“COMO CONCEJAL ES MI DEBER ESCUCHAR A TODOS LOS VECINOS”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal de Juntos Por el Cambio, Eduardo ‘Lalo’ Creus, quien nos habló sobre la apertura del año legislativo, y temas importantes de actualidad que sufre el distrito, esto nos decía:

QP: Concejal, ya paso la apertura del año legislativo, ¿qué opinión le merece las palabras del Intendente Espinoza?

LC.: “Tengo que partir que sus palabras sufren un gran contraste con lo que vivimos, estuvimos en una jornada dentro de ese edificio con gran cantidad de militantes del oficialismo, con un grado de enorme hostilidad y de ataques, de falta de espíritu democrático y tolerancia muy grande, de hecho nuestra presidenta de bloque no pudo expresar lo que quiso decir, ya que fue interrumpida y abucheada constantemente, contrariamente el intendente dio un mensaje de trabajar juntos, por el bien de La Matanza, entre los dichos del intendente, y los hechos de su militancia política hay una gran distancia, espero de verdad que el intendente pueda tener una actitud que no sea soberbia y totalitaria e incluya a la oposición, en una agenda común, que nos llame y que nos escuche, que podemos hacer nuestras propuestas, nuestros aportes. Esto no se está reflejando dentro del HCD, no se nos está escuchando, no se nos permite representar a los 200 mil vecinos que nos votaron, y todos los vecinos que vemos a diario sin necesidad de que nos hayan votado, no nos dejan desempeñar en nuestra tarea de Concejal, nos tienen todo el tiempo en la vereda del frente, y las primeras palabras que el intendente utilizo, fue hablar de la unidad todo el tiempo, eso sería muy bueno para todos los vecinos del distrito”

QP: ¿Qué reclamaban los vecinos que lo acompañaron en esta apertura, cuál era el reclamo puntual?

LC.: “No había un reclamo puntual, ya desde que asumí me puse en contacto con vecino de distintos barrios de toda La Matanza, y todos tienen diferentes reclamos y problemas, pero el tema de la inseguridad es un tema que traspasa el distrito, de norte a sur, de oeste a este, diferentes reclamos, de gestión, un ejemplo el reclamo de los vecinos de Scarlatti, que vuelva a pasar el colectivo, por el mal estado de las calles, todos reclamos distintos, pero todos haciendo hincapié en la seguridad”

QP: ¿Estos reclamos ya fueron planteados por la vía que corresponde en el HCD por su bloque, o su trabajo como Concejal?

LC.: “Si, tanto en el HCD como en distintas secretarías, son temas que hacen a la gestión de distintas secretarías, el tema de seguridad, nosotros en el momento que se dio la muerte del empleado bancario en Casanova, presentamos un pedido para que se haga una reunión de emergencia del HCD, y que dé explicaciones el funcionario que tiene a su cargo el tema de seguridad del municipio, para ver que se está haciendo y que se pensaba hacer, presentamos varias peticiones por falta de claridad e información en materia de seguridad, y no hemos tenido ninguna respuesta que este a la altura de la emergencia que estamos viviendo en el distrito, junto con la gente que vive como nosotros en La Matanza, y con respecto a los demás temas hemos presentado los pertinentes reclamos, o inquietudes en las diferentes oficinas, transporte, espacios públicos, en salud hemos hecho presentaciones, personalmente fui a una reunión con la secretaria de salud, y posteriormente tenía una reunión con transporte, que me la suspendieron por orden del intendente, ningún funcionario municipal puede recibirme, si no paso primero por el jefe de gabinete del municipio, el Dr. Dutto, que todavía no tuve el gusto de reunirme, he pedido reunión con él, con el intendente, y con varios secretarios, algunos secretarios accedieron a reunirse conmigo, otros no, y los que acordaron reunirse conmigo, suspendieron sus reuniones por orden del intendente, no tienen permiso para reunirse conmigo”

QP: Este cierre de puertas de parte del intendente Espinoza, ¿lo toma cómo algo personal, o es con todo el bloque de Juntos por el Cambio?

LC.: “Creo que es en particular con la oposición, en el HCD a nosotros, como bloque, no se nos respeta, no se acepta ni una de nuestras propuestas, ni inquietudes, en el inicio de sesiones el ataque era hacia nuestro espacio, no era personal, eso me da la sensación de que es negativo, y contrario al discurso del intendente que dice que tenemos que trabajar todos juntos, en estos momentos me preocupa mucho la situación de salud, y la inseguridad, debería haber un llamado a una mesa de crisis sobre estos temas, sobre todo en seguridad donde la oposición debería representar a los vecinos y sus reclamos”

QP: En salud tenemos un gran brote de dengue, se espera la gripe, y algo nuevo como el coronavirus que ya está en el distrito ¿cómo ve el panorama?

LC.: “Si, y todo eso en un marco de un sistema de salud desfinanciado, o sea que carece de suficiente presupuesto, no está preparado para la emergencia, no tenemos ambulancias, y carece de recursos humanos en casi todos los centros de atención primaria, una atención primaria casi desarmada, y la falta de campañas preventivas y desinformación, zonas en donde hay brotes de dengue y no se fumigan, no tenemos una actitud de respuesta preventiva, ni de acción con los casos que ya están dados. Como oposición queremos colaborar y ayudar, no queremos generar ni agitar el pánico, ni el miedo, nos interesa que haya claridad de lo que hay y se está haciendo y de lo que no, para intentar conseguirlo para bienestar del vecino, pero desde el ejecutivo no se nos escucha”

QP: Un tema urgente en el distrito es la seguridad, hace uno días se juntó el ministro de seguridad de la provincia con el intendente Espinoza, ¿cómo lo ve?

LC.: “La Matanza es zona liberada, y es una situación que no responde al mal manejo de las fuerzas policiales, es una situación que responde a que los recursos que hacen falta para combatir la inseguridad no están”

QP: ¿Esos recursos dependen de la gobernación y del municipio?

LC.: “Si, claro, del municipio; todo lo que hace a la prevención, y de la provincia todo lo que hace a represión, prevención casi no hay, todo lo que es sistema de monitoreo, cámaras, una correcta acción temprana, casi no existe, tenemos un solo centro de monitoreo que no está a la altura de lo que el distrito necesita, mínimo necesitamos tres centros de monitoreo, uno por cada cordón, con cámaras que funcionen, y con gente que este mirando, no grabando, sino gente que monitoree para que de alerta temprana y prevenga la acción del delito, y después la policía necesita móviles funcionando, con combustible, un móvil en cada cuadricula, y eso es un problema gravísimo hoy tenemos el 25% de las patrullas que hacen falta para cubrir La Matanza, el resto están rotas, y los recursos para mantenimiento de la provincia vienen, al municipio igual que los recursos para el gasoil, falta saber que está pasando que no se reparan las patrullas, que pasa que no hay combustible, las tarjetas de combustible siguen viniendo al distrito para la totalidad de las patrullas, y esto debería garantizar el funcionamiento, hay efectivos del comando de patrulla que se presentan a su lugar de trabajo y no tienen móviles para patrullar, hay zonas que tienen a lo sumo dos patrulleros, por eso digo que Matanza es zona liberada”

QP: ¿Cómo oposición han podido tener acceso a las cámaras de seguridad, y saber dónde están y cómo funcionan, y cuántas hay en el distrito?

LC.: “No escapa a la falta de transparencia del municipio, nosotros hicimos una presentación para saber los recursos que se gastan, saber la cantidad de móviles y de efectivos de la policía local, hemos hecho eso a modo de informe y no recibimos ninguna respuesta, todo lo hemos hecho por escrito, pedimos que venga el funcionario con los concejales para poder hacer una evaluación y preguntarle lo que nos preguntan los vecinos, u no tenemos respuesta de ningún tipo, hay una actitud muy soberbia de no dar explicaciones a nadie”

QP: ¿Tienen denuncias de los vecinos que se acercan a Uds.?

LC.: “Si, estamos en alrededor de 100 delitos en La Matanza por día denunciados, y eso lo registramos desde la redes y lo que los vecinos nos comentan personalmente, y que denuncian, hay un gran porcentaje que no denuncia por descreimiento en la policía, porque tienen que perder un día de trabajo y horas valiosas que la gente prefiere ocupar en otra cosa al sentirse desprotegidos, en estas cosas cotidianas también falta transparencia, falta un mapa del delito, donde la gente vea la realidad del tema barrio por barrio, localidad, por localidad, esta es una iniciativa que vamos a impulsar, la construcción del mapa del delito y que la gente denuncie”

QP: Hace poco se hizo un reclamo en la puerta del municipio, Ud. como varios funcionarios se hizo presente

LC.: “Si, me invitaron, son 30 familias de víctimas de inseguridad, que todos los últimos viernes de cada mes se movilizan, y creo que como Concejal es mi obligación estar al lado de la gente y sus necesidades, tenga la expresión que tenga, a veces es la inundación, a veces es el medioambiente, a veces es la situación del empleo, y cualquier problemática que tenga el vecino del distrito, en este caso es la inseguridad, yo había ido antes a acompañar una iniciativa de vecinos que reclamaban por más seguridad, y ahora acompañé a un grupo de vecinos que reclaman justicia y seguridad, entonces voy a estar porque como Concejal es mi deber escuchar a todos los vecinos y tratar en colaborar en lo que se puede, sabiendo que no siempre tenemos las herramientas para dar solución a todos los temas que estos nos plantean”

QP: Hablando políticamente, ¿cómo está el espacio de Juntos por el Cambio del distrito?

LC.: “Yo creo que está bien, nosotros aun en un escenario que nos tocó perder las elecciones, nos mantenemos unidos a nivel nacional, provincial, y municipal, y nuestro bloque de concejales en La Matanza es el reflejo de eso, y las fuerzas políticas que componen el espacio siguen unidas, creo que tenemos el desafío de poder crecer, aprender de los errores, de tener la humildad, de reconocer debilidades y tener la capacidad de mejorar, que es aprender a trabajar con todos, incluir a todos los sectores, referentes y vecinos que están hartos de lo que sufrimos lo que vivimos en La Matanza, que están hartos de gestiones municipales que se esconden detrás de elecciones nacionales y que agravan cada día más las condiciones y la calidad de vida de los matanceros”

QP: ¿Quién conduce el espacio político en el distrito?

LC.: “El espacio político no tiene una conducción única, en estos días eso se está discutiendo, hace unos días hubo una reunión de algunas fuerzas políticas que integran nuestro espacio, y otras como el radicalismo y yo no estuvimos presentes, no hay una conducción, un conductor, debería haber una conducción donde tengan lugar todos los sectores, algunos con representación de partidos, y demás expresiones, hoy no se está dando de esa manera, pero lo tenemos que construir, a partir de reconocer eso como necesidad que lo vamos a poder lograr, no se puede ganar en La Matanza si no logramos unir a todos, con o sin partido, toda la gente de ese 41% que la gran mayoría no es de ningún partido, los partidos políticos no tienen que perder de vista que nuestro poder esta fuera de los partidos, tenemos que lograr una apertura a los sectores peronistas, radicales, progresistas, fuerzas de centro, fuerzas sociales, religiosas, y todas las expresiones que quieren que la realidad de La Matanza cambie”

QP: Esta discusión que Ud. plantea en el distrito a nivel político, ¿también se tiene que dar en la nación y provincia?

LC.: “Exactamente, hace unos días se suspendió una mesa nacional donde iba a estar el ex presidente, y se está viendo las mejores formulaciones para que todos se sientan bien representados, igual no hay apuro, porque lo principal está en mantenerse al lado de la gente, y no encerrarse, y reunirse como caciques, tiene que haber muchas reuniones pero con la gente y sus referentes, hay mucha gente que quieren que la escuchen y quieren sentirse parte, en La Matanza necesitamos mesas por cordón donde haya una pluralidad que refleje a los referentes de ese territorio, hay mucha gente que no tiene trabajo partidario, pero si tiene trabajo territorial, y no es tenida en cuenta”

QP: ¿Juntos por el Cambio, en La Matanza, está unido, o está amontonado?

LC.: “Creo que estamos unidos, la dificultad, surge en que siempre que trabajamos tenemos diferencias en el cómo, cuándo, quiénes, esas diferencias son buenas hacen a la discusiones para lograr el objetivo, y eso es sano, lo que está en juego en este momento es la forma, no con quiénes. Estamos unidos, sabemos que es todos juntos, yo creo en una forma que sea mucho más inclusiva, totalmente abierta y participativa, y donde tengan lugar todas las expresiones que tiene el territorio de resistencia a este feudo que tiene tantos años y que gobierna el distrito como tal, no hay que hacer pequeñas reuniones, hay que hacer grandes reuniones y mesas, incluyendo a todos los referentes de los barrios que están por fuera de los partidos políticos pero dentro de este 41% que es Juntos por el Cambio”