“QUIERO TENER UN INTENDENTE ASÍ: ACTIVO, QUE SALE, QUE RECORRE, QUE CAMINA y QUE HABLA CON LOS VECINOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal del ‘Frente de Todos’, Hugo Soraire, a horas de iniciar el año legislativo. El edil no hablo de cómo están trabajando en el territorio con el apoyo del Intendente Espinoza, y que espera de este año de trabajo en el HCD matancero, esto nos decía:

QP: Concejal a horas de iniciar el año legislativo con la apertura de sesiones, ¿cómo avizora el año?

HS.: “Bien, con mucho trabajo como se ve que es lo que vendrá, con mucho por hacer, con muchas cosas que están pendientes. Hay muchas iniciativas que el ejecutivo tiene en carpeta y que está preparando y, obviamente, vamos a acompañar. Esto va a ser parte de la reconstrucción de la Argentina que nos debemos, sabemos que venimos de cuatro años, no solamente de amargura y de tristeza, en la gente la pasó mal, sino en la destrucción de casi todas las áreas, como la educación que hoy estamos empezando las clases, el trabajo, cuando vemos tanta gente sin poder llevar el pan a la mesa, todo esto va a ser parte de la reconstrucción de la Argentina que nos tenemos que dar, desde nuestro humilde lugar desde el HCD de La Matanza vamos trabajar y contribuir para eso”

QP: Un verano atípico, casi sin vacaciones, ¿se trabajó todo el verano?

H.S.: “Si en realidad no había margen para las vacaciones como podíamos conocer en otro momento. La urgencia hace que tengamos que estar atentos y vigilantes, viendo las necesidades de los vecinos, y no esperar que el año arranque en marzo, se arrancó apenas asumieron las autoridades tanto nacionales como provinciales, y la ratificación en La Matanza de una línea siguiendo los lineamientos nacionales y así mismo el lineamiento del intendente de La Matanza fue ponernos a trabajar fuertemente en todo lo que esta pendiente, que es mucho y siempre surgen cosas nuevas por hacer en el momento, caminar el territorio, y no quedarse en los escritorios, en la calle y con la gente es donde solemos estar y en donde nos van a encontrar, y es allí donde tenemos múltiples problemas que resolver”

QP: ¿Fue positivo el cambio en algunas áreas del gabinete, hay otra impronta para el trabajo?

HS.: “La clave es trabajar con todos los compañeros, quizás se note más el trabajo por esto que digo que hay tanto por hacer, y no se puede demorar, hay cosas urgentes. El hambre es urgente, el hambre no se soluciona con asunción de autoridades, ni cambio de nombres, se soluciona con políticas activas, y esas políticas parten de una idea de alguien que piensa cómo hacerlas, y después hay que implementarlo, y así tuvimos la tarjeta alimentaria en La Matanza donde fue un ejemplo la entrega de la misma, y después como el beneficiario pudo ir a los comercios locales con la tarjeta y poder comprar los productos de la canasta básica, y ahí también tuvimos que estar ejerciendo el control, con una tarea militante que fue encontrar algunos comercios que cobraban un recargo a los que compraban con esta tarjeta, esto a modo de ejemplo”

QP: ¿Esto también con un refuerzo del área de desarrollo social del municipio?

HS.: “Si, claro, el área de desarrollo esta trabajando muy fuertemente, tenemos un secretario como Nicolas Fusca, que ya tiene experiencia en el área, sabe mucho y no hay que explicarle nada, conoce mejor que nadie cuál es la problemática y cómo es el distrito de La Matanza y sus necesidades, y esta trabajando en consecuencia, y es también lo que necesitábamos ya que Liliana Pintos asumió la presidencia de HCD, necesitábamos alguien que también al igual que Liliana sea conocedor del distrito y sus problemáticas. Nicolas es un gran compañero conocedor del distrito y con una capacidad increíble de trabajo y una tremenda profesionalidad respecto al área”

QP: Por fin se inauguró la plaza Estrada de Catan, ¿cómo lo vivieron?

HS.: “Si, era una obra muy esperada, con ansias estuvimos esperando la apertura, sobre todo con el compañero delegado de Catan. Tengo que decirlo, impulsamos esa obra llevándole la idea a la intendenta Verónica Magario en su momento, lo apoyo rápidamente, tuvo la decisión política de llevarlo adelante, nos alentó a realizarla y estuvimos ahí en el día a día, nosotros lo tomamos como algo propio, en tanto que estuvimos encima de las empresas que ganaron la licitación, para que las cosas se hagan como se tienen que hacer, confiamos en los proveedores, pero como decía Perón: ‘el hombre es bueno, pero si se lo controla es mejor’, estuvimos permanentemente ahí para ver que la obra se hiciera, y también hicimos lo que estuvo a nuestro alcance aportando en la continuidad, como el mantenimiento que estamos haciendo nosotros, desde el esfuerzo de nuestros compañeros, por eso lo sentimos muy cercano, y muy propio, en este caso esta obra es de todos y para todos, el sábado tuvimos infinidad de vecinos que se acercaron a disfrutar del espacio, esta obra no es de un color político, ni se hizo para un sector de la población, esta plaza es para todos sin distinción es para el disfrute de nuestros vecinos todos”

QP: Hoy con la visita del intendente Fernando Espinoza, ¿qué impresión se llevó de los vecinos?

HS.: “Se llevo el enorme cariño de los vecinos que lo fueron a saludar, y felicitar, estuvimos en un barrio de Catan, el barrio ‘Santa María’, donde se están realizando extensas cuadras de pavimento, donde hay sectores que se terminaron y otros que se están realizando, paralelamente se están realizando obras hidráulicas para que se pueda seguir avanzando con los pavimentos, así que hablo el intendente con muchos vecinos que lo recibieron de la mejor manera, y después es lógico que surjan demandas que a veces tienen que ver con lo social, con lo barrial, y el las atendió como corresponde, y nosotros estuvimos para auxiliar y recibir estos pedidos”

QP: ¿Cómo ve esta actitud del intendente de recorrer las obras y los barrios del distrito, muchas veces sin avisar, sin prensa, cuando muchos nos preguntamos dónde está Fernando?

HS.: “A mi particularmente me encanta, ‘quiero tener un intendente así, activo que sale que recorre y que camina, que habla con los vecinos’, no somos los funcionarios los que le tenemos que decir a él, lo que vemos sino que él tiene que interpretar las realidades desde sus propios ojos, y poner su oído y escuchar cuales son las dificultades, me parece que es la mejor manera, el dato y los concejos de los compañeros funcionarios es muy bueno, pero me parece que el contacto directo con la gente es lo mejor que puede suceder”

QP: Con esta manera de encarar las cuestiones ¿el funcionario se siente apoyado por el intendente?

HS.: “Yo, particularmente sí, creo que es lo que hace falta porque en definitiva, uno lo que trata es ser, humildemente dentro de lo que se puede, la voz del vecino, y cuando el intendente viene y escucha de parte del vecino, ya sea un reclamo, o una mención sobre algo, y eso es algo que venimos trabajando hace rato, no hace mas que ratificar que estamos por el buen camino, no hemos errado, y eso lógicamente hay que atenderlo, y el intendente determina en el mismo lugar que medida tomar o que hacer, las respuestas son inmediatas”

QP: Seguramente uno de los reclamos más comunes son los hechos de inseguridad que atraviesan el distrito, ¿cómo toman esto?

HS.: “Es un tema muy difícil el tema de la seguridad, muy difícil, de muchos años, y se lo atiende permanentemente, seguramente en este tiempo, va a haber algunas definiciones al respecto de que camino se va a tomar en ese sentido, pero tenemos que hacer mención a los 4 años que pasaron, lamentablemente, porque quienes vinieron con el verso de la seguridad (amparados en los medios de comunicación monopólicos) que nos mostraban durante años el tema de la inseguridad como el principal tema a discutir en la sociedad, lo dejaron de lado los cuatro años que gobernaron en conjunto, los poderes económicos y los medios, fueron socios cómplices de los 4 años que pasaron, hoy vuelven a mostrar la inseguridad que nadie niega a la gente, como principal inconveniente en la Argentina, y eso hay que solucionar, desde ya, y hay que atenderlo claramente, que hay que tener políticas al respecto. Seguro, durante cuatro años tuvimos a una señora impresentable como Patricia Bulrich, y a un señor que pasó intrascendente como Ritondo, que no lograron modificar absolutamente nada en un área como la seguridad, donde prometieron cambios y una revolución, y es muy largo entrar en debatir lo que hicieron y sobre todo lo que no hicieron, es un desafío el tema, y no le vamos esquivar como a ningún otro tema que sea importante para nuestros vecinos, nunca jamás”

QP: En una nota a nuestro medio Gustavo Ferragut dijo que si no se toman medidas urgentes La Matanza corre el riesgo de transformarse en lo que hoy es Santa Fe con el tema narco y delitos, ¿qué opinión le genera estos dichos?

HS.: “Creo que Ferragut fue responsable de un área de seguridad, o funcionario en esa área, ¿y se arrepintió ya de algo, hizo alguna autocritica?, yo creo que debería llamarse a silencio, todos los que fueron parte del gobierno de Macri, y los radicales, deberían llamarse a silencio, no deberían abrir la boca por un tiempo prudencial, si son creyentes que se vayan a confesar, y si no que se callen la boca, no puede alguien que haya estado en el gobierno del PRO, si fuiste funcionario de ese gobierno fuiste cómplice, no deberían opinar, fracasaron en todas las áreas, lo que hicieron fue un desastre, no pegaron una, no hicieron una buena, no hay quien pueda sostener una buena acción del gobierno radical – pro de los últimos 4 años, entonces un señor que no tengo el gusto de conocer, que tiene experiencia en el área de seguridad y fue funcionario del gobierno anterior en esa área, diga lo que hay que hacer, lo hubiera hecho cuando fue gobierno, hoy no sirve de mucho su opinión, es una opinión devaluada por el fracaso del gobierno que formo parte”

QP: Un colega suyo, el Concejal de “Juntos Por el Cambio”, Lalo Creus, denuncia ante los medios que La Matanza es zona liberada, ¿qué opina Ud.?

HS.: “Yo creo que debería guardar silencio prudencial, sabemos que no es así, para estos señores es como si no hubiese pasado nada estos últimos cuatro años, es lo mismo que hacia Macri, la culpa siempre es de otro, deberían hacer algo que se llama autocritica, hoy están haciendo lo mismo que en el 2015 hacen campaña con la inseguridad, no son serios, los invito a que se callen la boca, y hagan una autocritica en serio, que no nos tomen al pueblo de La Matanza como tontos, y que ellos no hicieron nada, para que esto este así en los últimos 4 años, creo que tendrían que guardar silencio por un tiempo, esta muy fresco el desastre que causaron en todas las áreas”

QP: ¿Cómo lo recibe la gente, el vecino ahora que lo identifican como concejal, hay más reclamos más pedidos?

HS.: “Los vecinos como siempre, con el reclamo, con el pedido, pero bien, seguimos con la militancia en las calles, trabajando mancomunadamente con los vecinos con cada problemática, no soy yo solo debo agradecer a un gran equipo de militantes y compañeros y compañeras, que sería injusto nombrarlos y olvidarme de alguno, poder ser reconocido, y llegar a los barrios con la gestión es una gran tarea que sin ellos seria casi imposible, y por eso les agradezco cada vez que tengo la oportunidad como en este caso”

QP: ¿Volvieron las cooperativas a la calle, porque se ve mas presencia de gente trabajando en el distrito?

HS.: “Esto es parte de una decisión política, el PRO había decidido que los cooperativistas se queden puertas para adentro realizando cursos de diferentes materias y capacitaciones, que esta bien, pero la mayoría de los compañeros que tienen un plan social, deseaban esta contraprestación a la cual ya hacían tiempo atrás, en eso estamos trabajando y organizando a los compañeros que en nuestro caso no hace falta pedirles, todos los días estamos con tareas distintas, en este tiempo estamos recorriendo las escuelas, haciendo arreglos menores, cortes de pasto, muchos espacios públicos, estamos trabajando en todo esto”

QP: Hablando un poco de política local, ¿cómo ve al peronismo del distrito, lo ve unido, o amontonado?

HS.: “Lo veo unido y solido detrás de la figura del conductor que es Fernando Espinoza, en el peronismo de La Matanza, no hay ni divisiones ni fracturas, no las hay, hay una clara conducción del Intendente”