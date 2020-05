FERNANDO: EL VENDEDOR DE HUMO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“El vendedor de humo” es esa persona que hace alarde de conocimientos, talentos, experiencias o riquezas que no puede constatar, razón por la cual es alguien al que no se le debe prestar atención o, al menos, no se le debe creer

Información Nº 148 – La Matanza inició las operaciones del Sistema de Seguimiento de Pacientes con COVID 19

A partir de ahora, mediante un sistema de geolocalización y control médico que funciona desde el Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Matanza se puede hacer el seguimiento de pacientes confirmados y sospechosos de estar contagiados de COVID 19 que realizan el aislamiento en sus domicilios. Con este nuevo sistema todos los pacientes a través de sus teléfonos móviles son monitoreados las 24 horas por médicos y especialistas.

El intendente de La Matanza Fernando Espinoza, acompañado por la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y por el Presidente de la Asociación de profesionales del Hospital de Clínicas, Doctor Luis Sarotto, supervisó el inicio de las operaciones de este sistema que se puso en marcha a partir de un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y que se basa en un software permitirá tener un registro de los pacientes confirmados o posibles de Covid-19.

El Jefe Comunal agradeció la iniciativa y resaltó la rápida ejecución con que se desarrolló en el distrito: “Qué mejor que el día del trabajador estar con destacadísimos profesionales de la medicina y la docencia de nuestro país. Es un orgullo inmenso que estén acá poniendo en marcha este sueño que se logró en sólo 15 días”.

“No hablo solamente del monitoreo de pacientes a través de este software -continuó enfático el Intendente-, sino de lo que vienen haciendo hace años por la ciencia y la medicina de nuestro país. Está claro que la Universidad pública y gratuita en Argentina genera oportunidades como esta. Como dijo nuestro Premio Nobel de Medicina, Bernardo Houssay: la ciencia no tiene Patria, pero el hombre de ciencia sí la tiene. Y ustedes hoy están haciendo Patria”.

Además, Espinoza señaló que “es un orgullo que podamos estar todos los argentinos juntos, en este caso, con nuestra Vicegobernadora que trabajó en este proyecto con nuestras áreas de salud. Estamos construyendo todos juntos una nueva Argentina: la Argentina de las mayorías, poniendo en práctica en medio de esta pandemia un programa basado en las nuevas tecnologías a través del cual vamos a poder trabajar en beneficiar a muchísimas personas, ya sean pacientes confirmados o sospechosos de tener el virus”.

De esta manera, el sistema de seguimiento no sólo permitirá controlar la evolución de los pacientes, sino también el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Al mismo tiempo que permite optimizar y aprovechar al máximo a todo el personal médico disponible, aunque esté en cuarentena.

A su turno, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dijo: “estas herramientas nos están ayudando no sólo a prevenir el Coronavirus, sino que además nos ayudan a trabajar y a poder seguir los casos, controlar a la población, hacer un monitoreo permanente las 24 horas de la situación y de nuestros habitantes. La digitalización y el seguimiento de los casos es una herramienta fundamental, en estos tiempos donde tenemos que estar aislados”.

Para finalizar el Intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, señaló: “esta es la Argentina que viene, donde apostamos a un Estado presente para poder generar el bienestar de todos, en contraposición a lo que tuvimos que ver en los últimos cuatro años. La pandemia va a pasar. Argentina tiene un futuro promisorio y esto es gracias a políticas de Estado como la que estamos viendo en este centro de monitoreo, que nos permite llevar adelante el seguimiento, cuidado y protección de todos nuestros vecinos. Porque hoy la única vacuna que tenemos es cuidarnos entre todos, con amor y solidaridad. Y lo más importante es que seamos responsables. Por eso, una vez más, les pido: Quédense en casa”.

Y una vez más, parece que Don Fernando aprovechó la volteada para filmar, un capítulo más, de su carrera política al montar todo un show hollywoodense para informar a la comunidad de una acción nueva del municipio de La Matanza.

El video se filmó el pasado viernes 1° de mayo, un día feriado, donde se cortó la calle Hipólito Yrigoyen (https://www.facebook.com/FerEspinozaOK/videos/283774562646126/) entre Ocampo y la Avda. Perón. Camiones bajando material fílmico, luces, reflectores y varias cosas más. Para ahorrar utilizaron, como extras, a funcionarios municipales.

Es una gran noticia pero siempre surge la duda de que si ese sistema (que debe haber costado unos cuantos mangos) funcionará o será funcionario a la política del oficialismo matancero.

Dicha filmación se realizó en el Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Matanza, un lugar dónde se había realizado una enorme inversión de dinero para ponerlo en marcha y que nunca funcionó, tal cual informamos en la nota: “MIENTRAS ALGUNOS BRINDAN A OTROS LOS ESTÁN MATANDO: LA CORRUPCIÓN Y LA INSEGURIDAD VAN DE LA MANO” (http://semanarioquintopoder.com/?p=26866).

Don Fernando se dio el gusto de filmarse a sí mismo gestionando, gastando una enorme suma de dinero en medio de una grave crisis sanitaria (provocada por el COVID-19) y, también, económica que afecta a todos pero, especialmente, a los más necesitados

Es lógico dudar porque si el Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Matanza no funciona ni funcionó, ¿el Sistema de Seguimiento de Pacientes con COVID 19 lo hará? Debo admitir que tengo serias dudas sobre esto y, lo que digo tiene sustento porque, días antes de publicar la nota sobre el COM, estuve reunido con Espinoza (en forma reservada) y le adelanté la información. ¿Qué hizo con ella? Nadie lo sabe, supongo que no hizo nada.

No me opongo al Sistema de Seguimiento de Pacientes con COVID 19, sino todo lo contrario, estoy a favor y me parece una herramienta fabulosa para combatir esta pandemia que nos tiene aislados hace más de 40 días pero, ¿era necesario gastar tanta plata para filmar un spot publicitario si con una gacetilla y unas fotos alcanzaba?

Lo mismo sucedió cuando Don Fernando, estrella indiscutible del municipio matancero, anunció que el Municipio instaló un centro de aislamiento para adultos mayores en La Casa de Retiro del (https://www.facebook.com/FerEspinozaOK/videos/1403614809809944/) Colegio Don Bosco de Ramos Mejía y, en este caso, también utilizó a funcionarios municipales como extras.

REFLEXIONES AJENAS

Es imposible abstraerse de la situación que vivimos y si nos detenemos a analizar lo que hace el gobierno municipal lo hacemos con la buena voluntad y la sincera intención de que el mismo tome conciencia y modifique su accionar.

No es ético ni suma, políticamente hablando, realizar este tipo de exhibiciones que demandan miles de pesos mientras que los trabajadores municipales matanceros siguen “esperando la carroza” para ver si le arrojan unos mangos para vivir dignamente porque ellos están cobrando un sueldo por debajo de la línea de la pobreza.

Sin empacho admito que recogí algunas expresiones que andan dando vueltas por las redes sociales y, lo hice, a modo informativo para que, si algún funcionario o un “lameortis” de Don Fernando, los lee les pido que le pase la data de que este no es el camino recomendable para poder cumplir sus objetivos políticos.

“Hace años que esto ocurre, no valoran el trabajo que se hace. Al que sabe trabajar y, a su vez militan los tratan muy mal. La verdad son unas cagada. Si haces las cosas como corresponde, sos peligrosa. Luche por los compañeros para que sean tratados como seres humanos, porque cada vez que hay elecciones nos vienen a buscar. Nos usan para rastrillaje o para ser fiscales y unas cuantas cosas más. Pero a nadie les importa” escribió una militantes política del oficialismo.

Todo lo escrito anteriormente es a modo de ejemplo del ánimo de los trabajadores municipales y de los militantes del oficialismo. Es tiempo de realizar algunos cambios de actitud y bajarse de la “nube de pedos” porque hay gente que la está pasando muy mal y estás cosas solo generan bronca y, las broncas colectivas, a la larga o a la corta son muy peligrosas.