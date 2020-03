“EL SUELDO QUE TENEMOS NO NOS ALCANZA PARA VIVIR 15 DÍAS”

Por Gustavo Bustamante

La planta de empleados municipales del Hospital “Teresa Germani” de Gregorio de Laferrere, se encuentra en pie de lucha, reclamando entre otras cuestiones una suba salarial que le permita al empleado municipal, superar la línea de la pobreza y, en algunos casos, la línea de indigencia.

Después de una pacifica asamblea que se dio en plena guardia del hospital, en la cual se recibió el aplauso y apoyo de los pacientes que esperaban ser atendidos, dialogamos con el cuerpo de delegados gremiales presentes, Daniel Famiglietti, Nelson Ramos, Jorge Delavecchia, Alejandra Figueroa y Daniel Díaz, y esto nos decían:

QP: ¿Cuál es el reclamo puntual que están haciendo?

Cuerpo de delegados: “Esto es en demanda de mejoras salariales, la verdad es que hasta ahora nunca tuvimos aumento digno en el básico, nuestro básico es escaso, para que todo aumento porcentual en el básico siga siendo nada, si el básico es nada, el 100% de nada sigue siendo nada. Los maestros tienen 20 mil pesos de básico, nosotros un personal de 48 horas, ya sea un enfermero, mantenimiento, limpieza de 48 horas semanales, el básico hoy no llega a 20 mil, apenas superan los 15 mil, tenemos básicos de gente que trabaja 30 horas en 10 mil pesos, gente con 25 años de servicios, llegan a los 25 mil pesos, acá tenemos el ejemplo del compañero delegado con 25 años de trabajo el sueldo conformado alcanza los 20 mil pesos. Si el gobierno está diciendo que menos de 35mil pesos somos pobres, el 70% de los municipales somos pobres, no es por darle con un fierro a nuestro secretario gremial, ni a los que estuvieron antes, siempre se manejo mal, porque consideramos que donde hay salarios tan precarios es porque nunca se manejo bien la parte sindical con respecto a pelear nuestro salario con el empleador”

QP: ¿Qué respuesta reciben del sindicato?

Cuerpo de delegados: “Que están peleando, que están en la lucha, que es duro por la herencia que van dejando los gobiernos, pero nosotros en La Matanza, los otros días se dijo que hay un superávit muy importante, y sin embargo seguimos cobrando migajas, y la familia municipal ya está cansada, el sueldo que tenemos no nos alcanza para vivir 15 días, esta medida no es contra de nadie, sino a favor de todos los que integramos la familia municipal, tenemos compañeros contratados 14, 15 años donde se les niega la planta permanente, donde políticamente entra algunos que tienen un año o dos de antigüedad, no estamos en contra que entre esa gente, que son de la política, pero que no se olviden de los compañeros viejos que tenemos”

QP: Y con el tema de las corridas administrativas, ¿cómo están?

Cuerpo de delegados: “Están paradas, nos dicen lo de Uds. ya va a estar, ya va a estar, y ya estamos cansados, ya van 4 años paradas, siendo que esa plata esta en el presupuesto, pero nunca baja al personal, o sea, el municipio se queda con esa plata, al no haber un destinatario en esa corrida, la plata esta en el presupuesto y se lo queda el municipio”

QP: ¿Qué pasó con el bono de diciembre?

Cuerpo de delegados: “Fue una mentira lo que se dijo en el bono de diciembre, que todo el mundo creyó lo que dijo el sr. Intendente que eran 12700 pesos, porque en verdad lo que se dio fue de 7500 pesos, en enero, no se dio nada”

QP: ¿La diferencia nunca se la dieron?

Cuerpo de delegados: “Nunca se dio, si realmente el Intendente Espinoza lo dio, en algún lado quedó, y no llegó al bolsillo de los municipales, el trabajador municipal no recibió nada”

QP: El último aumento que dio la Intendenta Verónica Magario, ¿se cumplió?

Cuerpo de delegados: “El último aumento que Verónica Magario dijo que era de 34% fue mentira, porque nunca dio eso, fue del 21% y el 24% depende sean de 30hs. O 48hs., los municipales esas cosas las tenemos bien en claro, en época de campaña se dicen cosas que después no se cumplen”

QP: ¿Estas diferencias se las plantearon al sindicato?

Cuerpo de delegados: “Si, las tienen bien en clara, de los congresos que hacemos de delegados se lo planteamos a nuestro Secretario General”

QP: ¿Y cuál es la respuesta?

Cuerpo de delegados: “La respuesta que dicen es que: ‘no podemos ir en contra de un bastión, que supuestamente estamos todos con el peronismo’, y el gremio tiene que estar para defender los derechos del trabajador, no para velar por intereses políticos ni de la patronal, por más que le ofrezcan un puesto, o no le ofrezcan nada, el sindicato esta para defender al trabajador, esa es la misión que tiene que tener nuestro sindicato”

QP: ¿Qué cambio cuando se mudaron de enfrente a este enorme y hermoso hospital?

Cuerpo de delegados: “Nosotros venimos de una covacha que era lo que teníamos en frente, a este monstruo con la misma cantidad de personal, la gente no da abasto, nos vivimos peleando por la falta de personal, no se puede cubrir si no hay gente, hay días que solo hay dos para limpiar esto que es enorme, hay gente grande que tiene tareas livianas, y eso hay que contemplar también, eso se lo dijimos a nuestro Secretario General, queremos tener una reunión con la secretaria de salud para explicar realmente la problemática que hay, para decir ordenadamente cuantos faltan en cada área, lo mínimo indispensable, para que se trabaje bien, y no en optimas condiciones, sino lo mínimo aceptable”

QP: ¿Eso hoy Uds. lo tienen diagramado?

Cuerpo de delegados: “Si, tal cual, el año pasado se repitió el pedido, acá se esta trabajando con un 70% del personal activo, falta un 30%, que se lo llevan los punteros políticos, a pintar, a actos, movilizaciones, pegatinas, hay compañeros que son rehenes de la política, muchos hoy no están acá por miedo a perder el trabajo, amenazados por los referentes políticos, la mayoría son contratados”

QP: ¿Qué cantidad de personal hace falta para que este hospital trabaje en óptimas condiciones?

Cuerpo de delegados: “Sin exagerar, el doble del personal que tenemos en la actualidad, hablando de óptimas condiciones, con un 30% más de personal, lograríamos un buen resultado, hoy los compañeros están haciendo un esfuerzo sobre humano tratando de cumplir con todo el trabajo que este monstruo demanda, falta gente en todas las áreas, para que esto esté trabajando al 100% como lo demanda la comunidad, esto trae aparejado muchos problemas que quizás la población no ve, el stress que provoca no poder cumplir con toda la demanda, porque no te podes desdoblar en dos o tres sos uno, hoy el personal se tiene que bancar un montón de cuestiones que es por falta de personal, hay que empezar a visibilizar estas cuestiones”

QP: ¿Los insumos están bien, hay?

Cuerpo de delegados: “Eso lo vamos manejando, con los otros hospitales, y las salas, eso medianamente lo vamos manejando, lo de los insumos no lo planteamos como una problemática porque no lo es, pero el salario, y la falta de personal si lo son, con el agravante de que el poco personal que ingresa, se capacita y se va a trabajar a otro hospital ya sea en CABA, nación o hasta en el mismo Posadas, trabajan uno o dos años acá donde se los capacita y se van a capital donde cobran el doble de sueldo, y nosotros no quedamos sin personal, que el mismo municipio puso plata para capacitarlo, y se van, y eso es por el magro sueldo, en el hospital de clínicas o posadas, el sueldo de un enfermero no baja de 60 mil pesos, y yo que soy enfermero descontando el salario y el incentivo cobro 24 mil pesos, con una antigüedad de 15 años en el municipio”

QP: ¿Esto es un para activo, o como lo denominan a esta medida de fuerza?

Cuerpo de delegados: “En realidad nunca se para, son asambleas informativas, para manifestar nuestra disconformidad con el salario, y hacer visible nuestro reclamos, y queremos que nuestro sindicato nos apoye y de la cara con los compañeros que nos piden una reunión con ellos, si bien el sindicato está de acuerdo también estamos esperando que todos los municipales empiecen a juntarse y tomar medidas, por ahora somos el Germani y el Hospital del niño, pero estamos peleando por todos los municipales, que estamos todos en la misma situación y con las mismas problemáticas”

QP: ¿Qué respuesta esperan tener?

Cuerpo de delegados: “En un principio que se acoplen los demás lugares de trabajo, para hacer algo en conjunto, y llevar el reclamo a San Justo, ojalá nuestro sindicato nos acompañe, yo pienso que nos va a acompañar, y que el intendente nos tenga en cuenta porque todavía el es municipal es un compañero más”