabajo’ porque, fundamentalmente, hablar con los estudiantes de los últimos años de la secundarias, cosa que venimos haciendo con mucho éxito desde el inicio. Realmente hemos encontrado mucha predisposición, hemos firmado tanto, con la unión industrial, y la cámara de industria y comercio, convenios para que se puedan hacer las prácticas profesionalizantes para que cada chico que salga de la escuela, puedan acceder a alguna empresa. Chicos que terminan las escuelas técnicas, o las secundarias con salida laboral, puedan hacer prácticas profesionalizantes ahí, que les permita generar una experiencia, y muchas veces las mismas empresas puedan tomarlos. Estamos trabajando publicitando la página Matanza Trabaja (https://www.matanzatrabaja.com.ar/), que es para los que buscan empleo y los que buscan empleados, estamos en una etapa, que generalmente en el verano, baja la intensidad de búsqueda, y dada la circunstancia económica que mencionamos, necesitamos darle mas publicidad a la página para que realmente pueda competir con otras paginas de empleos que tienen por ahí mayor publicidad en el medio, y tienen mas historia en materia de empleo, nosotros estamos trabajando para que crezca las oportunidades en Matanza trabaja”

QP: ¿Esto viene a colación de un pedido del intendente a que haya más trabajo, visualizado en la calle que en los despachos?

CC.: “Yo creo que es la tarea que deben tener los funcionarios públicos, me parece que eso, cuando uno asume una función pública la tiene que tener como centro de su tarea, es lo que hemos tratado de hacer en todo este tiempo, y el tema del empleo me parece que es central en definir como lo generamos, porque en realidad es una problemática mundial, no es solamente en Matanza, esta ligado a un montón de factores, fundamentalmente, al crecimiento del país, pero también de la calidad de empleo. Las economías populares que se han ido haciendo, se han ido haciendo en función de la perdida del empleo de calidad, y se arman cooperativas y se trabaja de manera irregular, la idea nuestra como peronistas, es realmente volver a los empleos de calidad”

QP: Hay generaciones de desempleados, antes uno entraba a trabajar en una empresa y se jubilaba en la misma empresa, esas cosas ya no se dan

CC.: “Capaz que eso tiene que ver también con una etapa del mundo, ¿no?, hoy eso no lo veo como factible (en general digo), pero si que tengamos oportunidad de conseguir nuestro primer empleo, a veces vamos a alguna charla a una secundaria, y hay 70 u 80 alumnos que, la verdad que lo peor que nos puede pasar es que no tengan ninguna expectativa de conseguir un trabajo, la mayoría de ellos piensan seguir estudiando, piensan ir a la universidad, pero también piensan en su primer empleo, y lo peor de lo que les podría pasar es que desde nosotros que tenemos la oportunidad de conducir el estado, no le demos esa posibilidad”

QP: Hablando un poco de política, ¿cómo ve al peronismo matancero en esta etapa tan crítica del país?

CC.: “Desde la conducción de Fernando lo veo muy sólido, esta unificado detrás de su figura, y esa es la impronta que va a marcar los próximos años, y después me parece que esta muy abocado a llevar adelante con éxitos, tanto el gobierno municipal, y apoyar tanto al presidente, como al gobernador, creo que en ese camino esta encuadrado todo el peronismo de La Matanza”

QP: Toda la unidad del peronismo que se ha dado a partir de la crisis del país, ¿ha generado roses internos acá, o se superan las diferencias con el dialogo?

CC.: “Que haya roses es inevitable en un movimiento tan amplio, y tan numeroso, y con orígenes y, muchas veces, formaciones distintas, pero esto ha ocurrido en el peronismo desde el comienzo de su historia, por lo tanto no nos deben asustar las diferencias de opinión que puede haber, creo que hay que rescatar de todo esto la conducción de Fernando, es una cosa que no tiene ningún tipo de oposición, y que tiene un norte definido, después por supuesto que hay debates internos”

QP: Esta nueva gestión de Espinoza, luego del gobierno de Magario, ¿cree que le va a cambiar el rostro al municipio, y la forma de trabajar?

CC.: “Si, estoy convencido, y ya se están dando muestras de eso, hay hechos que se van notando de que hay cambios, me parece que vienen nuevos tiempos, y Fernando lo ha entendido así, me parece que le va a dar una dinámica distinta al municipio, me parece que nosotros lo vemos a través de Uds. Que esta por ahí en distintos lugares, presenciando inaugurando las obras, durante todo el verano ha estado caminando por el distrito, en el control de los precios, me parece que va a tener una presencia un poco más activa”

QP: Y eso les hace bien a todos, porque si el intendente anda en la calle, y se lo ve trabajando, se nota la falencia de algunos funcionarios

CC.: “Eso es función del que conduce, evaluar las actitudes de sus colaboradores, pero a mi me parece que al pueblo de La Matanza le hace bien, que es lo importante”