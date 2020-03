“LA RELACIÓN CON ASENCIO ESTÁ TOTALMENTE TERMINADA”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El Concejal o ex Concejal, Josemaría Caruso dialogó con Semanario “Quinto Poder” sobre la confusa e inédita situación política que está viviendo.

Caruso asumió en diciembre pasado en lugar del Concejal Ricardo Valdez quién tomaba licencia para asumir un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social pero, parece que nunca ocupó dicho cargo porque no fue nombrado o no cumplió con las expectativas. Hasta ahora Valdez no comentó nada, solo hay idas y vueltas de chimentos pero sí presentó una nota, ante la Presidencia del HCD matancero, donde daba por terminada la licencia y asumía, nuevamente, como Concejal matancero, generando un hecho inédito en la política matancera.

Este ir y venir generó rispideces entre Asencio (hoy funcionario de la Cancillería, con rango de Embajador) y Caruso para, finalmente, romperse.

Desde un lado y del otro hay reclamos y pase de facturas, políticamente hablando. Ricardo Valdez vuelve, Caruso se va pero la política es la más perjudicada. Las cuestiones personales se metieron en las relaciones políticas, eso suele generar situaciones controvertidas y dejan una imagen negativa en la sociedad que espera, de sus políticos, mayor compromiso con la palabra empeñada. Cuando uno se enoja en política pierde pero quién más pierde es la política y la sociedad. Estás situaciones generan mucha confusión en la gente y le da la razón a la antipolítica.

¿Quién tiene razón?, ¿quién es el responsable?; hasta ahora el único protagonista que habló públicamente del tema fue Josemaría Caruso, esperemos que los otros protagonistas también lo hagan.

QP: Caruso ¿cómo toma esto de que el Concejal Valdez vuelve a su banca después de que Ud. asumió hace dos meses?

JM.C.: “Es verdad, inicialmente no estoy notificado, todavía no me notificó el Concejo que tengo que dejar mi cargo, estoy a la espera de la notificación, sé que el Concejal Valdez pidió volver de la licencia, pero mas que eso, no sé, es simplemente eso”

QP: ¿Supone que esto se da por una interna política?

JM.C.: “Inicialmente, esto fue un arreglo entre comillas, fue un acuerdo entre Fernando Asencio, Ricardo Valdez y yo, de que dentro del proyecto político de Asencio, lo que más le convenía era de que yo asuma como Concejal. Valdez, en ese momento, en diciembre había manifestado sus ganas de salir del Concejo Deliberante, y se le había conseguido un cargo (supuestamente) en el Ministerio de Desarrollo Social. A mí, inicialmente, me gustó el acuerdo porque siempre tuve la ilusión de ser Concejal, fui militante, hoy soy un dirigente político de mi barrio, y el cargo de Concejal era algo que me entusiasma mucho, entonces acepte, pero después, con el paso del tiempo, estuve leyendo en estos días que el Concejal Valdez, dice que vuelve por una cuestión de una orden que vuelve de arriba, que ni él sabe bien de quien viene, da a entender que es una orden de Alberto Fernández, o de Felipe Solá, sé que es una orden de Fernando Asencio, pero lo que estaría bueno saber es ¿cuál es el cargo del que vuelve, no?, porque el dice que vuelve del cargo pero no sabemos cuál es el cargo que ocupo estos dos meses, o si no hubo ningún cargo”

QP: Ud. durante muchos años viene militando con Fernando Asencio, y lo reconoció, en una nota anterior, que Asencio, era su conducción política en el distrito, ¿cómo queda la relación política a partir de esta situación?

JM.C.: “Yo milite con mucho orgullo para Fernando Asencio, siempre lo vi, y lo creí un político con mucha capacidad, hace un poco más de nueve años que estoy con él. Siempre con el proyecto de que en algún momento se me iba a dar la oportunidad de ser Concejal, hoy veo que sinceramente, y políticamente, la explicación de porque el mismo toma la decisión de pedirle a Valdez que vuelva, no la voy a entender, no la entiendo, si hablamos de dos personas que razonamos, dentro del razonamiento normal de dos personas, de dos políticos es inentendible. Tengo que tratar de entender porque está pasando esta situación que, según me dijeron los que saben de experiencia en el Concejo Deliberante, nunca pasó. Tengo que pensar por señales, y los últimos llamados de Fernando Asencio, pidiéndome que baje el perfil, que no trabaje tanto, que otros concejales quizá no lo estaban haciendo, o que él pretendía que yo baje un poco el perfil, con respecto a mi acercamiento, (no político) pero sí, de trabajo con las autoridades del municipio. A mí me invitaron las autoridades del gobierno municipal a formar parte del control de precios cuidados, me invitaron a conocer el trabajo de la tarjeta alimentaria, y como se estaba desarrollando el operativo, me invitaron a diferentes cuestiones que yo acepte, porque como Concejal yo tengo que estar informado de esas cosas, porque la gente me pregunta, y no puedo contestar no sé, porque no es una cuestión que corresponde a mi dirigente político, creo que en ese sentido acá hay personas que no están entendiendo, que no entendieron o que cambiaron de opinión, que esto era con todos, porque estamos todos juntos en este proyecto; no podemos cometer el mismo error, que se cometió en el 2015, que por egos políticos personales nos dividan, yo creo que, como dije en otra circunstancia, lo mas lógico, yo soy Concejal del Frente de Todos, y trabajo en conjunto con todos los concejales, no importa de qué espacio político vengamos”

QP: Ud. fue dos meses Concejal nomas, ¿se siente avergonzado?

JM.C.: “Para la rosca política, para decirlo de alguna manera, me siento avergonzado, para mis compañeros políticos, para mis compañeros del Concejo Deliberante, y toda la militancia de La Matanza, me da un poco de vergüenza, porque quede en el medio de algo que no puedo explicar, y para con el vecino me siento dolido, el vecino no entiende de estas roscas y te pregunta y como que te consuelan, y no me gusta el consuelo, porque te dicen estabas trabajando bien y, lamentablemente, tenes que explicar algo inexplicable a alguien que no entiende la rosca política, en ese momento me duele, porque me toco esto dos meses donde estuvimos juntando proyectos para presentar apenas abra el ciclo, tendré que buscar la manera para presentarlo, la definición es: un poca avergonzado, por una cuestión que yo no tuve decisión, si fuera por mi seguiría siendo Concejal y seguiría trabajando con las mismas ganas, y que cada uno cumpla con su palabra, porque es una cuestión de palabra también, y me siento dolido de cara al vecino”

QP: En estos dos meses también, cuando casi todos están de vacaciones Ud. estaba laburando en la calle, si le toca irse, ¿se va con la cabeza en alto?

JM.C.: “Si trabajando con los vecinos, sin dudas me voy con la cabeza en alto, sobre todo por la devolución que tuve de la gente y de los dirigentes políticos del municipio. Doy fe que no fui el único Concejal que trabajó, todos los concejales trabajaron muy bien, yo quizás por ser joven (tengo 40 años), y tengo redes sociales desde los 16 años, toda la vida fui fanático de las redes sociales y de internet, soy de mostrar las cosas que hago, y entonces quizás, se note eso, pero hubo muchos concejales que estuvieron trabajando, yo hice lo que me correspondía, y lo intente hacer de la mejor manera que pude. La primera reunión que tuve con Liliana Pintos (Presidente del HCD), nos pidió que tratemos de irnos de vacaciones lo menos posible, que era un momento complicado, que había que estar en los barrios con los vecinos, y es lo que intente hacer a mi manera, quizás en algunas cuestiones me equivoque, o toque intereses sin querer, en otro momento político hubiera bajado un poquito el perfil, pero bueno, es mi manera de ser y yo siempre hice y hago lo que me parece, y tratar sin dañar a nadie”

QP: ¿Cómo quedo la relación con Asencio?

JM.C.: “La relación con Asencio esta totalmente terminada, no hay ningún tipo de contacto, me bloqueo del WhatsApp, porque no le gustaba mis verdades, pero bueno, el me bloquea en el WhatsApp, pero me lo abren otros, al reconocimiento político de mi trabajo y de mi militancia, que no es de ahora, de estos dos meses, soy un dirigente de Villa Madero, Insuperable, Tapiales, trabajamos en muchos barrios de La Matanza, con diferentes compañeros, y por suerte tengo la devolución y las puertas abiertas de muchos lugares”

QP: ¿El intendente Espinoza lo ha tentado para algún cargo ejecutivo?

JM.C.: “No, para nada, yo ya venía teniendo contacto, con el tema de lo que hablamos del trabajo como Concejal, tanto del delegado municipal de Madero y Tapiales, Jorge Di Santo, como Buttera, como varios de los dirigentes del entorno de Espinoza con los que estuvimos trabajando, pero no hablamos de ningún acuerdo político”

QP: ¿Cuál es su perspectiva, que avizora de acá en más?

JM.C.: “De arranque voy a seguir militando como siempre, este en un espacio, o no, gracias a Dios tengo, no te digo que propuestas formales, tengo llamados importantes, de dirigentes importantes, creo que porque uno intentó hacer las cosas bien, y acá el que mas o menos entiende un poco de política sabe que el perjudicado fui yo, porque no me dieron la oportunidad de demostrar, ni de defenderme, pero mi perspectiva política es, seguir haciendo lo que estoy haciendo, en un espacio o no, y ya sabemos como es esto, un día se empiezan a abrir las puertas, y uno tiene que decidirse”