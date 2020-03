“CON ESPINOZA TENEMOS ALGUNAS DIFERENCIAS PERO, TAMBIÉN, TENEMOS MUCHOS PUNTOS EN COMÚN”

Entrevistamos a Josemaría Caruso sobre el lanzamiento de su agrupación política (ocurrió semana atrás pero por problemas técnicos, en nuestro medio, no pudimos publicarla oportunamente). Si bien la entrevista parece fuera de tiempo y en función de eso, volvimos a dialogar con Caruso quién nos habló de la situación actual que estamos viviendo respecto a Pandemia del Coronavirus.

QP: Caruso ¿cómo ve la situación ante la Pandemia del Coronavirus?

J.C: “En el distrito veo que las autoridades municipales reaccionaron, tomaron medidas, estaban avocados 100% en este tema y el gobierno nacional también, que vuelvan a mirar a La Matanza y empiecen con las obras para abrir los hospitales abandonas a medio terminar por el vidal – macrismismo. Esa actitud me deja tranquilo. Lo que no me deja tranquilo es la actitud de muchos vecinos, no de todos, entiendo que son muchos los que no pueden parar de trabajar ni por un día pero hoy vi una familia con 3 hijos tomando mate en la plaza de Tapiales como si nada, eso es preocupante, y no se puede negar que el mensaje que dio el gobierno es contundente y les llega a todos, pero siempre están esos que van al margen del sentido común y la ley pero preocupa porque estamos en riesgo todos, sobre todos los vecinos mayores, los más vulnerables.

QP: Caruso ¿hizo público el lanzamiento de su agrupación?

JC.: “Si, en el barrio de Tapiales, hicimos público el lanzamiento de nuestra agrupación, no me gusta decir mi agrupación, porque somos un grupo grande de compañeros que venimos trabajando hace mucho tiempo, pero ahora con una conducción nueva, más allá de ser un grupo, yo voy a ser el conductor de este grupo y seguimos siendo leales a la doctrina”

QP: ¿Qué lo motivó a hacer esto?

JC.: “Me motivó esto por decantación, muchísimo tiempo trabajamos en otro espacio, militando y haciendo este tipo de reuniones, convocando a la gente para trabajar, pero siempre con el pie en la cabeza de otro dirigente, pero hoy es momento de independizarse políticamente, y nos dimos cuenta que nosotros mismos, como agrupación, tenemos la capacidad de trabajar por nuestra cuenta”

QP: Después de caminar el barrio ¿qué es lo que nota?

JC.: “Como lo dije en el acto, gracias a Dios somos un grupo que siempre tuvo la posibilidad de trabajar y militar toda La Matanza. Las realidades de mi barrio, que es Villa Madero, es muy diferente a otras que conocemos, como por ejemplo la realidad de González Catán, o el segundo cordón, las realidades son diferentes. La Matanza tienen estos diferentes aspectos y para ser un buen dirigente tenes que conocerla toda, tenes que caminar toda La Matanza, y lo que veo es que hay un poquito más de esperanza con el gobierno de Alberto, por supuesto con las mismas falencias que veníamos teniendo de los últimos años, como la preocupación principal que es el hambre y la inseguridad, eso sin dudas”

QP: Caruso, ¿esto es acercarse al oficialismo, o formar un espacio político nuevo?, ¿cuál es el fin de esto?

JC.: “No sé si acercarme directamente al oficialismo, pero si es una manera de demostrar que nosotros, como militantes y dirigentes, tenemos intención y vamos a seguir trabajando desde el espacio que estemos. Al acto vino Juan Aisa, el Concejal Velázquez a bancarnos, y que hemos recibido el llamado de Liliana Pintos, como el llamado de varios dirigentes del oficialismo, y cuando tengamos una charla con ellos seguramente podremos trabajar juntos, por lo que también dije en el acto, desde que entre al HCD empecé a conocer a muchos dirigentes del oficialismo, y la recepción fue muy buena, el trabajo fue muy bueno, nunca me negaron ninguna herramienta para trabajar, entonces seguramente podremos encontrarnos en muchos puntos con el oficialismo”

QP: ¿Se siente identificado con Fernando Espinosa, habló con él?

JC.: “No, hablar con él no, todavía no hablé, por supuesto tenemos algunas diferencias, pero también tenemos muchos puntos en común (por Espinoza), en estos meses que estuve en el HCD vi muchas ganas de trabajar, vi muchas ganas de militar, reconocieron muchas veces el laburo que hicimos como militantes, lo que vieron a la presentación de la agrupación (alrededor de 300 personas), lo cual fue todo a pulmón, todos compañeros militantes, que venimos trabajando hace rato, y eso significa que podemos seguir mirando para adelante, y que el oficialismo, por ejemplo Liliana, Ricardo Rolleri, en los tiempos que estuvimos como Concejal, me recibieron muy bien, me reconocieron la militancia, y eso es un punto importante para nosotros”

QP: ¿Cómo ve La Matanza?

JC.: “Por supuesto que tiene muchas falencias, y hay cosas por mejorar, pero veo un buen trabajo del intendente que está caminando mucho, está recorriendo los barrios, hace poquito estuvo en el barrio por una obra hidráulica muy importante, y cuando hablas con los vecinos, las quejas no son hacia al intendente, o no tienen que ver directamente con el intendente, sino que la preocupación más grande es que la gente vuelva a comer todos los días, que aunque no lo crean en mi barrio está pasando también, y la inseguridad que quizás es un punto que desde La Matanza se puede aportar, yo tengo fe y de las veces que pude escuchar al intendente, con la vuelta de Gendarmería y las cámaras de seguridad, tengo esperanza que en algún momento se pueda hacer, es el punto que la gente más te lo dice, y más pide, hoy es la preocupación número uno”

QP: Ud. Me habló de coincidencia, ¿cuáles son las diferencias?

JC.: “No, no sé si diferencias muy puntuales, las diferencias quizás son en que milite 9 años en el espacio enfrentado al oficialismo pero, por eso digo, que me sorprendí cuando entre al HCD de muchas cosas que en estos años de militante, al estar de afuera uno las cree diferentes, no puedo marcar una diferencia puntual, somos peronistas, y este gobierno municipal trabaja puntualmente en los puntos que nosotros, los peronistas vamos a trabajar siempre que es estar con la gente. Muchos creen que son pavadas el tema de que el intendente camine, o el tema de los carnavales por ejemplo, que muchos critican, a mí me parecen muy buenos, donde la gente se distrajo, y tiene la posibilidad de pasar un buen momento, pero diferencias puntuales, sinceramente no te las puedo decir ahora porque no los conozco bien, pero del tiempo que estuvimos lo vuelvo a repetir, me sentí muy cómodo, me sentí en un espacio donde puedo trabajar tranquilo”

QP: ¿Cree que esto lo puede acercar a la gestión del municipio?

JC.: “Si, por supuesto que sí, no voy a ser indiferente a eso. Nosotros el lanzamiento que hicimos, fue para dejar la señal que ver con la intención de trabajar en el territorio, somos matanceros, vivo hace 42 años en el mismo lugar, y mi intención no es un cargo en el gobierno nacional, ni un cargo en ningún lado, sino militar, con nuestros compañeros el territorio, militar y tener las herramientas, y que la gente nos conozca, y por supuesto esa posibilidad te la da el gobierno municipal”