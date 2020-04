INTENDENTE EXHIBICIONISTA: ¿LA MATANZA O FERNANDO INFORMA?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Es lamentable y, hasta irrespetuoso, que en estos momentos que estamos viviendo el Municipio de La Matanza, a través de la Subsecretaria de Prensa y Difusión de la misma, informe siempre haciendo hincapié y resaltando la figura del Intendente Fernando Espinoza.

Personalmente me da lo mismo porque nuestro medio no suele publicar o, publicamos muy poca información oficial del municipio pero desde el inicio de la crisis del ingreso del COVID-19, vemos que la figura de Fernando Espinoza se ha convertido en protagonista, casi exclusivo, de toda la información que difunde la municipalidad.

En estos momentos tan complicados para los argentinos y, especialmente, para muchos vecinos del distrito, no nos parece correcto ese protagonismo “impúdico” del Señor Intendente dónde, en lugar de priorizar la información correcta y objetiva, tan necesaria e importante para la comunidad en estos críticos momentos, el organismo oficial de información del municipio se encuentra más preocupado en resaltar la figura y la carrera política de Espinoza.

Los medios locales nos vemos inundados de gacetillas dónde se resalta que Espinoza hace esto, dijo aquello, que se reunió con tal, que estuvo allá, que recomienda esto o aquello. Todo acompañado de fotos y videos ilustrativos dónde el protagonista excluyente es, precisamente, Fernando Espinoza.

Esta situación ya lo vivimos con Verónica Magario durante su turno al frente del municipio y, desde nuestro medio, también lo señalamos oportunamente. El resultado de todo eso fue la promoción de su carrera política en detrimento de la política matancero y, por sobre todo, la comunidad matancera. Es tan así que, no hace mucho, en un encuentro casual con Espinoza lo felicite y él, sorprendido, me señaló que no esperaba mis palabras pero para su asombro o su bronca, le dije: “Te felicito porque en dos meses hiciste más que Verónica en cuatro años”.

Si bien fue uno de esos comentarios socarrones, medio en broma y medio en serio, sin ánimo de ofender, en el fondo, le quise señalar un enorme error de gestión o, principalmente, de no gestión.

Hoy el municipio está informando algunas cuestiones bien direccionadas pero otras, no están muy bien pensadas. Hay muchos trabajadores municipales poniendo el hombro en esta terrible crisis que estamos viviendo y se encuentran sin el respaldo de muchos funcionarios que solo saben esconderse en sus despachos o, peor, muchos de ellos se encerraron en sus casas para cumplir la cuarentena. No es respetuosos para ellos ni para los matanceros que el señor Intendente no este junto a ellos, no se muestre con los médicos, los enfermeros, los trabajadores de la salud, los que están fumigando, los que están trabajando en los cementerios, los que están cortando el pasto, etc.

No soy quién para juzgar pero tengo el derecho de opinar. Lamento si la postura de nuestro medio escalda a algunos pero las cosas hay que llamarlas por su nombre.

Ante lo anteriormente escrito deseo señalar un par de cosas que considero importante. En primer lugar no tenemos pauta oficial del municipio ni queremos tenerla (la hemos rechazado varias veces), tampoco queremos ser nombrados “ñoquis honoríficos del municipio” (cosa que también tuvimos que rechazar en un par de veces). Solo nos interesa informar con libertad y sin condicionamientos.

Para acceder a la información oficial del municipio, para aquellos que quieran hacerlo, le sugerimos que se conecten a https://www.lamatanza.gov.ar/ y ahí tendrán a Fernando Espinoza en todo su esplendor.