“MÁXIMO SIEMPRE ESTA AL TANTO DE TODO, DE LO QUE HACEMOS Y DE LAS IDEAS. VAMOS TIRANDO LAS IDEAS Y LAS COMPARTIMOS CON NUESTROS REFERENTES, PARA PODER MULTIPLICAR”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Juan Enriquez que, más allá de ser funcionario municipal, anda recorriendo las villas, los asentamientos y los barrios matanceros y, de esas recorridas, intentamos rescatar su visión sobre la crisis que estamos viviendo y de qué manera la está pasando el vecino matancero.

QP: Enriquez en estos momentos complicados del país y La Matanza ¿cómo están trabajando?

JE.: “Se está viviendo un momento muy complicado en todo el mundo, no solamente en Argentina, un momento complicado que tiene que ver con la salud de la gente, y hoy uno valora, más que nada, las relaciones humanas, las personas por sobre lo económico, y esto me refiero a que uno extraña a estar cerca de la gente, y para los que trabajamos en política, en el tema social, en el tema de las villas, yo extraño a mis viejos, y para los que estamos metido en esto, la política termina siendo una familia, y esa relación con la gente es una de las cosas que se extraña. Los primeros 15 días que no pudimos salir, fue muy doloroso, yo estoy en contacto permanente con el Padre Bachi, y lo llamaba y le decía cómo te puedo dar una mano, y él me decía: Juan aguanta que nosotros estamos trabajando. Eso fueron los primeros 15 días, ahí lo que se dio fue algo muy importante que es la articulación del estado nacional con el ejército, el municipio, las organizaciones sociales, y la iglesia, eso fue clave en la primera etapa de 15 días, de ahí vienen las ollas populares, y el acercamiento a los barrios, y creo que están jugando un papel fundamental los militantes de todos los colores políticos, y lo que se ve es un movimiento muy grande de los movimientos sociales, en los kilómetros eso se ve, y esta es una de las tantas crisis que vivo desde que estoy comprometido en política, pasamos la crisis del 2001, que fue una crisis financiera, la quiebra del país, donde vivimos la olla popular, la copa de leche y esas cosas”

QP: Pero en esta crisis es diferente porque hay que poner más el cuerpo

JE.: “Y si porque uno hoy no pone solo el cuerpo, también pone el cuerpo de la familia, no es solo uno el involucrado, aunque ellos estén en cuarentena, uno vuelve a la casa, y es una presión que uno tiene. Yo trabajo muy cerca del Padre Bachi, y él me asesora, donde hacemos un ida y vuelta. Personalmente analizo tres crisis, porque también le sumo la del 2008, en esa crisis el gobierno de Cristina, puso por delante lo que es el trabajo, y algunas leyes que hoy gracias a Dios están bancando esto, por ejemplo la estatización de las jubilaciones a manos del estado, hace que hoy haya muchos jubilados y amas de casa que no pudieron aportar, pero si trabajaron toda la vida, como mi vieja, trabajando en tres o cuatro casas, y los patrones nunca le aportaron, trabajando de lunes a sábados, que hayan hecho una jubilación para las amas de casa. Eso es un logro importantísimo, y más hoy con esta crisis. Pongo de ejemplo a mi vieja, que hoy tiene la jubilación del 2008 que sacó Cristina, y hoy la esta cobrando, y esta en la casa de un gobierno kirchnerista, y también tenemos hoy la posibilidad de tener la AUH, que también se dio a partir del 2008, dos herramientas fundamentales de ese momento, que hoy son esenciales para hacer que esta pandemia tenga menos impacto, ya que esto alcanza a un gran número de personas que, generalmente, trabajan en negro y eso lo sabemos todos, y ahora este gobierno otorga la tarjeta alimentaria, que sumada a la AUH, medianamente se inflo el colchón que el Macrismo desinfló. Una determinación en un gobierno peronista hizo que este gobierno peronista pueda darle la lucha a esta pandemia, ahora con la posibilidad que tiene este gobierno de invertir en las pymes, que también le va a dar el 50% del sueldo eso hace que en los barrios los que trabajan en fabricas van a poder tener un ingreso, porque no se puede pasar una cuarentena sin tener para comprar para comer, también hay ayuda que se esta dando que no se ve, como que no te corten la luz, como dice el presidente, que no te aumenten los impuestos, que no te aumenten los colectivos, que haya muchas cosas que se congelaron también es una ayuda indirecta de este gobierno, que hoy haya remedios para nuestros abuelos que les da el PAMI, también es una ayuda indirecta, todas esas cosas hace que la Argentina pueda decir podemos quedarnos en cuarentena este mes como nos quedamos”

QP: Se entiende el concepto, pero es tan grande La Matanza, que a pesar de todo lo que se haga, es como que no alcanza

JE.: “La Matanza, creo que es como dice Fernando, es una provincia, por la cantidad de habitantes que tenemos, y siempre se esta trabajando en el desarrollo y la infraestructura, porque es muy grande, yo creo que esta pandemia nos tiene que hacer repensar un montón de cosas. Antes de la pandemia pensaba una cosa de la villa, y ahora se me ocurren otras cosas, al estar tanto tiempo pensando, en cuarentena sin salir, la cabeza trabaja, y digo: villa palito hubiese sido otra cosa si no se hubiese urbanizado, ¿no?, el hacinamiento que teníamos era terrible, estábamos viviendo en 17 hectáreas, y hoy estamos viviendo en 42 hectáreas, la misma cantidad de habitantes, imagínate como estaríamos hoy”

QP: Este asunto de recorrer las villas y asentamientos ¿cómo está hoy ese tema?

JE.: “Por ejemplo en las antenas el municipio les está dando ayuda, están trabajando con ollas populares, con copa de leche, dándole una mano a los vecinos, en ese lugar trabaja la agrupación Ramón Carrillo, y el movimiento villero Alberto Balestrini, y el recurso lo pone la municipalidad, y dentro de ese barrio entra todo lo que estuvimos hablando anteriormente, jubilaciones, AUH, Subsidios, la tarjeta alimentaria, esto es lo que esta conteniendo este lugar, y a la vez la concientización de la gente que este virus es para cualquiera, que no hay diferencia de si tenes plata o no”

QP: ¿En estos lugares hay un estallido solidario, es como que cada uno trata de hacer algo para ayudar al otro?

JE.: “Creo que esto le pasa a muchos, mi hija esta haciendo barbijos, y a mi me llena mucho el alma, porque que uno quiera hacer algo para donar, no importa que sea poco o mucho, es la solidaridad plena, y esto parte de la comunidad organizada que decía Perón. Siempre digo que el asentamiento y la villa tienen que volver a sus comienzos, el que vivió las villas y el asentamiento, sabe que uno no duerme, que esta pensando si llueve o no llueve, que paso al vecino de la esquina, si alguno necesita algo, uno vive las 24 horas atento, y solidario, que le pasa al vecino, hay familias que tienen 4 o 5 pibes, que viene una tormenta y se quedan sin techos, y no hay que pedir ayuda a nadie, uno se levanta automáticamente a ayudar al vecino, y se hace porque la prioridad es ver como damos una mano, por eso creo que con la pandemia, en la Argentina en general, esta floreciendo una comunidad organizada en general, y tenemos que prestar mucha atención, al problema de la villa con el hacinamiento, ese problema que tiene en algunos lugares La Matanza, el conurbano bonaerense, y la CABA también, ojala dios quiera que los funcionarios y líderes que tenemos de primer nivel que se den cuenta que la provincia de Buenos Aires ya está hacinada, como una villa al igual que CABA, creo que tienen que repensar en el momento que se active la economía, y ver como mucha gente de estos barrios quieran volver a sus provincias, a sus pueblos, pero antes de que vuelvan tienen que generarle trabajo en esos lugares”

QP: ¿Cree que hay que descongestionar el conurbano bonaerense?

JE.: “Hay que hacer una reestructuración y urbanizar la provincia de Buenos Aires, hay que salir de la situación de hacinamiento, en una palabra, vivimos hacinados en la provincia, si tiran una bomba nos matan a todos juntos”

QP: Esto también ocurre en un edificio de balcón a balcón, no es cuestión de ricos y pobres, ¿eso está planteando?

JE.: “Si eso lo dejo para los que tienen el poder de hacerlo, pero si hay que repensar sobre todo en los pueblos que hay poca gente como se reactiva la economía, un ejemplo en puerta de hierro cuantos hay de Santiago, cuantos de Tucumán, de Mendoza, de tantos lugares, ojo primero hay que generar trabajo en esos lugares, pero como la economía va a tener que empezar de cero, creo que a nivel macro que sería la Argentina que va a tener que reactivar esos pueblos para de a poco darle a esa gente la posibilidad de volver a sus provincias para terminar con el hacinamiento en las grandes ciudades, esto no tiene nada que ver con lo que pensaba antes que era solo en la villa en la que estoy, hoy `pienso en La Matanza y en la Provincia de Buenos Aires, y también en la Argentina, esto es a nivel macro, a nivel micro creo que la activación de la economía va a partir por el lado de los microemprendimientos, en los barrios”

QP: ¿Ud. dice lo mismo que hizo Néstor Kirchner en el 2001, 2002?

JE.: “Si tal cual, con un acompañamiento profesional, algún subsidio o ayuda del gobierno, y que después continúe con su emprendimiento, y se mantenga en el tiempo y se pueda crecer y desarrollar cada tarea, que no desaparezca, por eso es muy importante que haya un área que sirva de soporte y contención para estos micro emprendedores, seguramente muchos van a caer en el camino, pero otros no, hoy tenemos tiempo para pensar el después de esta pandemia, creo que va a ser el momento, porque hay que empezar de cero, hace poco me junte con el diputado Facundo Pignanelli, y le comente todo esto de la urbanización y lo que es trabajar con estos barrios, también lo sabe Máximo Kirchner, tengo la posibilidad de caminar y desarrollarme en los barrios, Máximo siempre esta al tanto de todo, de lo que hacemos y de las ideas, vamos tirando las ideas y las compartimos con nuestros referentes a nivel provincial y nacional, para poder multiplicar”

QP: ¿cómo nota el ánimo de la gente, la ve esperanzada?

JE.: “Lo que veo es que afloro la solidaridad, que es una de las cosas mas lindas que hay, ser solidario, saber ayudar, gracias a Dios esto nos encuentra con un gobierno peronista, segundo con la revolución tecnológica, donde podemos hacer videollamadas, con cualquier persona, familiar, amigo, compañero. El Papa cuando estuvimos en el Vaticano hablaba de las tres T, tierra, techo y trabajo, que es una activación productiva, y también decía que nos teníamos que preparar para la cuarta T, la Tecnología, que va a ser lo que nos hace estar más cerca, y a la vez lo que hoy se nota mucho es la desigualdad total en la que estábamos, hoy los barrios están medianamente como siempre, porque no es que nosotros nadamos en la abundancia, la gente ganaba para el día a día, por eso vemos los empresarios grandes desesperados por que se active el país, ahí te das cuenta que los que hacen la producción son la gente de los barrios, sin los trabajadores de los barrios no podes hacer nada, también hay que tener en cuenta que los sindicatos que son la columna del país y del peronismo, no tienen la misma cantidad que tenían en la época de Perón y en la industria, hoy toda esa gente esta en los barrios, por eso los movimientos sociales, la CETEP tiene tanta fuerza, porque en definitiva, los trabajadores hoy están en los barrios, por eso creo que las personas pueden transformar sus barrios y que el trabajo lo tengan dentro de su mismo barrio, abrir calles, poner agua, cloacas, y no quedarse solamente con urbanizar las villas, sino que se empiece a desarrollar el territorio, a todos los niveles, municipal, provincial y nacional, activar los pueblos y llevar industrias, eso haría que mucho piensen en quedarse en su pueblo o provincia, donde van a tener un trabajo y se van a poder realizar como personas y tener una vida en el lugar que eligieron”