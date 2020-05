“EXISTE LA TRANQUILIDAD DE QUE HAY UN GOBIERNO NACIONAL PROVINCIAL Y MUNICIPAL QUE SE ESTÁN OCUPANDO DE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con el ex Concejal Josemaría Caruso sobre cómo se está trabajando en lo que respecta a la pandemia por el coronavirus. Caruso resaltó el trabajo que se está llevando adelante en diferentes áreas del municipio.

QP: ¿Caruso cómo está viviendo este momento tan duro en La Matanza?

JC.: “No voy a negar que estamos preocupados, un poco asustados, todos los que tenemos familiares de riesgo, los vecinos, es un momento de preocupación pero, también, tenemos la tranquilidad de que por otro lado, por lo menos, se esta intentando hacer las cosas bien. Creo que ningún argentino se imaginaba que íbamos a tener esta pandemia tan controlada, a diferencia de otros países, creo que el gobierno de Alberto reacciono bien y eso nos da una sensación de tranquilidad en algún aspecto, de que por ahora lo tenemos controlado, aunque uno no sabe cómo se puede llegar a desarrollar todo esto”

QP: Más allá de lo que haga o no el municipio se ve mucha solidaridad, y entrega de la militancia de todos los partidos políticos, ¿se percibe eso en las calles?

JC.: “Si totalmente, no digo que me sorprendieron porque siempre cuando la militancia del peronismo se activa, como en estos casos, tiene el poder de hacer cosas muy buenas. Hace unos 10 días estuve en González Catán con el Concejal Juan Aisa, y lo que vi me dio mucha alegría, y orgullo también de pertenecer a un espacio que vos veías un galpón lleno de gente todos cuidando la distancia y siendo conscientes del problema, pero trabajando y cocinando para darle de comer a 9000 personas por día, con el ejercito repartiendo y todo ese operativo, el cuidado de la gente en los bancos, la asistencia alimentaria en las delegaciones, como en mi barrio con Jorge Di Santo a la cabeza, donde se esta haciendo un trabajo excelente, a veces paso por la delegación, y veo las dos o tres cuadras de cola que se arman, y que la gente se va al menos un poquito contenta, de que alguien esta pensando en ellos, y eso es muy bueno”

QP: ¿Cree que el municipio está poniendo todo lo que tiene que poner en esta crisis?

JC.: “Creo que sí, la realidad es que en este tiempo ser mezquino no va; si, todos los municipios, de abajo para arriba, gobernadores, presidente están trabajando coordinadamente. Creo que tuvieron que poner todo. Se ve en la calle cuando ando trabajando en el tema del laburo social, apoyando a compañeros, trabajando con compañeros como Liliana (por Liliana Pintos), el Flaco Velázquez (por Luis Velázquez) que son concejales, veo que están trabajando mucho. Desde la subsecretaría que encabeza Gabriel Miranda, y la de desarrollo social de Nicolas Fusca, veo que están trabajando a pleno, con los requerimientos de los vecinos la verdad es que, hasta ahora, no hubo un no, no hubo un no puedo, siempre es lo vamos a resolver y se resuelve, por supuesto en un momento de tanta necesidad no va a ser todo 100% perfecto, eso mismo hablábamos con los compañeros que estábamos sorprendidos de la capacidad de laburo en la asistencia social que es importantísimo en este momento”

QP: Al andar caminando los barrios y hablar con la gente ¿cómo percibe el estado de ánimo del vecino de La Matanza?

JC.: “Como dije al principio, me da la tranquilidad de que la gente tomo conciencia, siento que la gente se educo con este tema, gracias al gobierno que tomó medidas rápidas, hoy más allá del movimiento que estamos viendo que es un poquito más, la gente toma distancia, usa barbijos, veo a la gente concientizada, y preocupada, porque no sabemos lo que va a pasar en un mes, o en dos, pero por lo menos me da la tranquilidad de que la esperanza de salir con la menor cantidad de victimas posible esta, hay una esperanza de que esto no explote, es una mezcla de sensaciones, como la que te detalle al principio, y creo que es la que tiene la mayoría de los matanceros, algunos con un poco más de enojo con el tema de la economía, pero existe la tranquilidad de que hay un gobierno nacional provincial y municipal que se están ocupando de la emergencia por el coronavirus”