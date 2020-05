EL “TANO” TUCCI ROMPIÓ EL SILENCIO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hace bastante tiempo que José Tucci, histórico dirigente del peronismo matancero, había dado un paso al costado de la centralidad política del distrito, por no compartir algunas cuestiones esenciales con el oficialismo local.

Hace unos días rompió ese silencio autoimpuesto, a través de un extensa publicación en la red social Facebook, que señalaba algunas situaciones incomodas que le tocó vivir.

Tucci señaló que “Me resulta inverosímil que en momentos como este en la política matancera continúen aflorando las miserias humanas. Hay compañeros, dentro de los que me incluyo, que dejan de lado sus diferencias para sumarse a las causas justas. En tanto, con metodologías egoístas y en muchos casos crueles, que solo favorecen y resguardan a quienes consideran que 20 años de poder es poco y trazan estrategias impiadosas para perpetuarse, se siguen utilizando los métodos de siempre: te digo una cosa a solas y hago todo lo contrario en público” y remarcó que “Esta estrategia también afecta a alguno de ellos mismos, pero lo dejan en el camino y siguen adelante como si nada”.

A continuación Tucci se pregunta: “¿Cuál es el sentido de prestarles el oído cuando te llaman y te piden que prestes tu nombre, tu militancia, tu trayectoria de familia y de amigos entrañables dentro de la propia política? El punto es que luego no hacen nada de lo que te dicen sino todo lo contrario. Pero se hacen ollas populares –cosa que debería avergonzarnos y mortificarnos, aunque comprendo que son necesarias en este duro momento, pero lo tremendo es que terminan dándole al dirigente político que pertenece a la agrupación ‘reina’ -que está despedazada en cinco sectores diferentes- la organización y los elementos para ello para que se pavonee por su zona. Se planifican operativos de vacunación en los barrios sin tener en cuenta estructuras barriales de salud que se solventan por sí mismas y se los dan a ‘referentes’ zonales de agrupaciones aliadas -termino que detesto porque si no sos aliado significa que sos enemigo- no creo que sea este el caso o al menos lo espero, o a la agrupación ‘reina’. Podría enumerar infinidad de casos de injusticia y falta de respeto, pero no es este el tema” y sostiene que “Sería constructivo que respondan a las voces y a las propuestas desinteresadas porque si se encierran en la lucha interna eterna por el poder, pobre peronismo, pobre distrito y pobre pueblo. Creo que no es tiempo de ‘animales políticos’ porque ellos nos llevaron a este estado de degrado en complicidad con el poder económico contra el cual nunca deberíamos haber abandonado la lucha. Ahora resulta que aquel que creció, en base a su sacrificio demostrable, es equiparado al que tiene millones de dólares en cuentas secretas. Es probable que ningún político de Argentina, sea del partido que sea, tenga cuentas en el exterior. ¿Es probable? No creo que seriamente se crea eso”.

“Midamos la hipocresía y dejen de hablar de pobreza desde la opulencia usando camperas de medio pelo para mezclarse con los pobres” y añade que “Eso es hipocresía social y lo que se necesita es acción social. Cuenten conmigo si se trata de colaborar desinteresadamente porque con personajes siniestros que no son ni peronistas ni del distrito y que tabulan los favores no tuve, ni tengo ni tendré jamás nada que compartir. ¡Viva la patria, viva Perón y todos aquellos que en nombre de Perón ayudan de manera desinteresada al otro sin preguntar de donde viene!”