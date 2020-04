COVID-19: LA COIMA QUE ENFERMA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

La Comisaría Distrital Segunda Noroeste de Ramos Mejía; a cargo del el Subcomisario César Parodi, está dando mucho que hablar entre los vecinos ramenses porque, según informaron, “algunos pícaros de la bonaerense estarían cobrando 5 mil mangos, a modo de multa y/o peaje, a aquellos que violan la cuarentena sanitaria decretada por el gobierno nacional”.

“El artículo 205 del Código Penal, el principal implementado por el aparato judicial y las fuerzas de seguridad, establece que ‘será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia’” (https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/03/23/que-sucede-con-las-personas-detenidas-por-violar-la-cuarentena-por-el-coronavirus/).

En ninguna disposición del gobierno nacional, provincial o municipal se estipulo multa alguna en caso de violación de la cuarentena pero, en la Comisaría de Ramos Mejía, la “Bonaerense dispuso una multa y/o coima para zafar de la situación”.

Hay situaciones que permiten la circulación peatonal y vehicular en tiempos de cuarentena, están contempladas en las disposiciones del gobierno nacional. La presente nota no trata de justificar ni defender la violación de la cuarentena sino que no nos parece lógico ni correcto que, amparándose en la grave situación que estamos viviendo, “haya vivos que quieran beneficiarse de la misma y, aún menos, si tienen un uniforme”.

Estos “Vivos Uniformados” desprestigian seriamente a todos aquellos policías que están poniendo el pecho para ayudar a la ciudadanía a enfrentar el COVID-19.

Una vecina ramense publicó, en su muro de la red social Facebook, un mensaje que decía: “Hola grupo. Hace un rato mi hija y su novio venían hasta mi casa para ir a comprar medicación que me dieron anoche, estuve internada en la Clínica Modelo de Morón y me diagnosticaron EPOC, soy persona de riesgo y no puedo salir, lo pararon la policía en Av. De Mayo y los llevaron, eh aquí que le cobraron $5000 de multa y no le dieron ningún comprobante… eso no se llama coima??? Llamé y quién me atendió cortó?? Qué hago???”

Indagaron un poco más nos enteramos que se pudieron comunicar con el Subcomisario César Parodi, a cargo de la repartición mencionada y, esté, habría pedido que “La vecina no publique nada en las redes sociales. Le devolvieron el dinero cobrado y se comprometió a realizarle un sumario a los uniformados implicados para sacarlos de la comisaría”.

A pesar de haber pagado la multa y/o coima, igual le realizaron el acta de infracción por violar la cuarentena. Más allá de eso, los multados y/o coimeados estuvieron en el patio de dicha comisaria a la espera de que labren el acta y, durante la espera, hablaron con otros tantos demorados por la misma causa. Charla va, comentario viene, se enteraron que los otros demorados “También la habían cobrado la multa y/o coima y, también, no le habían dado ningún recibo ni comprobante de pago de la multa de $5000”.

En dicho patio había más de 20 personas. Saquen cuenta y especulen de “cuánto levantaban los uniformados por cobrar la multa y/o coima”

A pesar del pedido del Subcomisario César Parodi de no ventilar el tema, la vecina ramense decidió realizar la denuncia formal en los tribunales matanceros y se encontró con la novedad de que no tomaban ningún tipo de denuncias y, las mismas, deberían hacerse vía mail. A pesar de esto la denuncia fue enviada a Asuntos Internos y, vía mail, a la Fiscalía con lo cual queda en manos del Ministerios de Seguridad y de la justicia (UFI 3) resolver esto.

Agregar algo más, sería redundante.