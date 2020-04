“LOS MILITANTES SE PUSIERON AL FRENTE DE LA SITUACIÓN, CON LA CONDUCCIÓN Y COORDINACIÓN DE NUESTRO INTENDENTE FERNANDO ESPINOZA”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal del “Frente de Todos” Hugo Soraire, quien nos relató sobre las tareas que se están realizando en el territorio, por la pandemia que nos afecta como sociedad, y también nos informó sobre el trabajo y la presentación de un proyecto de ordenanza, muy interesante que toca intereses de un sector que deja bastante que desear a la hora de brindar servicios, que son las entidades bancarias, esto nos decía:

QP: Concejal, ¿cómo están trabajando en esta crisis, esta pandemia que afecta a todos?

HS.: “Es una pandemia que nos afecta a todos por igual, acá en nuestra zona, en González Catán, Virrey del Pino, la zona sur de La Matanza, y la necesidad imperiosa de atender a miles de personas que están pasando un momento difícil, no solo con la pandemia, sino la situación social, y laboral también, así que estamos atendiendo todos esos frentes tratando de colaborar y solucionar dentro de nuestras posibilidades”

QP: ¿Este mes de párate en las actividades de la comunidad, hace muy difícil la situación de los vecinos para subsistir?

HS.: “Es muy difícil sobre todo en nuestra zona donde tenemos gran cantidad de vecinos que están dentro de lo que se conoce dentro de la estructura laboral, como trabajo informal, no tienen blanqueado su ingreso, y entonces la changa, que es lo común en nuestros barrios, casi no existe por razones obvias, la situación de la pandemia y la cuarentena, que debemos respetar, y esto hace que se complique aún más la situación del día a día, hay gente que necesita atención urgente de parte del estado en este caso, obviamente por el plato de comida de la gente que esta faltando, y entonces allí es donde de desde nuestro lugar estamos colaborando para paliar eso”

QP: ¿Se está trabajando fuertemente en ese tema, con las ollas populares comedores, más las raciones que brinda el ejército?

HS.: “Si es todo un combo, lo del ejército ha sido de gran ayuda, yo considero, y la impresión que tengo por el conocimiento del territorio, porque estamos todos los días con esto, nuestro trabajo político y social es desde hace muchísimos años, recorremos los barrios y las zonas y sabemos de las dificultades, de las vicisitudes, y de las problemáticas que se enfrentan, y conocemos infinidad de compañeras y vecinas que ponen un comedor o un merendero todos los días en marcha, que reciben asistencia del estado en muchos casos y en otros no, en esos casos reciben la colaboración de la sociedad civil que aporta y que da una mano, y en ese andar nos encontramos con que son los comedores y merenderos los que hay que reforzar para que en este tiempo sean más eficientes y puedan asistir y dar de comer a más gente que se arrimó en este último tiempo, gente, vecinos que no tenían la habitualidad o la necesidad de asistir a un comedor o un merendero, para retirar la vianda de comida, esta situación hace que el estado haya reaccionado como lo ha hecho, reforzando las viandas, la comida y el hacer diario en estos lugares que están instalados hace ya mucho tiempo”

QP: ¿Cómo están articulando con la secretaría de desarrollo social desde el territorio?

HS.: “Es muy fuerte la articulación con la Secretaría de Desarrollo Social, porque estamos hablando a cada rato con las autoridades del área, con el secretario, con la sub secretaria, y con los compañeros y compañeras que están en las distintas áreas de desarrollo, porque la tarea es mucha y tenemos que dar respuestas, que a veces no tenemos todas en las manos ya, se necesita mucha coordinación y trabajo, muchas horas del día para que se pueda cumplir con todos y tratar de llegar a todos lados”

QP; ¿Otra de las tareas que se ve que están muy activos es la atención a los jubilados en los bancos que es una de las franjas etarias de riesgo?

HS.: “Si es una tarea que estamos cumpliendo en los bancos, a partir de ese viernes a principio de mes donde hubo una descoordinación muy grande entre lo que tenía que ser y lo que fue, adultos mayores aglomerados en las puertas de los bancos, de una manera desorganizada, a partir de allí, se nos dio el pedido de colaborar, y a través del trabajo que estamos realizando, hemos logrado que el tema fluya de otra manera junto a las medidas que se han tomado desde el gobierno nacional, el de no enviar a los beneficiarios a cobrar todos el mismo día, al corregir esto, nosotros colaboramos con la prevención, limpiando desinfectando el cajero, para brindar mayor seguridad con el tema de la higiene que es lo que recalcan los profesionales de la salud”

QP: ¿El problema de los bancos no es nada nuevo en esta parte del distrito?

HS.: “El problema no es de ahora, en González Catán tenemos pocos cajeros automáticos, pocos bocas, en muchos casos sucede que de 4 cajeros funciona uno solo dos en el mejor de los casos, no todo el día, y esto hace que sea muy difícil extraer dinero, o si funcionan no tienen dinero, quedan fuera de servicio, los bancos no hacen las reparaciones ni el mantenimiento que deberían tener, esto no es nuevo en la zona, no lo cargan de dinero, es la situación que se da a menudo en el segundo y tercer cordón, muchas veces el que tiene la posibilidad termina sacando efectivo cerca de General Paz, o directamente en CABA, este tema lo deben corregir los bancos, va más allá de nuestras ganas de que sea distinto”

QP: ¿Este tema de la problemática del vecino con respecto a los bancos lo llevó a accionar en su rol de Concejal?

HS.: “Totalmente, esto me ha movido a presentar un proyecto de ordenanza, para que las entidades bancarias respondan con otros servicios, distinto al que ofrecen hoy que es prácticamente la nada misma, lo que queremos lograr es el ordenamiento que nosotros mismos en una tarea militante estamos haciendo hace semanas, y que creemos firmemente que lo deberían realizar las entidades bancarias, invirtiendo una pequeñísima parte del dinero con el que se hacen todos los días a partir del dinero y los servicios que prestan, recordemos que las entidades bancarias son las que han ganado las sumas de dinero mas extraordinaria durante el gobierno de Macri, y que hoy ante la primera dificultad se corren y dicen que la culpa es de otro, estoy convencido de que los bancos deben responder por esto, atender a quien es su cliente a quien va a tomar un servicio de sus manos, no puede ser que estemos esperando durante horas para llegar al cajero, hacer filas interminables y cuando llegamos no tiene dinero o no funciona por determinado inconveniente, esto los bancos lo deberían tomar, sin ir más lejos aquí en Catán tenemos un par de sucursales de bancos que se dedican pura y exclusivamente a atender a beneficiarios de jubilaciones y pensiones, o sea adultos mayores en su mayoría, yo creo que así como tienen empleados que se dedican a vender productos y servicios, a los jubilados con mucho ahínco, esto es muchas veces hacer firmar al abuelo por prestamos o cosas que ni sabe de que se trata, o le venden electrodomésticos, o el adelanto de sueldo que los abuelos sacan y después terminan cobrando dos pesos en el mejor de los casos, y ni saber lo que han firmado, entonces ante esta situación, entiendo que desde el estado debemos obligar a las entidades bancarias a responder en consecuencia, y como digo si tienen empleados para estar ocupándose de engañar, o menos que un engaño a un jubilado para sacarle el dinero, tienen que poner empleados para que atiendan esta situación, para que brinden un servicio de una silla al anciano que espera durante horas que lo atiendan, que a veces esta en la calle con un bastón y otras dificultades físicas, o las diferentes inclemencias climáticas”

QP: ¿Este es un reclamo de vieja data que se viene haciendo todos los años, de parte de muchos sectores, que ven a los jubilados en largas filas durante el invierno, y al sol tremendo durante el verano, y los bancos no hacen nada?

HS.: “Si tal cual, y la militancia en muchos casos suple esta tarea, brindando un mate cocido caliente en el invierno, o vaso de agua fría en el verano, hoy ayudando con el tema de la distancia social, la higiene y prevención con el alcohol en gel, y la lavandina, los compañeros lo hacen y lo van a seguir haciendo, es una tarea muy loable, pero insisto esto es tarea y responsabilidad de los bancos, y las deben atender, deben brindar una atención integral a los jubilados y no terminar en la firma del jubilado cuando le venden un televisor o un lavarropas, tienen que brindar un servicio integral, por eso en el proyecto ponemos esto y lo decimos, vamos a tratar de que los demás Concejales acompañen, este proyecto, al que también invitamos a los concejales de la oposición para que acompañen”

QP: ¿Qué rol cumple la militancia en esta crisis, en esta pandemia, sabemos del rol que la militancia cumplió siempre en las inundaciones, y en épocas de hambruna, este es un caso distinto, porque realmente se están arriesgando a infectarse de algo que no conocemos y que no tiene cura?

HS.: “La tarea de los compañeros es de una calidad humana increíble, hemos tratado de cuidar al máximo, a muchos compañeros que son de riesgo y les pedimos que se queden en la casa, y nos apoyamos en los más jóvenes que sin dudas están a la altura de la circunstancia, la tarea es mucha, hay que asistir en todos los ámbitos al vecino, a los comedores, a los merenderos, a nuestros abuelos, casi no hay descanso, se trabaja las 24 hs. Tomamos las medidas de seguridad que corresponde o que conocemos, mas no podemos pedirle a los compañeros, que dejan sus problemas personales de lado y se acercan a colaborar, creo que esta mas que claro que los militantes se pusieron al frente de la situación, con la conducción y coordinación de nuestro Intendente Fernando Espinoza, así que no tengo mas que palabras de elogio para nuestros compañeros y compañeras militantes, que ante esta situación ponen sus brazos solidarios al servicio del vecino del distrito”