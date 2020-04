“ME MOLESTA QUE DISCRIMINEN A LOS VECINOS DEL DISTRITO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal de “Juntos por el Cambio” Eduardo ‘Lalo’ Creus, quién nos contó cómo es el trabajo que está realizando en esta pandemia que nos afecta a todos, habló sobre su charla, en la plaza de San Justo, con el intendente Fernando Espinoza, y de cómo se siente discriminado por el poder político matancero, esto nos decía:

QP: Concejal ¿cómo lo encuentra parado esta pandemia?

LC.: “Trabajando con mucha satisfacción, porque después de mucho pedir, presentar notas, listados, relevamientos y sin conseguir apoyo del municipio, hemos logrado apoyo de mucha gente del mundo privado, que es un gran apoyo, al punto que le estamos acercando a los vecinos, alimentos de todo tipo: carnes, verduras, artículos de limpieza, un montón de productos que van a permitir que 33 espacios distintos de distintos barrios y localidades, puedan alimentar a 4500 vecinos, por día (al menos por 15 días) a vecinos que principalmente son niños y adultos mayores, esto es fruto de la solidaridad y el compromiso de mucha gente”

QP: ¿Han intentado conseguir esta ayuda por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Social?

LC.: “Si, lo hemos intentado conseguir por la Secretaría de Desarrollo Social y por diferentes vías, dentro del gabinete municipal, y no tuvimos suerte, incluso no tuvimos suerte con propuestas de lugares que acercamos los datos para poder llevar la asistencia del ejército, lamentablemente no son recíprocos, nosotros proponemos trabajar juntos, pero no se nos incluye”

QP: Esto que Ud. dice, es que Uds. le llevan al municipio referencia o datos de barrios o merenderos y comedores, que son vecinos del distrito y ellos no le dan ningún tipo de respuesta, ¿es tan así?

LC.: “Tal cual, es así, ante eso y la impotencia que esto genera no nos quedamos cruzados de brazos, y a pesar de ser discriminados políticamente, quiero aclarar, a mí no me molesta que me discriminen, lo que si me molesta es que discriminen a los vecinos del distrito, a pesar de todo gracias a la solidaridad de muchos, hemos conseguido, por intermedio de privados, lo que tendría que asistir el municipio para estos vecinos, y que puedan comer un plato de comida, para mí no es nuevo ni me asusta, llevó 15 años trabajando y asistiendo a los barrios marginados del distrito que son discriminados por el poder político local, la verdad que esperaba desde el lugar de Concejal y desde un lugar donde se pretende construir un municipio distinto pero que hasta el momento eso no se logra”

QP: ¿Cuál es el argumento que le dan, desde el municipio, para no asistir a estos vecinos, y estos barrios?

LC.: “El argumento siempre es el mismo, que no tienen recursos”

QP: ¿Y de dónde sacan para la olla del ejército, para los comedores, para las unidades básicas, agrupaciones, centros de jubilados?

LC.: “La verdad no sé por qué razón no se nos incluye, y no hablo de mí, ni de mis colegas, sino de los vecinos de los barrios que son tan matanceros como los que ellos asisten y que también pasan necesidades, la verdad no entiendo, porque las organizaciones que no están alineadas con el oficialismo matancero, o sea con el aparato político municipal son discriminadas de cuajo y no se las asiste, es una locura, si estas con nosotros políticamente te damos sino morite de hambre, ese se ve que es el razonamiento”

QP: O sea, ¿cómo oposición tampoco pueden sumarse a trabajar, orgánicamente con el municipio, para los vecinos?

LC.: “Trabajamos con recursos propios, pero desde el municipio no se nos da lugar, no se nos da información que pedimos, no se nos brindan respuestas a problemas como fumigación para el dengue, no se nos da explicaciones sobre los recursos que se está usando para combatir el COVID19, ni tampoco como vamos a hacer para ayudar a los sectores medios de nuestro municipio, y a todos los sectores que están siendo castigados por esta situación, y castigados por el gobierno también al parecer, porque están en blanco, la gente que es aportante, que genera trabajo, el comercio y que está en blanco está siendo discriminada y no está recibiendo ninguna ayuda, y está en un punto también de supervivencia”

QP: ¿Qué rescata, después de tantos intentos, de poder hablar con el intendente Fernando Espinoza, aunque sea en un banco de plaza?

LC.: “Lo que saque en limpio es mi tranquilidad de decirle al intendente lo que me quedaban dudas y si se estaba enterando, tengo la satisfacción de que en pocos minutos haberle dicho lo que veo que está pasando en el municipio, de todas esas reuniones y de toda la gente que hablo de todas las localidades, y la expectativa de que él se dé cuenta de que lo que busco, espero que como él, que es llevar soluciones a los vecinos. No busco armar un negocio particular, no busco nada en beneficio personal, estoy buscando respuesta para un montón de vecinos que no la están recibiendo, y podría ser que no la estén recibiendo porque alguien de su gestión este haciendo las cosas mal y yo le estoy acercando información para que pueda corregirlas, espero que recapacite, espero que vea en mi alguien que quiere trabajar por los vecinos y no en contra de él, espero poder encontrar un canal de comunicación de interacción con el municipio como para poder llevarle más soluciones a los vecinos”

QP: ¿Le dio alguna respuesta el intendente?

LC.: “La primer respuesta es que no estaba enterado de esta situación en la que yo le describía, que no se nos tenía en cuenta, que no se nos daba información y que no se nos respetaba; la segunda respuesta es que iba a tratar de corregir eso lo antes posible, que iba a buscar, más adelante, un tiempo como para recibirme, que ojala sea lo antes posible, e iba a buscar alguien de su equipo que se pudiera poner a trabajar conmigo. A mí me parece que la gente no puede quedar rehén, ni puede quedar esperando que se resuelvan intereses políticos sectoriales, y cuando hablo de la gente que no puede quedar esperando, no hablo solo de la gente que está en la extrema pobreza, hablo de enormes sectores de la clase media cuentapropista, pequeños comerciantes, pequeños empresarios, que no están siendo ayudados, porque nada de la ayuda que se está dando es para la gente que está en blanco, esta gente que no está pudiendo trabajar está a punto de quebrar y eso agravaría mucho más la situación de nuestro municipio, en el tema empleo y la situación social también, eso es muy preocupante para cualquiera”