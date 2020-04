“HOY HAY QUE ARRIMAR EL HOMBRO PARA COLABORAR EN TODO LO QUE PODAMOS”

Marcelo Barreiro en su calidad de Subsecretario de Transporte del municipio matancero y, a su vez, como representante de la UTA y Sec. Gral. de las “62 Organizaciones Peronistas” de La Matanza, dialogó con nuestro medio sobre las medidas que se están tomando para prevenir el contagio masivo del COVID19.

QP: Barreiro ¿qué medidas han tomado desde el municipio para el transporte público?

MB.: “Desde el municipio se sale a desinfectar. Hay videos, que han salido en las redes sociales de Fernando Espinoza y del municipio de La Matanza, donde se están desinfectando empresas en la zona, el centro de transferencia, las paradas del Metrobús, los lugares más concurridos, a pesar de que ahora están viajando la menos cantidad de gente en el transporte, dado que la única gente que esta viajando es la que esta afectada a trabajos esenciales, por el tema de la cuarentena. Se está trabajando en el tema de la desinfección en los lugares con más circulación de gente. Esto se puede ver en las redes sociales el trabajo que esta haciendo el municipio, más allá de eso, podemos ver que cada empresa, con el gremio a través de los cuerpos de delegados, han tomado la mayor cantidad de recaudos posibles. Si bien sabemos los que tenemos que estar en las calles por diferentes trabajos, siempre estamos más expuestos que los demás, muchas empresas se hicieron poner una especie de nylon alrededor del chófer para que cuando el pasajero suba el conductor este protegido, igual sabemos que estando en la calle siempre corremos riesgo pero se trata de tomar la mayor cantidad de recaudos necesarios, en las cabeceras las empresas pusieron gente para desinfectar los coches”

QP: ¿Ahora está esta norma de que los pasajeros deben ir sentados, una vez ocupados los asientos, el colectivo no para?

MB.: “Es así, no para, inclusive hay empresas que no usan el nylon los dos primeros asientos no dejan sentar pasajeros, para preservar al chófer, manteniendo la distancia”

QP: ¿Hay información sobre algún chófer con síntomas de COVID19?

MB.: “No, gracias a Dios todavía no tenemos al menos en La Matanza casos de compañeros infectados positivos”

QP: ¿Debe ser preocupante estar como representante sindical del gremio, viendo a sus compañeros expuestos a esta situación?

MB.: “Es preocupante, pero también hay que sostenerlos y darle aliento para seguir adelante, yo hablo con trabajadores nuestros , y nos son trabajadores que tienen vocación como puede ser una fuerza de seguridad, un médico o un enfermero, o sea hacen un trabajo que quizá les gusta pero es un trabajo como cualquier otro, pero no tienen una vocación de servicio, ellos están acostumbrados a salir trabajar, llevar pasajeros de un lado al otro, pero no estar en medio de estos problemas para el cual no están ni capacitados ni preparados mentalmente para enfrentar este tipo de problemas, como lo puede estar un médico, un enfermero, o un policía, o de alguna otra fuerza armada, los nuestros están acostumbrados a transportar pasajeros e ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, como decía el general”.

QP: ¿Esta situación pone bajo mucho estrés al conductor de colectivo?

MB.: “No sé si estrés, pero si preocupación porque si todos tenemos miedo y tenemos familia, los compañeros llegan a sus casas y tienen familia, hijos, esposas, novias, sus padres, y llegar a tu casa después de estar todo el día en contacto con otras personas, que pueden estar contagiados y transmitiendo el virus, no deja de preocupar, por eso hay que sostener día a día al compañero que muestran la fuerza que tienen para seguir adelante y no paralizar el país, sabemos que si se para el transporte se para el país, y es lo que menos se quiere hacer ante una situación como esta, no?”

QP: Supongo que han estado hablando con los dueños de las empresas, ¿han notado algún signo de no querer cooperar, o cooperaron inmediatamente?

MB.: “Generalmente todos se han puesto a cooperar, costó poner en marcha todo esto, porque nadie lo esperaba, las medidas tanto a nivel nacional, provincial y comunal, son medidas que se toman día a día, depende como va avanzando esto y de acuerdo a los consejos de los profesionales que son especialistas en epidemiologia y salud, son medidas que llegan a la gente, dos días antes de decretar la cuarentena, se había dicho que se viajaba con pasajeros sentados, pero no se había decretado la cuarentena, a las 48 hs. estábamos en cuarentena, y todo el mundo se asustó más porque sabíamos que el virus podría tener circulación local, y las mismas empresas tuvieron que salir a comprar materiales para protección como los nylon para proteger al chófer, el alcohol en gel, comprar jabón, lavandina, para que los trabajadores se laven las manos como nos dicen los profesionales tanto por los medios periodísticos u otros medios, y esto hace que los chóferes ni bien llegan a las cabeceras se higienicen de la forma que todos venimos escuchando, hoy esto se hizo una nueva costumbre que antes no teníamos, y esto hizo que las empresas salgan a comprar como salimos todos de nuestras casa, y se encontraron con el mismo problema que la ciudadanía, de llegar a un comercio y no encontrar cantidad para comprar, porque son una cantidad importante de chóferes en cada empresa, no son uno o dos”

QP: ¿Bajaron la frecuencia las empresas o se mantienen?

MB.: “Se está trabajando de lunes a sábados con horario de sábado y, los domingos y feriados con horarios de domingos y feriados; inclusive se ven fuera de horario pico los coches con dos o tres pasajeros, y asiento completo cuando es horario pico, porque hay varios sectores que necesitan ser transportados que realizan trabajos que están exceptuados de hacer la cuarentena en el decreto como la salud, los de las estaciones de servicio, los de la industria alimenticia, ya que el resto de la población está parada”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MB.: “Solamente que se queden en casa y acatemos las directivas del estado nacional, provincial y comunal, que tratemos de no salir si no es necesario y que la única salida de todo esto es cuidarse y cuidar al otro, nuestros gobernantes para eso están tomando medidas. También deseo agradecer a los compañeros del movimiento obrero organizado que están poniendo el hombro para conseguir y entregar donaciones de alimentos a los comedores solidarios del distrito y, también, elementos de limpieza. Todo esto lo hacemos sin publicidad ni para sacar rédito político, de ninguna forma, porque hoy estamos convencidos de que tenemos que arrimar el hombro para colaborar en todo lo que podamos”.