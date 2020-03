“LA OPOSICIÓN, EN LA MATANZA, NO TIENE ESTRATEGIA”

El Concejal (m/c) y ex funcionario del Ministerio de Seguridad nacional, Gustavo Ferragut dialogó con Semanario “Quinto Poder”. Dicho dialogo anduvo rondando la última nota que le hicimos (http://semanarioquintopoder.com/?p=26601) dado que, la misma, levantó bastante polvareda tanto en el oficialismo como en el espacio “Juntos por el Cambio”.

Ferragut, totalmente franco en sus respuesta (como suele ser) señaló que “lo que sé yo ellos lo saben (respecto al gobierno municipal), son los que teóricamente conocen más que nadie el distrito, lo deben transitar y los que reciben el reclamo de la gente, por eso hace unos días tuvieron una marcha en plena plaza, ahora ¿desconocer que no conocen ese tema y qué se lo tengo que informar yo?” y agregó, al ser consultado sobre la actualidad política del espacio que integra, que “el problema no es dentro de La Matanza, el problema es fuera de La Matanza”

QP: Ferragut, hace poco hicimos una nota en la cual planteo algunos temas que inquieto mucho a la comunidad de La Matanza, la existencia o la identificación de 27 bandas delictivas que están funcionando en el distrito, las cocinas de drogas y algunas cuestiones más de suma importancia. Por esa nota fue duramente criticado por muchos sectores del oficialismo, por no brindar información oportunamente, ¿Ud. brindo esa información o no se pudo coordinar un trabajo logístico, entre la policía, el municipio, y el estado nacional?

G F.: “Es que evidentemente, lo que sé yo ellos lo saben, son los que teóricamente conocen más que nadie el distrito, lo deben transitar y los que reciben el reclamo de la gente, por eso hace unos días tuvieron una marcha en plena plaza, ahora ¿desconocer que no conocen ese tema y qué se lo tengo que informar yo? Realmente es una falta de conocimiento y presencia del estado municipal en el territorio, o una desidia porque no les interesa el tema o no quieren reconocer que el problema existe, y atacar a quien evidencia los peligros que se avecinan, es una falta de trabajo del estado municipal”

QP: Es como que La Matanza no tiene un programa, la provincia no tiene un plan de seguridad, la nación tampoco, todos se contradicen, desarman acciones y divisiones que antes daban resultados, y ¿ahora no hacen nada?

GF.: “Bueno ese es la peor señal que se le puede dar a la delincuencia, y a las organizaciones delictivas, la descoordinación, el mal accionar, no solo de las fuerzas policiales provinciales, o federales, sino también de lo que es el factor más importante de combate contra el delito que es entregar la geografía de un distrito. El delito se instala donde ve la geografía propicia, que le permite instalarse, entonces uno lo puede perseguir con las policías provinciales, con las fuerzas de seguridad nacionales, pero si tiene propicio el escenario, o la geografía del distrito, para que el delito se instale, los delincuentes se van a instalar”

QP: Hoy el municipio parece como que no se hace cargo del tema de seguridad, ¿se hacen los distraídos?

GF.: “El problema fundamental es que se necesita la respuesta inmediata de que el policía atrape al delincuente, pero eso es una parte, yo insisto que, sino trabajamos en la parte especifica de la seguridad ciudadana, que es mucho más allá que la parte policial, este problema no va a terminar nunca”

QP: ¿Cree que con el observatorio que está armando, se puede coordinar alguna política de seguridad con el municipio?

GF.: “Nosotros vamos a intentar que el Observatorio de Seguridad Ciudadana, plantee algunos ejes de trabajo con el municipio, y después el que tiene el poder de resolver es el municipio, no pude ser que el estado municipal deje de tener presencia a las tres de la tarde, no hay presencia del estado municipal después de las 15hs, no hay más operativo de tránsito, no hay más inspectores, no hay mas agentes municipales en las calles, no hay mas nada, ni siquiera delegaciones municipales, entonces el delincuente ve que esta abandonado el territorio, ¿y qué pasa cuando uno abandona un territorio? Se lo gana el delincuente, ¿Qué pasa cuando se ve una casa mucho tiempo abandonada? Se la ocupan, y eso es lo que hace la delincuencia con los municipios, hay municipios que tienen una participación activa las 24hs. del día o la mayor parte de las horas del día, y allí el delito no se instala, ¿Por qué?, porque hay cámaras, hay persecuciones, porque esta el agente de tránsito, porque esta defensa civil, y hay actividades, donde el vecino participa en las calles, entonces esos lugares no se ocupan. En La Matanza, lamentablemente, esta totalmente abandonada, para que los ocupas de la delincuencia la tomen”

QP: Hablando del tema partidario, vemos que hay algunos grupos que son Cambiemos, después vemos algunos radicales con la gente del PRO, después tenemos algunos del PRO, trabajando con radicales, ¿implosionó el espacio, o el debate sirve para construir algo mejor de lo que tenían?

GF.: “Eso me parece que es bueno en algún sentido, si es para consolidar las fuerzas individuales, para después ser más activos en lo grupal que es Juntos Por el Cambio, ahora es malo si eso es una cuestión de ver como uno se come a otro, en una interna, yo creo que estamos en un momento propicio e ideal para poder crecer, siempre y cuando todos tengamos la impronta de hacer las cosas para crecer, y después solucionar los conflictos internos en una interna, en un consenso, con la madurez política necesaria”

QP: Uds. perdieron una gran oportunidad en La Matanza, tenían un gobierno nacional fuerte a favor, el provincial, el candidato era ministro del gobierno nacional, y si bien tuvieron una cantidad para nada despreciable de votos, más de 200 mil, ¿Juntos Por el Cambio no existe cómo realidad política?

GF.: “En esto tengo alguna experiencia que nos costó hacer entender, y nos cuesta hacer entender, nosotros tuvimos una experiencia donde empatamos, mano a mano, con el municipio, en algún intento por llegar al municipio, y cuesta hacer entender esta estrategia. La oposición, en La Matanza, no tiene estrategia y cuando tiene un poquito de posibilidad de competir empiezan los actores internos a querer ser jefes, pero el problema no es dentro de La Matanza, el problema es fuera de La Matanza, estos que quieren decir, yo tengo un pie, yo tengo un representante, y esto pasó en nuestro gobierno nacional, donde en vez de fortalecer una sola línea de trabajo para la competencia electoral, se alimentaron varias aristas de posibilidades, que en vez de fortalecernos nos debilitaron, entonces La Matanza necesita una estrategia, no solo económica, sino electoral, para poder competir en La Matanza. También se ven que el distrito es un desafío tan grande, muchas veces los que deciden las cosas fuera de La Matanza, tanto la provincia como lo nacional, ven mucho más fácil invertir en un desarrollo de la provincia, que es más fácil financiar, o conseguir candidaturas a intendentes, diputados, y senadores, que La Matanza que cuesta muchísimo, pero sin La Matanza es muy difícil disputar el poder”

QP: La Matanza aporto en la última elección 200 mil votos, esos votos sirvieron para poner diputados y senadores provinciales, y La Matanza ¿no obtuvo nada?

GF.: “La última vez que tuvimos estrategia, fue en el ‘97 y ‘99, en el año ‘97 se armó una estrategia, y esto me tocó a mí, yo estaba como secretario de relaciones partidarias del comité nacional, convencí a Terragno de que La Matanza tenía que ser considerada una provincia más en la estrategia electoral, ¿Qué significa eso? Tener la información necesaria, tener recursos para enfrentar una elección, en esa elección del ‘97 (de la que hablo) tuvimos fax, la primera tecnología en teléfonos celulares que apareció, y computadoras para controlar cada acta, controlamos la elección, por supuesto que tuvimos un impulso electoral, y empatamos técnicamente, porque salimos 6 a 6, en el ‘99 cuando fuimos con la candidatura de Pinky, ya íbamos casi de igual a igual, y tuvimos una estrategia de achicar la diferencia, porque el problema en Matanza, no es cuanto votos vos sacas, sino como se achica esa diferencia, en ese momento eran 200 mil votos, ahora son 350 mil y pico de votos. Si no tenemos una estrategia para achicar esa diferencia, como en el ‘99 que achicamos esa diferencia y estuvimos a punto de ganar, tuvo una estrategia de dos elecciones, entonces me parece que se tienen que convencer las autoridades nacionales y provinciales, que La Matanza no necesita referentes de afuera que la apoyen, sino que acompañen una estrategia que resuelva esta situación, de poder achicar la diferencia que hay en un distrito tan grande como este”

QP: ¿Parece que todos los espacios vienen a buscar el voto de La Matanza sin importarles La Matanza?

GF.: “No, porque vos tenes un ministro que quiere tener un referente, otro ministro tiene otro referente, después está el ministro nacional, y el provincial, y así sucesivamente se van desperdiciando esfuerzos en varias opciones que después terminan peleándose, porque es muy difícil acordar con quienes son incentivados de una sola estrategia. Para mí en La Matanza debe resolverse una estrategia, ese es un déficit y una tarea a cumplir, que los dirigentes locales deben armar una sola estrategia, y salir a buscar que el resto los acompañe, que sea una estrategia única, y que todo el resto de dirigentes nacionales y provinciales, acompañan y no obstruyen esa estrategia, ahí recién existe la posibilidad de éxito”

QP: ¿Se puede barajar y dar de nuevo, o Cambiemos se diluye?

GF.: “No, yo creo que Cambiemos es la única alternativa, la única opción de alternativa electoral hoy donde tenemos una gran cantidad de diputados, senadores, intendentes, concejales y consejeros escolares, que pueden dar la batalla de representación, me parece, a veces las derrotas son grandes oportunidades para poder volver a reconstruir, aprendiendo de los errores, que a veces fueron bravísimos, de estrategia política y que, si lo sabemos aprovechar nos podemos reconstruir”

QP: Hoy sin padrinos, no hay ministros que acompañen ni referentes, ¿hay conducción política en La Matanza, en el espacio al que pertenece, o se están reconstruyendo?

G F.: “Creo que en La Matanza hay buenos referentes y dirigentes, que tienen que entender de la oportunidad de estar todos en el llano pero también hay dirigentes que tenemos que entender que para construir y dialogar y consensuar hay que desprenderse de algo para construir en conjunto. Creo que esta es la tarea que se va a dar ahora, más allá de que cada uno quiera tener su posicionamiento, yo creo que es una gran oportunidad dentro del PRO, es una gran oportunidad dentro del Frente de Juntos por el Cambio, es una oportunidad para el radicalismo, es una oportunidad para los espacios independientes, y los que quieran participar de esto, y también es una gran oportunidad para la sociedad que me parece que ha entendido en este tropiezo, que hemos perdido la oportunidad de dar vuelta una bisagra, y hoy el vecino común, debe acompañar una alternativa que cambie el destino de esta Matanza que hoy da más prioridad (con un presupuesto importantísimo), a los carnavales de la alegría, que a la seguridad, que a la infraestructura, y lo peor que el presupuesto se ha gastado en artistas en este carnaval de la alegría disfrazada, sale del área de cultura y educación, donde legalmente permite porque es cultura hacer estos gastos, donde esta larga lista de artistas ¿quién paga? Sale del presupuesto municipal, o esto se paga con plata en negro, tiene que haber recibos, y la única área que lo puede pagar es cultura, se invierte en carnaval y las propias murgas están en desacuerdo”

QP: ¿El vecino de La Matanza a visualizado que el estado municipal lo ha abandonado o no se siente referenciado con las políticas municipales?

GF.: “Es una autocrítica que Juntos por el Cambio tiene que hacer, tenemos que reconocer que no nos vieron como alternativa, y sobre eso hay que trabajar, no es solo la culpa de los que ganaron, o del vecino que voto inundado en el bote haciendo la V, me parece también en que nosotros fallamos en ser la referencia de la alternativa, por esto de que hablamos al principio de que nos ven que son un conjunto de referentes buscando su propio liderazgo, y no un esquema que vaya como un bloque unido a defender los problemas de los vecinos”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF.: “Solo que, estamos en un momento propicio para aprender de lo que nos pasa, que los errores nos tienen que dejar una enseñanza, y lo que hicimos bien hay que potenciarlo, seguir estando con el vecino, estar cerca acompañarlo, no hay que hacer promesas que no se puedan cumplir, y hay un problema que tenemos la dirigencia, que a veces decimos lo que el vecino quiere escuchar y, a veces, lo que el vecino quiere escuchar no se puede concretar, soluciones mágicas no hay, esto de trabajar sobre la seguridad ciudadana es una tarea de largo plazo, de muy largo plazo, pero lo único que va a dejar medidas efectivas y duraderas”