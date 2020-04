“FERNANDO ESPINOZA: EL REY ESTA DESNUDO”

Por Gustavo Bustamante

El mundo vive una pandemia que nos ha puesto en jaque

Muchos dicen que, en estas circunstancias, los miserables se ponen más miserables, y los solidarios demuestran quiénes son y su verdadera empatía, y sacan a relucir sus valores y agallas.

En los países del primer mundo el COVID-19 (corona virus) hace estragos, tanto en el viejo continente, como en el gran imperio del norte; en nuestro país, Argentina, el Presidente Alberto Fernández, toma medidas con el pulso firme sin titubeos, y es tomado como ejemplo a seguir en todo el mundo, al priorizar la salud de la población a la especulación de las grandes empresas que manejan la economía del país y del mundo entero.

Si bien todo es política, y se mide constantemente, Alberto Fernández, conduce con las dos manos el timón en esta tormenta que no es fácil y tiene muchas complicaciones, y se destaca de los grandes líderes mundiales, que priorizaron la economía por sobre la salud de la población, caso el 1er Ministro británico Boris Johnson, hoy diagnosticado con COVID-19 o Donald Trump presidente de EEUU, con el país colapsado por el virus sin control, y nuestro vecino país del Brasil, con su presidente Jair Bolsonaro, ya que llevo a una crisis de salud sin control a nuestros hermanos brasileros, por tomar decisiones erróneas que priorizaron la economía a la salud de los brasileros.

Uds. Dirán: eso ya lo leemos o nos informamos a través de los medios nacionales que se dedican a la política internacional y esta bien que así sea porque nuestro medio se dedica, clara y orgullosamente, a informar sobre la realidad política del distrito y sus actores.

Aclaro a nuestros lectores que hago este breve análisis para marcar la diferencia con nuestro distrito La Matanza, donde tenemos un actor principal, que es el Intendente Don Fernando Espinoza, la gran diferencia con nuestro timonel nacional.

Sus actitudes nos genera dudas porque nuestro Fernando ¿no sabemos que prioriza?

Si bien en esta cuarentena, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a la madrugada y vemos las repeticiones en los canales de noticias, alguien siempre esta hablando de La Matanza, bien, mal, regular, el tema es que hablan, y nuestro azabache intendente siempre listo para responder, siempre hay una cámara que, casualmente, apunta a nuestro héroe matancero hablando del distrito y de como nos preparamos, (o como le cuentan que nos preparamos, la verdad no lo sabemos) para afrontar la crisis de salud que se avecina con el COVID-19.

Hace unas semanas atrás, nuestro Fernando salió en los medios (cuando menciono ‘medios’, me refiero a los medios nacionales, no a los locales como nosotros que pareciera que no somos dignos de preguntar al mandamás matancero, e informar a nuestros vecinos del distrito, y no es una queja es la realidad) hablando de números, sobre cómo estamos preparados en el distrito, me llamó poderosamente la atención una cifra sobre las camas en La Matanza disponibles para internación, (2600), me pregunte: ¿esa cantidad tenemos en la órbita municipal? mmm no creo-

En el distrito contamos, si mal no recuerdo, con dos hospitales materno infantil, que son el ‘Teresa Germani’ de Gregorio de Laferrere, y el ‘José Equiza’ de González Catán y, este último, con graves problemas edilicios. También se cuenta con el policlínico de San Justo, y paremos de contar, todo lo demás que compete a la órbita municipal carece de camas para internación, ni hablar de camas para terapia intensiva.

“El sistema de salud matancero esta colapsado hace rato, pero nuestro Fernando, sigue vendiendo la salud del distrito por los canales de televisión, inclusive con números mayores que la provincia de Buenos Aires, si uno ve la tele hay reportajes al ministro de salud de la provincia de Buenos Aires donde da cifras que distan mucho de las que da nuestro Fernando” murmuro a nuestro medio un ex alto funcionario municipal y agregó, socarronamente, que “¿Será por eso que La Matanza es Grandiosa? ¿Nadie se dio cuenta todavía?

Nuestras abuelas solían decir que; ‘para muestra sobra un botón’ hace 10 meses está cerrada una sala de salud muy importante, que atendía mucha gente (Unidad Sanitaria “Juan Manuel de Rosas” – http://semanarioquintopoder.com/?p=24752 – un barrio numeroso y de gente de escasos recursos, o sea el contexto no amerita cerrar esa sala en ese lugar donde en este momento sería un corta fuego a esta crisis como la que se avecina, porque recordemos que se vienen aparte del corona virus, todas las enfermedades habituales de la época invernal) y que fui testigo de ello, y de la forma que tenían de trabajar los profesionales del lugar. Era una atención que, si tenemos que puntuar de 1 a 10, le pondría un 9 por la calidad humana de los que allí trabajaban.

La sala de salud de la que hablo es la “Juan Manuel de Rosas”, que se cerró por una gotera, un trabajo que se solucionaba en un día o dos con un albañil que trabaje a media hora, lento y pausado, ‘el cierre de esta sala es el ejemplo de lo que NO se debe hacer’, más en una situación de pandemia como la que estamos viviendo. Con esta sala en funcionamiento, se impediría el traslado y circulación de un montón de vecinos que de esta forma están obligados a viajar más tiempo, más distancia colapsando transporte público y salir de sus casas para atender sus necesidades en otra sala u hospital, con el agravante y el riesgo del contagio permanente al que todos estamos expuestos. Seguramente es una sala en un barrio que no suma para la foto de campaña, es más cool salir en una foto en la construcción de un hospital que sabemos que lo hace la provincia y no el municipio pero, volviendo al tema de las camas, pasada una semana de estas declaraciones el número de camas creció de 2600 a 4200, y no descreo pero, nadie pregunta y nadie aclara, ningún periodista avezado de estos que entrevistan a nuestro Fernando le pregunta y repregunta, ¿con cuántos respiradores contamos en el distrito?¿cuál es la cantidad exacta de camas de terapia intensiva hay en el distrito disponibles?, sin contar las de la salud privada, nadie le pregunta ¿qué cantidad de camas de internación común tenemos entre los tres hospitales que están en funcionamiento más los dos que se están terminando? (el Néstor Kirchner y el Dr. Rene Favaloro), en cada entrevista los números aumentan de manera exponencial pero, no sabemos dónde están esas camas y las diferencias de estas.

A mí me cuesta creer. Hablando con un profesional de la salud matancera, le hice un comentario: ¿suponiendo que tenemos el 10% de camas para cuidados intensivos de las que enumera nuestro Fernando (4200), en el distrito tenemos (420) camas para terapia intensivas, repartidas en 5 hospitales públicos, tres en funcionamiento que son el ‘Simplemente Evita’ del km32, el ‘Diego Paroisien’ de Isidro Casanova, y el ‘Alberto Balestrini’ que nunca trabajo con su capacidad completa al igual que el Simplemente Evita del km32, ¿son reales estos números o, al menos, creíbles?. Este profesional me contestó, con una sonrisa, que “Si Fernando fuera pinocho, habría que cortarle la nariz cada una hora, la verdad ¿no se de donde saca estos datos nuestro intendente?, pero si los dice serán ciertos” y continuo, (con más risas, reconozco que también reí) hilando más fino y pensando mal, dije; “esta es otra promesa o mentira de campaña”.

Dicen que tanto en la guerra como en el amor todo vale, ¿en la pandemia también?, nuestro Fernando no para su campaña, y su carrera hacia la estratosfera, todo esta ligado a su imagen y lo grande que es, mientras gira cual actor de telenovelas en los canales nacionales, con un gesto de winner y que esta todo controlado. ¿Está todo controlado de verdad?

Sabemos que se están preparando lugares como clubes y otros espacios, por lo que se viene que es terrible y lo vemos en otros países, pero en La Matanza todo parece y tiene olor a campaña política, parece todo publicitado para el afuera, para que vean que en el distrito estamos de primera, y la realidad es otra.

Si caminamos los barrios y charlamos con los militantes de cada barrio, nos encontramos con más mentiras, y con más spots publicitarios, muchos están contentos con la llegada del ejército al distrito, y está bien, yo era uno de ellos, porque nos imaginamos que los militares son ordenados y criteriosos, hasta que charle con un militante del territorio que colabora en estas tareas junto al ejército y me dijo: “esto es todo una pantomima, es una puesta en escena”, a lo que le pregunto ¿por qué? Y este me da su reflexión que, más luego, pude comprobar viendo los medios, las redes sociales, y sobre todo charlando con líderes barriales: “Con lo que hace el ejército no alcanza, y no se llega, ni a palos, a las raciones que venden por tele. Desde el vamos el ejército calcula que en esos tachos de helado, donde se sirven la comida, rinden entre 25 y 30 porciones, cosa que es errónea, (en realidad la señora me dijo son unos mentirosos)”

Una militante, que tiene muchos años sobre el lomo de comedores y merenderos, me dijo que “En esos tachos medimos con las compañeras y apenas salen entre 17 y 20 porciones, si contamos el agua como una o dos porciones más, nosotros somos pobres, pero no ignorantes, nos dicen que hay 25 cuando en realidad hay 15” y agrega que “Seguramente estos camiones impresionan y quedan mejor en una foto o en una filmación que nosotros que tenemos 4 chapas y damos de comer a cientos de pibes con sus padres’.

Hablando con otros militantes y punteros políticos, dirigentes, algún personal municipal, con el debido cuidado de no exponerse, porque sabemos lo que pasa, me comentaron lo mismo, y coinciden con lo mismo, que hoy con el ejército no se llega a todos, y que olfatean que en cualquier momento en las barriadas van a empezar las ollas populares organizadas por vecinos.

“La ayuda del ejército no es ni efectiva, ni real, esta armado para los medios de comunicación’ sentencio una voz calificada, mientras que otro militante decía que “Si le damos la misma mercadería a las chicas de nuestros comedores, te puedo asegurar que come toda La Matanza, mejor y calentito, hoy da vergüenza repartir esta comida fría y aguada, no es digno, y la gente en algún momento se va a cansar’.

Cuando muchas voces del mismo lado que están con la gente coinciden, es por algo, no se puede tapar el sol con un dedo, ni mentir en esta coyuntura, viendo la tele, no es difícil encontrar algún programa de América que este hablando de La Matanza, y ahí salió el tema de las raciones, el ejército y La Matanza. Cuando escuche las cifras y la tendencia del comunicador, dije los muchachos tienen razón: se miente descaradamente con las cifras, en este caso anunciaban 7200 raciones diarias que salían de este punto, cuando consulté con los muchachos del territorio, me dicen que, en realidad, “Salieron 1600 raciones, pero en la tele cuentan otra cosa, Fernando la está pifiando, no sé en qué piensa” comentó un líder social de una barriada.

Con todo respeto a Nuestro Fernando, creo que hoy no es momento de campaña, y si de respuestas, creo que es momento de estar con los nuestros y dejar los flashes de lado, creo que es momento de gestionar para los matanceros, y no para el marketing externo, hoy no es momento de pensar en acrecentar el currículo político, sino de gobernar con sensatez el distrito, hoy es momento de escuchar a todos, y no solo a los amigos del campeón, hoy no sobra nada, ¡la grandeza se demuestra, no se maquilla por televisión!

Alguien tiene que gritar: ¡!¡El Rey está desnudo!!!

Acá les dejo el cuento para el que no lo conoce: https://es.wikipedia.org/wiki/El_traje_nuevo_del_emperador