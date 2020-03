“MÁS IMPORTANTE QUÉ UNA FOTO PUBLICITARIA ES DECIR QUÉ PASA. MÁS IMPORTANTE DECIR QUÉ PASA Y PROMETER, ES HACER Y GESTIONAR”

La inseguridad es un tema muy complejo en nuestro distrito y, por esa razón, entrevistamos a Daniel Bracamonte coordinador del espacio vecinal, Vecinos en Alerta.

QP: Bracamonte, hicieron una marcha por la inseguridad que se esta viviendo en el distrito, unos días después el intendente Espinoza en un diario de alcance nacional, admitió que el reclamo era justo, ¿han tenido alguna respuesta?

DB.: “Absolutamente nada, la movilización que se hizo, se hizo en conjunto con otras asociaciones vecinales, con las cuales estamos trabajando para darle el espacio al vecino, que pueda comentar la situación que esta viviendo, más allá de lo que se denuncia en las redes sociales, se presentó una nota donde se le pide al intendente, como representante de los vecinos matanceros, que gestione con el gobernador una mesa de dialogo, donde este el intendente, el gobernador, el ministro de seguridad de la provincia, la ministra de seguridad de la nación, y la fiscal general de La Matanza, y con los representantes de estas organizaciones vecinales que estamos reclamando por la inseguridad y se sienten todos los sectores afectado para estudiar medidas y acciones para detener está ola de inseguridad que estamos viviendo. Sufrimos robos a los colectivos donde roban a los pasajeros, al colectivero, de día, y empiezan a los tiros dentro del colectivo, estamos en una situación muy complicada, y estamos hablando de todo el distrito”

QP: ¿Ud. Percibe que el municipio no tiene una política de seguridad?

DB.: “Lamentablemente no, hemos visto que, en momentos de campaña, el intendente publicó dos spots, uno donde comentaba que a gendarmería se la habían quitado, y que a partir del 10 de diciembre, (sin mencionar el año, quizá de ahí nuestro error), íbamos a volver a tener gendarmería, la verdad que hoy no lo vemos, y no es un capricho tener gendarmería, es una necesidad, la policía está desbordada. A partir de un informe, que elaboró el ministerio de seguridad de la provincia tenemos, para todo lo que es la zona de La Matanza, 62 móviles, cuando deberíamos tener entre 150 y 180 móviles. Evidentemente con eso no alcanza, es necesario una fuerza federal, por el incremento de las acciones delictivas y la violencia con la que están delinquiendo, muchos asesinatos, y además utilizan armamento de guerra, hemos visto dos sucesos, donde los delincuentes atacaron con FAL, es alarmante saber que los delincuentes están circulando con ese tipo de armamento, que indica que no son delincuentes comunes, sino que son organizaciones mafiosas, que se están instalando en el distrito, eso también hay que advertirlo”

QP: ¿Qué manifestaba la gente, el vecino?

DB.: “El viernes pasado la gente manifestaba con sus gritos, con sus canticos, había varios vecinos, en particular, pedían que sacaran a los narcos, porque vamos camino a ser Rosario. Lamentablemente no se está haciendo nada desde el espacio municipal. El otro spot era donde el intendente mencionaba que nuevamente se iba a relanzar el centro de monitoreo con las cámaras, con las patrullas y las motos pero, las motos, siguen tiradas, todas ploteadas con su nombre, porque son de la última gestión que él estuvo, están tiradas en el corralón 3 en San Justo, los móviles municipales de prevención son muy pocos, y no hay una inversión en materia de seguridad y prevención, del delito, por lo cual, antes quizás había una disputa, pero hoy son todos del mismo partido político, en consecuencia es inconcebible que no haya una política de seguridad acorde, coordinada entre el municipio, la provincia y nación, y eso es lo que estamos exigiendo, no lo estamos solicitando, estamos exigiéndolo, porque acá va la vida del vecino”

QP: ¿Cómo ha sido este crecimiento del reclamo que ha empezado en Ramos Mejía y, hoy, este reclamo es generalizado, atravesando todo el distrito de una punta a la otra?

DB.: “Lamentablemente por la situación del desborde en la que se encuentra el vecino en cuanto a la delincuencia, no hay localidad, no hay barrio donde la delincuencia no haya explotado exponencialmente, no haya prevención del delito, no haya saturación policial. Una vuelta un ex concejal de La Matanza supo decir que la militarización de La Matanza no era la solución, y en parte estoy de acuerdo, pero son momentos, y en este momento lo que necesitamos es la saturación de fuerzas policiales, y el compromiso de aplicar todo el peso de la ley de las autoridades judiciales y el compromiso del intendente en ocuparse de estos temas y en pedir respuestas a quienes deben darla. Estamos trabajando en grupo con otras organizaciones que están en redes sociales y agrupan a otros vecinos, esto surge a raíz de una crisis de representación del vecino que no tiene lugar donde ir a denunciar las cosas que están sucediendo, tiene miedo de denunciar lo que ve, y esto es en parte un poco a la indiferencia de la clase política, con respecto a lo que le pasa al vecino, de los petitorios que hemos hecho ninguna fuerza política se ha sumado a darnos un apoyo, o solicitar desde el lugar que tienen las respuestas que solicitamos”

QP: ¿Uds. denunciaron la campaña para que el SAME venga a La Matanza y quedó en la nada?

DB.: “Quedo en la nada, y todos sabemos que esto está al alcance de una firma, hoy la ex intendenta es vice gobernadora, recuerdo que en campaña dijo que la Gobernadora Vidal no autorizaba el ingreso del SAME, que Vidal no atendía el teléfono, hoy ella es vice gobernadora, y si tiene la más mínima intención de ayudar al vecino matancero a que no padezca momentos muy feos, que inclusive se pierdan vidas por la demora del SAME, que firme la llegada del SAME a la Matanza, por otro lado esta en otros distritos funcionando muy bien inclusive del mismo color político, se han bajado mucho los tiempos de atención de la llegada de la ambulancia, y se han salvado vidas, en consecuencia es un sistema que hace falta en el municipio mas grande y mas poblado de la provincia de Bs. As., por lo cual es necesario y, con 15 ambulancias es imposible cubrir 230 y pico de km2, y 2 millones 300mil habitantes, realmente seria todo un gesto de humanidad de parte de la ex intendenta promover que el SAME llegue a La Matanza”

QP: Y a Espinoza ¿cómo lo ve?

DB.: “No lo veo, directamente no se lo ve, se lo ve en shows donde se destina dinero que hubiera sido mas importante en esta coyuntura y destinarlo a otras prioridades. Esto lo venimos marcando desde hace muchos años, que se observa que la conducción municipal tiene un desorden en las prioridades, lo hemos dicho infinidades de veces con el tema de la sinfónica, por ejemplo, que se hace en Ramos, con el tema de los carnavales, lamentablemente hemos tenido que ver como terminaron con disturbios, con heridos, cuando en realidad tenemos salas de auxilio donde ya no dan atención, tenemos a los médicos municipales del hospital de niños de San Justo, donde no tienen con que atender a la gente, no tenemos el centro de monitoreo terminado, no tenemos patrullas, hasta donde esta trastocado el nivel de prioridades. Me gustaría saber cuánto se gastó en la renovación de los cartelitos de las calles, se cambiaron en todos lados, se hicieron carteles nuevos, los carteles eran legibles, y cuando hay crisis no hay pan duro, en vez si reparar las rampas para discapacitados, es mas importante que cambiar un cartelito y ponerle Matanza Avanza, mientras que abajo del cartel la rampa esta destruida, estas cosas las deberían observar los funcionarios, los funcionarios elevárselo al intendente, y desde luego las demás fuerzas políticas. La realidad se ve estando con el vecino en la calle, tanto en Ramos Mejía, en Virrey del Pino, y los merenderos a los que nosotros colaboramos, y donde se escucha la realidad del vecino, hay que estar ahí. Con el tema SAME, nosotros lo solicitamos el año asado y fue compartido y apoyado por mas de 27 mil vecinos, y puedo asegurar que la petición te da la posibilidad de ver quien firmó, y quien no, y no firmó ningún dirigente político del oficialismo, y de la oposición tampoco. Molesto tenemos que ver que un Concejal, de una fuerza política que no esta representada en el Concejo Deliberante, está reclamando por el tema SAME, pero ninguno de sus dirigentes han firmado la petición acompañando a los 27 mil vecinos. No digo que acompañen a Daniel Bracamonte, porque es un vecino más, si es necesario me corro del camino, pero es importante que haya una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, si vamos a reclamar el SAME, firma la petición, no como una línea abierta y empezar de nuevo todo, cuando estaba instalado ese tema. Todo el arco político matancero da mucho que desear, no los vemos a la altura de las circunstancias. El día de la marcha, lamentablemente, hemos visto la participación de algunos concejales sacándose selfies, cuando en realidad hubiese sido mejor acercarse a las familias de las víctimas (que estaban ahí) y preguntarles que necesitaban, o acercarse a estos espacios vecinales y preguntar que necesitamos. Todo el mundo sabe mi postura y mi filiación política, y que hoy no me siento representado por ninguno, ni por lo anterior puesto a dedo, ni por los actuales que van solo por los cargos y parece ser que se olvidan del vecino. Yo soy radical de toda la vida y hoy ninguna de esas dos facciones me representan y, me da lástima, porque tanto el justicialismo como el radicalismo, una de las principales esencias que pueden llegar a tener es estar junto al más débil, junto al más necesitado, junto al desposeído como dicen, en definitiva, es lo que estamos haciendo y no lo estamos viendo desde las otras agrupaciones políticas que si deberían hacerlo. Un ejemplo muy simple, los locales están todos cerrados, desde el local amarillo, la unidad básica, el comité, entonces el vecino no tiene donde acercarse, es por eso que crecen estos espacios vecinales, porque se trabaja junto al vecino comprometido con el vecino, con algo muy importante sin ninguna foto de por medio, no van a encontrar a nadie de vecinos en alerta o de la junta vecinal o lo que sea, en una foto detrás de algo que se logró. Es más importante qué una fotografía publicitaria es decir qué pasa. Es más importante decir qué pasa y prometer es hacer y gestionar”

QP: A partir de la nota presentada (mencionada anteriormente), ¿tuvieron algún contacto con las autoridades mencionadas en ese petitorio?

DB: “Nos reunimos con la Fiscal General de La Matanza, la Dra. Patricia Ochoa, quien está invitada a formar parte de ese espacio de trabajo que hemos propuesto, y le hemos llevado la preocupación de los vecinos por la situación que padecemos a diario. También se han tratado el tema de denuncias en las comisarías. Solicitamos que en Ramos Mejía se instale una sede descentralizada de Policía Científica, y se propone charlas de la comunidad vecinal con autoridades judiciales del distrito que informaremos a la brevedad.

Se trató el tema de diversos inconvenientes en la recepción de denuncias por violencia de género, donde la víctima no debe ser re victimizada ni hay tiempo que perder. Agradecemos desde VECINOS EN ALERTA el habernos recibido a la Dra. Patricia Ochoa y vemos con gratitud su interés en formar parte de la solución. De la misma manera esperamos ahora que las autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales tengan la misma actitud, si en verdad se desea buscar una solución y cambiarle la realidad al ciudadano, ya que al momento NO HA HABIDO CONTACTO. También se pidió el desarchivo de una causa de 2018 cuando por razones expuestas y demostradas en pruebas válidas se debió cancelar una manifestación en virtud de cuidar la integridad del VECINO. La misma había sido archivada aún sin siquiera llamarme a declarar, en un claro error en la instrucción “.