LA JUGADA DE FERNANDO YAMBRUN: ¿ESCÁNDALO, JUGADA POLÍTICA O, SIMPLEMENTE, DESIDIA?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

¿Hacía falta sentarlo a Daniel Scioli, en una banca del Congreso nacional, para dar quórum para una ley tan importante y que, lo más importante, contaba con el apoyo de la sociedad?

Está pregunta me ha dado vuelta por la cabeza durante muchos días y, ayer, Fernando Espinoza me dio la respuesta a esta duda apenas comenzó su alocución en el inicio de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante matancero.

Según parece que necesario sentarlo a Scioli ante la ausencia de la Diputada nacional, Liliana Yambrun, que responde sin titubeo, a Fernando Espinoza.

La Diputada nacional, Liliana Yambrun no asistió a la sesión (https://votaciones.hcdn.gob.ar/) donde se trataba la reforma de la ley que rige para los jueces, fiscales y empleados del servicio exterior. Es increíble pero es cierto y es grave por Don Fernando es un aliado clave del gobierno nacional, que impulsaba la norma.

¿La ausencia de Yambrun fue parte de una negoción política o fue el resultado del mal final de una negociación política?, ¿Yambrun no asistió a la mencionada sesión porque estaba enferma o se había tomado unos días de vacaciones?

Recordemos que Liliana Yambrun está relacionada con Espinoza desde hace muchos años, siempre fue su persona de más confianza y eso no es poco, teniendo en cuenta que Don Fernando no confía en nadie. Si Yambrun no fue a la sesión fue porque Espinoza le dijo que no vaya, es así de simple. Obviamente la Diputada nacional, Liliana Yambrun, no ha dicho nada, no comentó nada, no emitió un comunicado de prensa, no explicó nada y, no lo va hacer. Fernando Espinoza, en la red social Twiter, publicó, respecto a la sesión que faltó Yambrun, que “Estamos construyendo una Argentina más justa e igualitaria para todas y todos. @DiputadosAR aprobó el Proyecto de Ley para modificar las jubilaciones de privilegio. Necesitamos un sistema previsional más redistributivo y equitativo” y su única “mano en dicha cámara no asistió”, es increíble, aunque usted no lo crea.

Ahora bien, sin hilar muy fino, la maniobra me hace pensar varias cosas, entre ellas creo que lo sentaron a Scioli para generar un mal clima y darle argumentos de peso, a los mismos jueces, para declarar inconstitucional la ley.

Yambrun no se sentó pero sí lo hizo Scioli al que esperaron 4 horas para iniciar la sesión. No entiendo la estrategia de Don Fernando porque de roscas sabe y, mucho, nuestro Intendente.

Como afirme, párrafos arriba, no entendía la ausencia de Liliana Yambrun pero como puse, también, Fernando Espinoza me dio la respuesta a esta duda apenas comenzó su alocución en la apertura de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante matancero porque, como no lo hizo nunca, después de agradecer a las autoridades presente, dijo, tres veces, que “Agradezco la presencia de la familia judicial”. Nunca antes les había dado la bienvenida en ningún acto, no menciono ni presentó a los legisladores nacionales y provinciales que representan a La Matanza pero sí mencionó tres veces “a la familia judicial”.

No puedo dejar de pensar que fue una “devolución de gentileza” por las innumerables causas judiciales que están archivadas o cajoneadas o, directamente, desaparecieron expedientes completos en los tribunales matanceros y, todos, relacionados con la Municipalidad de La Matanza y varios funcionarios de la misma. Esto es un secreto a voces, hay funcionarios municipales que están blindados judicialmente como José Lino Dattoli, Claudio Lentini, el mismo Espinoza y algunos más.

Yambrun no fue a tan importante sesión de la Cámara de Diputados de la Nación pero sí lo hizo a la apertura de sesiones del HCD matancero, también acudió al Congreso del PJ en el miniestadio del club Ferro. No se la veía enferma ni decaída, no se la veía descansada ni bronceada. Se la vio como siempre, con cara de tujes y mal humor.

APERTURA DE SESIONES

No vale la pena analizar muchas cosas de los que dijo el Intendente municipal de La Matanza, Fernando Espinoza, en la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. Para tener una interpretación más cercana a los sentimiento del oficialismo les recomiendo leer otro medio (https://www.matanzadigital.com.ar/espinoza-abrio-el-periodo-legislativo-vamos-seguir-haciendo-lo-que-se-venia-haciendo/?fbclid=IwAR1iLy0Lh7x9K-ZZ5ZyMDNho5gPGHjxlICg2swzLknZXFgpOlN7UWrLsAnk) pero más allá de esto, me gustaría hace hincapié en una frase que suena bastante fuera de lugar. Al referirse a los empleados del municipio, Espinoza sostuvo que “Gracias a los trabajadores municipales. Yo sin ellos no soy nada”.

Me llama poderosamente la atención porque desde que asumió en diciembre del 2019 a los trabajadores municipales solo les dio malas noticias porque anunció un bono de una cantidad de dinero pero, finalmente, fue de un monto mucho menor (anunció 12.500 mangos y pagó, en promedio, $5400). En enero no pagó nada porque, a su parecer, parecía que los trabajadores municipales no estaban más en emergencia.

Cuando los municipales comenzaron a manifestar su bronca sacó de la galera otro bono para febrero y marzo, hecho que causó mucha bronca entre los (http://semanarioquintopoder.com/?p=26658) trabajadores municipales matanceros, a tal punto que, hubo una lluvia de comentarios , obviamente adversos, a esa frase.

Según trascendió y publicado por nuestro medio, Don Fernando (según fuentes de su círculo político más estrecho) “se habría olvidado de firmar el decreto de los bonos”. Parece una tomadura de pelo pero, lamentablemente, no lo es.

En el mensaje Espinoza anunció una enorme inversión en obra públicas y fondos muy importante destinados a la educación, ahora bien, me gustaría que explique la razón o por qué autorizó “a la Contaduría Municipal a emitir una orden de pago a favor de la Vicepresidenta del Centro Comunitario Ramón Carrillo por la de $2.400.000 (dos millones cuatrocientos mil pesos)” para organizar una murga que participó de los “Corsos de la Alegría”.

Prioridades Don Fernando, eso me parece que debería esclarecer.