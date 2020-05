“FERNANDO ESPINOZA ESTÁ A LA ALTURA DE LA CIRCUNSTANCIA”

Ante la grave crisis que atraviesa nuestro país y La Matanza, en particular, por el COVID-19; Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Carlos Comas, Subsecretario de Trabajo del municipio matancero y uno de los principales referentes del sindicalismo matancero.

QP: Comas estamos transitando momentos muy complejos ¿cómo está viendo el panorama?

CC.: “Desde el punto de vista sanitario creo que el gobierno nacional esta haciendo lo que corresponde, lo que de alguna manera sugiere la organización mundial de la salud, tiene un comité de expertos y, aquí, que todo el mundo habla de su valía desde el punto de vista científico, por lo tanto me parece que en ese sentido la población acompaña las decisiones que esta tomando el Presidente hoy, estamos en un problema mundial muy difícil de encontrarle una solución individual como país, y esto se va ir resolviendo en la medida de que en el mundo se vaya resolviendo”

QP: Acá, veníamos con una crisis económica importante, con signos de recesión, y la cuarentena ha agravado la situación; hoy nos encontramos que hay reales problemas de trabajo, el que tiene trabajador no puede trabajar, y se encuentra con que le reducen el sueldo, Uds. en el ámbito municipal ¿han podido analizar el tema y avanzar en algún tipo de medida?

CC.: “Todo esto que Ud. describe y como lo dice, creo que hay pedidos y de hecho hubo una reunión donde el Presidente de la nación le pidió a los gobernadores que elevaran una carpeta de como veía cada uno en su distrito, las necesidades de apertura con respecto al tema productivo y esto, tengo entendido que el intendente se reunió también con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y a su vez han bajado a los distintos municipios estas directivas para que en definitiva también se den desde los municipios a la gobernación cuál serían los intendentes que deberían liberarse tanto lo que hace a los comercios como a la industria. Se resolvió llenar un formulario, elevarlo a la secretaría de la producción, y a su vez esto a la provincia de Buenos Aires, y de ahí se decidiría levantar o no ese tipo de unidad de producción. Por supuesto que estamos viviendo en un momento histórico que nosotros no lo hemos vivido nunca en esta etapa de modernidad de la Argentina, sacando una situación que se pudo haber dado con la fiebre amarilla, me parece que este tipo de pandemia no ocurría en el mundo, con la violencia que estamos teniendo hoy, por lo tanto es inédito cualquier solución que le podamos tratar de buscar, es prueba y error, es ver como va saliendo o, como en definitiva, hay algún tipo de actividad que por ahí se levanta y, en otro, habrá que nuevamente ponerlo en cuarentena, estamos en una situación difícil, donde va a haber un empobrecimiento general, y se me hace que la gran discusión entre los economistas es si va haber un rebote ¿Cuál es el tiempo que va a llevar para que ocurra ese rebote en la economía tanto en el mundo como en la Argentina?”

QP: ¿Cómo es trabajar en un área, como la subsecretaría de trabajo, en tiempo de cuarentena?, ¿están abocados a algunas actividades que están realizando, o es todo asistencia al vecino matancero?

CC.: “Las actividades propias de la subsecretaría que venimos realizando desde años anteriores, por supuesto que se suspendieron hasta que esto se resuelva, porque en general eran actividades de contacto con muchas personas, entonces no tiene sentido arriesgar, y por otro lado estaba muy ligada a las escuelas secundarias que también esta parada, esto es que la actividad hasta ahora ha sido de acompañamiento a sectores de la producción como a los sindicatos, información, intercambiar ideas, ver en qué situación está cada uno. Recién estaba hablando con los muchachos del sindicato de la madera escuchando su preocupación, que apunta a la liquidación de la próxima quincena, ya en el mes anterior tuvimos problemas si bien se pago completo hubo alguna diferencia de días, y ellos entienden que esta que viene va a ser mucho mas complejo, así que en ese sentido con las cámaras de empresarios locales, fundamentalmente ligado a ver como cada uno de los sectores encara este proceso, o esta situación inédita y por otro lado también haciendo llegar información”

QP: A nivel municipal ¿cómo están trabajando?

CC.: “Gran parte de la actividad que tiene que ver con llegar a los vecinos matanceros, es a través de la estructura de la militancia del peronismo, hoy lo podemos ver con aquellos que acompañan, tanto en lo que hace a la ayuda de los más necesitados en la cola del banco, en la fumigación, pero esto no solamente en este momento, también con las inundaciones ocurre de la misma manera, el peronismo tiene un protagonismo central en todo lo que tiene que ver hoy con las necesidades de los vecinos”

QP: ¿Cómo lo ve al intendente Espinoza conduciendo este momento tan crítico para la población?

CC.: “Fernando Espinoza está a la altura de la circunstancia como la mayoría que, creo afortunadamente, de los intendentes tanto del oficialismo como de la oposición, al menos lo que veo desde el punto de vista público, que acompañan permanentemente las decisiones del gobierno nacional, que como corresponde hoy es el que capitanea esta guerra bacteriológica que estamos llevando adelante, así que creo que en ese sentido él está en el lugar donde debe estar”

QP: ¿Desea agregar algo más?

CC.: “Un saludo a los compañeros y esperar que esto pase pronto de la mejor manera posible y que tengamos que afrontar el menor número de víctimas que nos toque en esta circunstancia”