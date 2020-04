GASTRONÓMICOS MATANCEROS: MÁS DE 3 MIL PUESTOS DE TRABAJO EN JUEGO

La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha traído aparejada varias crisis anexas porque la cuarentena, decretado por el estado nacional, significó el cierre de la mayoría de las actividades comerciales. En este sentido hablamos del sector gastronómico.

Ante esta situación, varios jóvenes empresarios del distrito han creado la Cámara de Comerciantes Gastronómicos de La Matanza con la intención de poder dialogar, en forma institucional, con las autoridades municipales, AFIP o las empresas de servicios.

Ramiro Calles García, Leonardo La Regina y Víctor Luna, empresarios gastronómicos de diferentes localidades del distrito, dialogaron con Semanario “Quinto Poder” sobre la complicada situación que están viviendo.

QP: ¿Cuál es la situación que está enfrentando el sector últimamente?

“El sector desde entre el 15 y el 18 de marzo fuimos cerrando las puertas, por precaución propia nuestra y de los empleados ante el desconocimiento de que nos afectaba y que no en cuanto al virus, o sea antes de que se prohíba una semana antes decidimos no abrir, la realidad es que se generó un pánico en la sociedad a nivel mundial, que la gente dejó de asistir directamente a los bares y no vino más”

QP: Todo este tiempo estuvieron cerrados, ¿cómo afrontan el tema de las cuentas?

“Si, cerrados, la mayoría, no estamos pagando los alquileres a promesa de renegociar el día que se levante la cuarentena y, el problema, como la mayoría no hay certeza hasta cuando tenemos prohibido abrir las puertas, y en cuanto tiempo el público va poder concurrir como lo hacia habitualmente, entendemos que se va a reconfigurar todo lo que conocíamos. La gente, más allá de nosotros como establecimiento, va a tener que tomar otras medidas, y otra cabeza a la hora de salir, y elegir que hacer, para cuidarse, creo que debemos ser uno de los rubros más golpeados”

QP: Hace un mes que no facturan, ¿cómo hacen con los sueldos de los trabajadores?

“Tal cual no entra nada, y es muy complicado, si queres toma un crédito los requisitos que te pide el banco son muchos, la decisión de tomar un crédito y estar en la nebulosa esta de saber si se va a poder pagar el crédito”

QP: ¿O sea, están tomando deudas para poder pagar los sueldos?

“Y no solo eso, las medidas que dieron de postergar los cortes de servicio de luz, gas y agua, son solo para las viviendas no para comercios”

QP: ¿Uds. siguen teniendo la misma presión impositiva que tenían en pleno funcionamiento?

“Hoy no nos enteramos tal vez porque esta todo parado pero las cuentas siguen corriendo, se lanzó un programa para que el estado te cubra una parte del sueldo, que recién va a ser para el otro mes, la solución inmediata hoy estamos a 9 mañana 10 debería ser una fecha límite para pagar sueldos, en mi caso el banco con el que opero donde tengo las cuentas sueldos, todavía no me contesta si estoy habilitado o no, para endeudarme para pagar sueldos, y comprometerme a pagar una cuota que no se si voy a poder pagar, que es lo mismo que nos pasa a todos que vamos a tener que asumir deudas que no sabemos cuando la vamos a poder pagar, es como dar un cheque y no saber si lo vas a poder cubrir, entendemos que lo primordial es que todos los trabajadores cobren su sueldo, pero, tampoco lo podemos garantizar, estamos complicados”

QP: ¿El sector es como que ha sido muy castigado y no se han tomado ninguna medida como para atenuar esta crisis que están transitando?

“Lo que nosotros analizamos y nos ha hecho juntarnos como venimos haciendo, es una falta de representatividad que tenemos, no de los trabajadores, sino del sector que invierte para que esos puestos de trabajo puedan existir, no tenemos nada que nos nuclee, y que levante la voz por nosotros, y exponer un petitorio de una forma representativa real”

QP: ¿Esto los lleva a juntarse, y pensar en una organización gremial que los represente?

“Exactamente, hace una semana comenzamos a dialogar con Ramiro, con la posibilidad de formar una Cámara, que nuclee a todos y que podamos armar un petitorio, para poder expresarnos ante cada entidad, ya sea municipal, AFIP, SERVICIOS, y esta muy complicado el tema”

QP: El tema de AFIP e impuestos ¿cómo lo están manejando?

“Ayer salió una resolución que postergaría los vencimientos, no vamos a decir ninguna novedad el estado esto lo sabe. Hoy, las cargas sociales y las deudas con la AFIP es el último de nuestros problemas, hoy tenemos problemas con empleados que necesitan cobrar, proveedores que se le rompe la cadena de pagos, nosotros vamos a tener los mismos problemas en la familia en nuestras casas, si bien endeudarte con la AFIP es una deuda que puede llevarte a un juicio a un embargo, si bien necesitamos medida, va al final de la cola, porque deberle a la AFIP, y que te corten y no abrir directamente, o que se te ponga fea la mercadería que tuviste guardada en los frezzer o en las cámaras. La preocupación real que tenemos nosotros es que mañana venga EDENOR y nos saque el medidor, y que hoy nada impediría esa situación, creo que las medidas a tomar serían que el tramite bancario para los créditos sean mucho mas blandos, y rápidos, y en cuanto a los servicios deberíamos tener la misma postergación de corte que tienen las viviendas, que es de 180 días, creemos que de acá a 180 días, recién se va a poder acomodar lo que es el sector, septiembre octubre, antes no lo esperamos, en el medio van a quedar muchos en el camino, esa es otra realidad”

QP: ¿Cómo está la situación en Gregorio de Laferrere?

“En Laferrere, esta todo cerrado, todo parado, son muy pocos los que se animaron a trabajar con delivery, no sé porque razón se quieren exponer, hoy estamos habilitados para trabajar con delivery, o sea tenes que quedarte en tu casa, y a nosotros nos permiten trabajar como delivery y tenes que exponerte, viajar en colectivo sino tenes un auto para ir a trabajar, es un tema que te pone entre la espada y la pared, entre lo económico y la salud, porque si un empleado te dice no quiero salir por esto y esto uno también lo tiene que entender, y a la vez tenes el peso de tener que pagarle el sueldo. El sueldo hay que pagarlo, no podes dejarlo sin sueldo, de qué vive esa persona, lo principal es como dicen todos, es tener algo en claro con los servicios, y que eso nos permita trabajar. Porque esto va para largo y hay que reinventarse, tampoco el delivery nos asegura cubrir todo, estamos en la misma, la gente esta cuidando el mango, porque mucha gente no esta pudiendo laburar como siempre, entonces lo primero que recortas es pedir comida afuera, más con la gente en la casa cocinando que a veces es la única actividad de la familia, eso nos reduce un montón, hasta el día de hoy. Tuvimos comunicación de AYSA que por tres meses no va a hacer cortes, Gas Natural y EDENOR no tuvimos novedad”

QP: Y en Ramos Mejía ¿cómo están viviendo esta situación?

“Igual, hay locales que, si están trabajando con delivery, pero es lo mismo que dice el compañero de Laferrere, es exponer a los trabajadores a que se puedan contagiar, y sin tener la certeza de que le vas a poder pagar el día de trabajo, en mi caso tengo un restaurant que es para 270 personas, hacer venir a todo el equipo de trabaja para sacar 5 o 6 platos no tiene sentido”

QP: ¿Han podido hablar con las autoridades municipales para gestionar algún tipo de medidas cómo las que están planteando?

“Recién ayer pudimos comunicarnos y tendríamos una conversación con Rocío Giussi que es la secretaria de control comunal, y esperamos poder plantearle estas cuestiones, entendemos que el municipio es muy amplio y que cada problema depende de cada secretaría, y eso va a poder encuadrar todas las demandas que tenemos, queremos hacer todo como corresponde y presentar donde corresponde, pero nos tienen que habilitar los medios para eso”

QP: O sea, el municipio tendría que dar una mano en el armado de estos reclamos del sector, que son muchos empleados en los comercios, ¿cuántos puestos de trabajo están en juego?

“No hay un comercio que tenga menos de 10 personas, y en le rubro somos 250 calcula un mínimo de 3000 personas, de ahí para arriba y sí esperamos que el municipio de una mano, porque somos vecinos de La Matanza, ninguno de nosotros somos una gran cadena ni franquicias, ni grupos inversores, somos vecinos de Matanza, que decidimos invertir y generar puestos de laburo en nuestro municipio, por eso esperamos el acompañamiento por los que tienen que tomar las decisiones de ayudarnos, entendemos que es una crisis, una pandemia mundial, en la que perdemos todos, ninguno de nosotros nos creemos Paolo Rocca, sabemos que vamos a perder, y ya perdimos de hecho, necesitamos apoyo y no cerrar las puertas”

QP: ¿También la gente es un tema si se va a acercar o no a estos lugares?

“En teoría nos van a dejar trabajar tomando medidas, no es nada oficial, algunas de las medidas por ejemplo son que tiene que haber dos metros cuadrados alrededor de cada mesa, mesas que no sean mayores de 4 personas, ya te reduce la capacidad del local, y después tenes el tema que si la gente se anima a salir. Yo creo que ese va a ser el hachazo general para cada uno, permitir que la gente pueda venir, hacer un levantamiento del sector, en medio de la pandemia, cuando se espera un pico de contagio en mayo o junio, la gente no va a salir, nadie va a ir a un restaurant con su familia, eso sería salir a buscar el virus, la gente no va a salir, y por nuestra experiencia lo que hablamos entre todos, por lo menos lo que pedimos es que las autoridades nos den una mano con lo que es servicios, lo que es sueldos lo saldremos a afrontar como sea, pero ya teniendo la tranquilidad de que no tenemos que salir a correr detrás de una boleta de luz o de gas porque nos van a sacar el medidor, por lo menos que nos den ese respiro, y ahí si te podes jugar a sacar un préstamo, hacer delivery, pero si hay que bancar todos los gastos juntos se nos va a hacer imposible”

QP: ¿O sea, están pensando en endeudarse para cubrir los gastos?

“Nosotros no somos una industria que mañana abrimos y ya tenemos pedidos y sabemos que vamos a laburar, nuestra demanda es en el momento es diaria, otra es que abrimos hoy y nos llenaron de pedidos, pero eso no te asegura que mañana vas a tener la misma demanda, o si abren todos los locales con delivery, no vas a tener la misma demanda, porque vamos a ser muchos y la torta se va a repartir, y no va a alcanzar para todos. Es una situación muy difícil, además que venimos desde el 19 de marzo con la cuarentena obligatoria, ya desde una semana antes veníamos con una baja importante en la facturación, casi cero, o sea esto se remonta al día 10 u 11 de marzo, se supone que va a llegar al 10 de mayo la cuarentena obligatoria, es mucho tiempo sin facturación y se paga con la facturación. Cada uno cuidara su negocio, saldrá a vender un bien, se endeudara, lo que sea, a los gastos fijos que tiene un local, podre vender el auto, y ¿cuánto me mantengo? ¿dos meses?, entre sueldo, luz y gas, necesitamos una mano de los de arriba para, por lo menos. tener la tranquilidad de mantener el lugar y los puestos de trabajo, después del resto nos encargamos nosotros. Necesitamos que nos den una solución en cuanto a los servicios, es lo que mas nos preocupa a todos, puedo abrir un delivery y, al final del día, dividimos entre todos lo que hay, ahora si llego al local y no tengo el medidor de luz o de gas, ya no puedo abrir, ni inventar nada, eso es lo más difícil de esta cuestión, es el caso de la mayoría, y hay muchos que ya estamos con planes de pago, no es que venimos al día en los servicios, que es lo que mas inciden en los costos, y son vitales para el negocio, los servicios son imprescindibles”