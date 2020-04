IRRESPONSABLES PROFESIONALES: POR UN ASADO PUEDEN CERRAR UN HOSPITAL

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Comenzó a circular por las redes sociales fotos y comentarios sobre la posibilidad de un importante brote de COVID-19 entre el personal sanitario y de limpieza en el Hospital “Diego Paroissien”.

El pasado 20 de abril, el muro de “La Quinta Provincia” en la red social Facebook (https://www.facebook.com/La-Quinta-Provincia-1630089230600785/), publicó la siguiente noticia: “A UNA SUPERVISORA DEL HOSPITAL PAROISSIEN LE DIO POSITIVO EL TEST COVID 19 – TEMEN SU EXPANSIÓN AL PERSONAL. En el Hospital Paroissien ubicado en Avenida Brigadier General Juan Manuel de Rosas al 6000, Isidro Casanova, le dio positivo a una Supervisora el test de COVID 19 y en este momento hay más de 15 enfermeros esperando para hacerse el hisopado ya que estuvieron en contacto con la infectada y estos denuncian que se está demorando el procedimiento” y después agregó. “¿POR QUÉ HAY TANTO SILENCIO EN CUANTO A LOS CASOS DE CORONAVIRUS DEL PERSONAL DE LA SALUD DEL HOSPITAL PAROISSIEN DE ISIDRO CASANOVA? – hasta el momento habrían más de dos casos confirmados y se quedaron sin reactivos por lo que quedaron alrededor de 30 trabajadores sin realizarse el test. El contagio pudo haber surgido por cierta imprudencia de una minoría; tal vez al pensar que no les iba a tocar. Por su parte, el personal de limpieza se siente desprotegido y expuesto ante la falta de insumos que los resguarde adecuadamente todo nos hace pensar que todavía no estamos preparados para enfrentar esta pandemia”.

El 22 de abril, el mismo medio publicó: “LAS PASCUAS DEL COVID19 EN EL HOSPITAL PAROISSIEN. SERÍAN CINCO LOS TRABAJADORES DE LA SALUD CONTAGIADOS.

La preocupación recorre los pasillos del Hospital Paroissien de Isidro Casanova. Es vox populi que una minoría de profesionales de la salud, afectados a una guardia, participaron de una celebración, tal vez para distender las tensiones producto de la problemática provocada por la pandemia, y que al menos uno de los que participaron habría dado positivo en el test COVID 19. Cinco serían los infectados dentro del personal de la salud. Hoy se le ha realizaron los test a los trabajadores que quedaron pendientes ante la falta de reactivos y se esperan los resultados. Por otra parte, se están colocando camas en el boliche Sky Lab y no contamos con mayor información sobre el costo de esta operación, pero si creemos que es urgente que lleguen más recursos a los hospitales. Seguramente, el Hospital Paroissien de La Matanza recibirá parte de los insumos provenientes de China. La única intención de LA QUINTA PROVINCIA es mantener informados a los Matanceros”.

El 22 de abril, publicaron: “LA QUINTA PROVINCIA INFORMA: ERRAREN HUMANUM EST PERO EL COVID 19 NO PERDONA. ¿AUMENTAN LOS CASOS DE CORONAVIRUS ENTRE LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL PAROISSIEN DE LA MATANZA? ¿SE COMETIERON ERRORES Y NO SE LES ENTREGÓ LOS INSUMOS NECESARIOS A TODOS LOS EMPLEADOS? – Aún con mucho silencio por parte de los medios de comunicación en general y sin datos oficiales, se siguen realizando los test de COVID 19 a los empleados del Hospital de Isidro Casanova. ¿Qué está pasando en el Hospital Paroissien? Uno de los primeros tips que te dan en clase de Teoría General del Proceso de la carrera de Abogacía es que es muy complicado llevar adelante un proceso por mala praxis porque el sindicato de la medicina es un tanto influyente; pero los héroes también se equivocan. Como lo habíamos anticipado, en los pasillos del hospital hay mucha preocupación, miedo e incertidumbre, mientras se recuerda el insólito asado donde participaron médicos y enfermeros de una guardia, con motivo de una despedida a una compañera referente. INCREÍBLE PERO REAL. Al transcurrir de los días se confirmó que uno de los asistentes al asado podría tener COVID19 pero en el mientras tanto todo siguió como si nada. Las supervisoras impartían directivas sin barbijos y todos debían cumplir sus habituales funciones. A todo esto, los trabajadores del Paroissien que no pertenecían al área de medicina tenían que improvisar sus accesorios de cuidado, lo cual parece inverosímil, teniendo en cuenta lo CONTAGIOSO del CORONAVIRUS y que este no perdona errores ni improvisación. Por eso, el personal administrativo y el personal de limpieza también han sido contagiados con el infeccioso virus.

Hasta ahora, serían 8 (ocho) los trabajadores del Hospital Paroissien de La Matanza a los que ya se les indicó el aislamiento por infección, aunque, sabemos que nos quedamos cortos. A su vez habría que tener en cuenta que esos trabajadores tienen familias o trabajan en otros centros de salud o bien tienen parejas que trabajan en otros hospitales. Muchos son los empleados que están esperando a los medios televisivos para poder denunciar la situación que están viviendo”.

Por varios medios intentamos contactar a las autoridades hospitalarias de dicho nosocomio quienes se negaron a dialogar con Semanario “Quinto Poder” y evitaron comentar sobre la ola de rumores sobre el posible contagio con COVID-19 de varios integrantes del personal sanitario.

Según pudimos confirmar todavía “no se ha activado el protocolo previsto en caso de contagio del personal sanitario”