MUNICIPALES MATANCEROS: AL BORDE DEL ESTALLIDO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hoy cobraron sus sueldos los trabajadores municipales de La Matanza y, contra toda lógica, esperaban un gesto del Intendente municipal, Fernando Espinoza, respecto a una recomposición salarial. Como adelantó nuestro medio, Espinoza no pagó los salarios con aumento y, ni siquiera, mandó uno de sus “famosos bonos” para calmar las aguas.

Los trabajadores municipales matanceros están poniendo más que el hombro en esta grave crisis que estamos sufriendo los vecinos matanceros y, el país, en general.

El Intendente, Fernando Espinoza, está en deuda con los trabajadores municipales matanceros y lo sabe. También sabe que la política salarial de Verónica Magario, cuando estaba al frente del municipio, fue la diseñada por él. Esconderse detrás de una crisis ocasionada por la pandemia mundial del COVID-19 o detrás de las cámaras de TV, no es lo más recomendable para dejar de garpe a sus propios trabajadores. Las cosas están muy mal y parece que, de seguir así, se pondrán peor.

Ante lo expuesto, decidimos publicar algunas expresiones, hechas públicas, por trabajadores municipales matanceros.

Nelson Ramos, Delegado del Hospital T. Germani, escribió que “Intendente del Municipio de La Matanza, Sr. Frenando Espinosa: ¿Ud. se siente molesto y defraudado por los trabajadores municipales que reclamaron por sus derechos a un sueldo digno? ¿Se siente molesto por los reclamos salariales que dieron comienzo en el mes de enero, se multiplicaron en febrero y parte de marzo, mes en que tendría que haber cerrado las paritarias y no lo hizo? ¿Se siente molesto con trabajadores que perciben un sueldo promedio de $20.000, con el agravante de un 70% de inflación, bajo contratos esclavos, muchos de ellos tienen 15 años de antigüedad sin planta permanente? Trabajadores que son regidos por la ley 14656 a partir del año 2014, ley que le otorgó, a los municipios, 5 años de gracia para adecuarse a la misma, 5 años para negociar con el gremio la firma del convenio colectivo de trabajo, el 80% del personal en planta permanente y muchos beneficios más que hoy, el trabajador municipal, se ve impedido de usufructuar por la negativa de la gestión del gobierno anterior (Sra. Magario) y actualmente su gestión.

Trabajadores que no tienen acceso al beneficio familiar de emergencia, otorgado por el Gobierno Nacional, o a la modalidad para asistencia alimentaria de Desarrollo Social de La Matanza, por tener relación de dependencia. ¿La solidaridad no existe para el trabajador Municipal?

Se siente molesto con trabajadores que reclaman por el ingreso de recursos humanos desde mucho antes de la pandemia, teniendo que cubrir dos enfermeras un servicio de 40 camas de gineco – obstetricia, dos/ tres enfermeras en neonatología con cuatro respiradores, faltante de personal en los servicios de maestranza, mantenimiento y profesionales.

Sr. Intendente se están agotando los pocos trabajadores que siguen prestando servicio, sufren, se enferman, tienen miedo de morir. La mala gestión en la entrega de insumos; insumos que en muchos de los casos no son los adecuados como indican los diferentes protocolos, hace que el trabajador se sienta desprotegido, no cuidado por quien tiene la responsabilidad de hacerlo, que es Ud. Sr. intendente.

El Sr. gobernador de la provincia de Bs. As. aumentó los sueldos de los trabajadores provinciales, no se sienta molesto Sr. Intendente, ni están locos los trabajadores municipales, el reclamo de los derechos es atemporal.

Las grandes tragedias no nos igualan, el miserable es más miserable y el solidario es más solidario

Los trabajadores tienen derecho a no morir por negligencia de su empleador”.

Claudio Javier Cipresso, también expresó su opinión y escribió que “Mientras el Sr intendente mal gastó dinero en los corsos hoy, los Trabajadores Municipales de la Salud, exponen sus vidas frente a la Pandemia, dice que no se puede estar hablando de una actualización de sueldos porque para él es una falta de respeto .Perdón Sr. Intendente, UD. es el que le falta el respeto a los trabajadores porque desde enero se le está pidiendo un actualización de sueldos y se hace el desentendido.

No logro entender, hay plata para los que no tienen y no están expuestos ante la enfermedad pero no tiene para aquellos que ponen el pecho. Le aseguro yo no me voy a sacar fotos cuando esté en un acto porque no soy hipócrita pero, lamentablemente, le falta mucho para ser un gran peronista porque UD. me hace acordar al expresidente Mauricio por hacerse el boludo mirando para otro lado y cada vez que UD. escuchó en sus actos: “el último peronista en Matanza fue Federico Russo” era yo que se lo gritaba, UD. no es peronista, UD. es peor porque ni los del PRO lo quieren.

Estimadísimo secretario general Daniel Troncoso quisiera saber, cómo trabajador Municipal de la Matanza, en qué situación nos encontramos en estos momentos críticos para todo el personal tanto administrativo, de mantenimiento y, sin olvidar, a los de la salud que estamos expuestos a la Pandemia instalada en nuestro país. Recuerdo que un mes y medio atrás, en puertas del policlínico de San justo, dijo qué saldría a solucionar los problemas de los trabajadores; es el día de hoy que no tenemos una paritaria ni tampoco idea si va haber alguna actualización Salarial, más aún hoy que hay muchísimos compañeros que la están pasando muy mal, cobrando un Salario por debajo de la línea de pobreza.

Quisiera saber qué es lo que piensa hacer: ¿si pelear por un sueldo acordé a las necesidades del trabajador o seguirá mendigando un puchito cómo viene haciéndolo? Hoy por hoy los trabajadores decimos basta de intolerancia y desagravio hacia el trabajador Municipal, póngase al frente de esto por qué para eso YO LO VOTE, para que DEFIENDA mi SALARIO y mi dignidad como trabajador municipal.