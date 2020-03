FERNANDO…!!!EL HECHICERO¡¡¡

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hechicero/ Hechicera: Persona que realiza actos de magia o hechicería para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente si provoca una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Persona que en algunas culturas hace predicciones, invoca a los espíritus y ejerce prácticas curativas utilizando poderes ocultos y productos naturales; también suele aconsejar y orientar a las personas que acuden a consultarle.

“Un cacho de cultura” reclamaba el inolvidable “Clemente”, el personaje caricaturesco ideado por Caloi… y el “Cacho de Cultura”, como todos los años, llegó a La Matanza. No pretendo polemizar pero, seamos sinceros y conscientes, que las cosas no marchan bien ni en el país, ni en la provincia y, mucho menos, en La Matanza.

El municipio matancero “la puso toda en los Carnavales de la Alegría” me comentaba un funcionario municipal y señalaba que “Realmente el orden de prioridades de la política local, (que maneja a su antojo Fernando Espinoza), está muy trastocado. Hay hambre en el distrito, hay necesidades urgentes, hay problemas graves y urgentes que están muy postergados, los proveedores del municipio no cobran pero hay millones (aunque no lo crea hay varios millones en organización y en el cachet de los artistas) para gastar en cuatro días”.

¿Realmente es para el vecino matancero los Carnavales de la Alegría o se hacen para “recaudar para la municipalidad matancera”? Uno vio el despliegue que se hizo y realmente se queda impresionado. También causa impresión recorrer los barrios más carenciados del distrito y, fuera de joda, te da mucha bronca. No hablo de calles de tierra y zanjones, no hablo de casas precarias y sin servicios; hablo de hambre porque los comedores solidarios no dan abasto y la mano del municipio no se ve o no llega como debería llegar. Las salas de Salud del municipio están desbordadas de enfermos (la mayoría menores de edad) con patología relacionadas con el hambre y las necesidades básicas insatisfechas.

No estoy en contra de los “Carnavales de la Alegría”, me parece bien, estaría muy bueno que se hicieran en todas las localidades del distrito; organizadas y manejadas por las entidades de bien público de cada localidad pero este Carnaval es un cachetazo a la mayoría de los matanceros porque, si bien asistieron 1 millón de personas, seguramente otro tanto se quedaron en sus casas y, muchos de ellos, cenando mate cocido con pan duro.

“Estamos en crisis y Fernando no se enteró” me comentaba un alto funcionario municipal y señalaba que “El municipio tiene dinero y hasta hay ahorro en el banco y ¿gasta la guita en un fiesta descomunal?”

No hay relato ni grieta hay una decisión política que no entiende ni tiene en cuenta las necesidades de las mayorías pero, estás decisiones políticas, les permiten ganar las elecciones a Fernando Espinoza.

“Fernando es un hechicero” me decía con un tono burlón un importante dirigente político del distrito y agregaba que “Las luces de la ciudad lo tienen encandilado y su entorno aumenta su aislamiento de la sociedad. Solo se acerca a la gente para sacarse fotos o hacer una filmación pero no escucha a nadie y, si los escucha, no le importa. Fernando Espinoza está en otra, está jugando su propio juego, está viviendo su propia fiesta, está cumpliendo el sueño del pibe de tener dinero, poder y mujeres; le encanta salir en tele, le encanta que los aplaudidores estén siempre cerca, le encanta todo esto y, a pesar de todo, gana las elecciones pero; esas elecciones, las gana con el trabajo y el sudor de los compañeros a los cuáles después los deja en banda”.

NO ES UN INVENTO, NI ES CASUALIDAD

La inseguridad es uno de los temas más fuertes y que más está impactando en los vecinos matanceros.

En el diario La Nación, salió una nota que sostiene que “El viernes por la noche, unos 250 vecinos protestaron frente a la Municipalidad de La Matanza, en San Justo. Pidieron mayor presencia de efectivos de la Gendarmería en las calles y ser recibidos por el intendente, Fernando Espinoza. También reclamaron en la Comisaría 1ª, que está a metros de la sede comunal” y agregaba que “Una fuente cercana a Espinoza dijo a LA NACION que el gobierno local aspira a que el distrito ‘vuelva a tener los gendarmes que tuvo’ porque la demanda por seguridad ‘es justa’. Agregó que necesitan que el gobierno nacional y el provincial, tras los cruces entre Sabina Frederic y Sergio Berni, ‘pongan orden y un solo plan’. La del viernes no fue la única marcha del mes en La Matanza para pedir seguridad. Los vecinos de Ramos Mejía habían protagonizado otra, el sábado 8 de febrero” (https://www.lanacion.com.ar/politica/una-ola-marchas-seguridad-preocupa-intendentes-del-nid2336750)

Espinoza mismo reconoce que el reclamo por la inseguridad es justo pero no hace nada, solamente murmulla un reclamo pero no gestiona cuando, desde el municipio, se podría implementar algunos planes preventivos.

Sin ir más lejos los “Carnavales de la Alegría” dejaron un apuñalado (en un intento de robo), miles de celulares robados, varias casas violentadas (en las adyacencias de la avenida Illia), una batalla campal de botellazos y piedras en Rincón y Ruta 3 y varios hechos delictivos más que no se dieron a conocer. Entre los millones que se gastaron, ¿no guardaron unos mangos para ofrecer, más allá de un buen espectáculo, algo de seguridad a los asistentes y los vecinos de la zona?

La seguridad ¿es una prioridad del gobierno municipal? Parece que no, en la época donde la ex Intendente y actual Vicegobernadora, Verónica Magario, ella solía pelearse con la Gobernadora María Eugenia Vidal por el tema de la seguridad pública pero, en el distrito, no hacía nada. Fernando Espinoza no se pelea con nadie, hace tibias declaraciones y, al igual que Magario, tampoco hace nada al respecto.

Hay miles de hechos delictivos, por día, en nuestro distrito. Nadie se hace cargo del tema, nadie da la cara y, esto demuestra, un total desinterés sobre la calidad de vida de los vecinos de La Matanza.

Para estos temas no hay plata ni políticas, solo hay indiferencia.

LOS MUNICIPALES SIGUEN PROTESTANDO

Si bien el Intendente Fernando Espinoza anunció un bono para los municipales matanceros de $3 mil para febrero y $4 mil para marzo (http://semanarioquintopoder.com/?p=26658) la bronca de los empleados municipales se está haciendo sentir.

Y, aún más, luego de ver la enormidad de dinero que se gastó en los “Carnavales de la Alegría”. No hay cifras oficiales (y nunca las habrá) pero el dinero gastado es una enormidad estrafalaria.

El Intendente Espinoza apuesta, con dinero municipal, a relanzar su figura (políticamente hablando) a nivel provincial y nacional y no repara en gastos para eso. Mientras tantos los municipales matanceros están con sueldos de hambre y endeudados, hasta la médula, para llegar hasta fin de mes.

Espinoza no reacciona ante las manifestaciones que están haciendo los trabajadores municipales porque no es prioritario en su agenda política. No le interesa tener trabajadores municipales y, aún menos, bien pagos.

El municipio de La Matanza ha privatizado la mayoría de los servicios que presta en el primer y segundo cordón del distrito. Los trabajadores municipales no son políticamente importantes para Espinoza porque, como buen Hechicero que es, piensa arreglarlos con un bono sin valor porque la inflación se come ese dinero mucho antes de que los cobren.

Las protestas siguen, mañana en el Hospital de Niños de San Justo y en el Hospital “Teresa Germani” de Gregorio de Laferrere, habrá paro y protesta de los trabajadores municipales pero, a Son Fernando, esto no le mueve el amperímetro porque su energía e interés están enfocados hacia otras latitudes.