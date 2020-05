LA HINCHAZÓN DE FERNANDO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

San Agustín decía que “La soberbia no es grandeza sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano”.

Algo de esto, parece, que le está sucediendo a nuestro Intendente Fernando Espinoza. Solo se reúne con el Presidente de la Nación o el Gobernador bonaerense o Ministros nacionales o provinciales, etc.

Anda de acto en acto, de anuncio en anuncio, de spot en spot; saliendo en fotos y filmaciones que después se ven en las redes sociales, en avisos televisivos o en notas ¿pagas? en diferentes canales de noticias.

Pero, lamentablemente, no se reúne con la gente que debería reunirse que son los trabajadores municipales matanceros ni con los dirigentes sindicales del movimiento obrero organizado de La Matanza no con los comerciantes e industriales del distrito ni, tampoco, con los vecinos matanceros.

En esta emergencia por el Covid-19, donde estamos encerrados desde hace más de 50 días, no vemos el liderazgo del intendente ante estos acontecimientos.

No vemos a Fernando Espinoza resolviendo los temas urgentes del distrito como la inseguridad, la economía local, la situación de los trabajadores matanceros, etc.

Hace unos días, un medio local publicó la nota: “Referentes de peso del sindicalismo matancero le exigen a Espinoza una mesa de diálogo urgente” porque la situación (http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/91317/referentes-de-peso-del-sindicalismo-matancero-le-exigen-a-espinoza-una-mesa-de-dialogo-urgente) de los trabajadores matanceros es muy complicada. Si bien el municipio no tiene mucha injerencia para mediar entre la patronal y los trabajadores, el Intendente tiene la chance de hablar con las autoridades que sí pueden hacerlo. Espinoza no habla con los dirigentes sindicales ni intenta mediar para resolver esta situación.

Fernando Espinoza es empleador de más de 7000 trabajadores municipales y, tampoco se reúne con ellos. Estamos mediando el mes de mayo y no hay ninguna noticia sobre el aumento salarial de los trabajadores municipales cuando, a esta altura del año, el tema suele estar resuelto y anunciado.

Hasta ahora no hay ni comentarios, solo protestas (amortizadas, amordazadas y silenciadas) de los trabajadores municipales matanceros.

El reclamo de los municipales es muy atendible porque el salario es muy bajo, hablamos de un promedio salarial de 15 mil pesos cuando la canasta básica duplica (ampliamente) esa cifra y, más hoy, cuando los trabajadores municipales matanceros son los que están en la trinchera en esta lucha diaria para evitar la propagación del coronavirus.

Ya hay trabajadores municipales contagiados con Covid-19 y le han puesto el pecho y el cuerpo a esta crisis por dos mangos con cincuenta. Resulta asombroso que el intendente no se ocupe del tema salarial de los trabajadores municipales matanceros siendo que tiene (teóricamente) en el banco Provincia un plazo fijo con más de 15 mil millones de pesos. Ese dinero bien podría usarse para otorgar un aumento salarial a los trabajadores que les permita a estos, estar tranquilos para salir a trabajar.

Los trabajadores municipales no solo están en las oficinas sino que son aquellos que limpian y cavan tumbas en los cementerios, son aquellos que están realizando desinfecciones de vehículos en los retenes en las avenidas del municipio, son aquellos que limpian los basurales, muchos de ellos están cocinando junto al ejército o en las ollas populares, muchos de ellos están entregando las viandas o mercadería puerta a puerta. Los trabajadores municipales están en los hospitales municipales i en las salas de salud, son los que están aplicando las vacunas antigripales en las plazas, en los geriátricos, en los centros de jubilados, etc.

Los trabajadores municipales están y su trabajo es visible y arriesgado en esta pandemia y hoy están hambreados por una patronal que prefiere invertir dinero en avisos y notas pagas en los medios de difusión de alcance nacional y provincial.

Más allá de lo expuesto, es lamentable que el Intendente Fernando Espinoza “utilice publicitariamente” a los trabajadores municipales matanceros para darse corte en las redes sociales mostrando un compromiso y una sensibilidad que muy está lejos de demostrar o tener.

EL TRISTE PAPEL DE TRONCOSO

Hoy los trabajadores municipales matanceros están pasando una muy complicada situación económica pero, a eso, también se le suma que el accionar del STMLM y la Obra Social están dejando mucho que desear.

El Sec. Gral. del STMLM, Daniel Troncoso (aplaudidor serial en los actos de Fernando o Verónica) no se lo ve a la altura de las circunstancias. Se traga todos los sapos y los amagues que le hace Espinoza y no reacciona.

Ante el mutismo del departamento ejecutivo municipal Daniel Troncoso no reacciona, no dice nada pero su mutismo genera, entre los afiliados al STMLM, mucha bronca porque parece no defender el mango o el bolsillo de los trabajadores municipales; tampoco frena la caída libre de la obra social.

La Obra Social de los trabajadores municipales está en una grave crisis desde hace bastante tiempo pero ni Paulillo y, aún menos, Troncoso han podido detener el deterioro de la misma. Hoy por hoy casi no hay cobertura médica para los trabajadores municipales, tampoco funciona correctamente la farmacia sindical. Aquellos que tienen medicación por largo tratamiento, que todos los meses deben ir a retirarlo se encuentran que esos medicamentos no están y deben esperar, semanas enteras, para obtenerla. Los quieren engañar con muestras gratis y, encima, pretenden que les den las gracias porque no las cobran.

Daniel Troncoso no le encuentra la vuelta a la crisis de la Obra Social y, para peor, no habla, no quiere hablar y eso genera muchas preguntas. ¿No habla porque no tiene respuestas?, ¿no habla porque no lo dejan hablar?, ¿no habla porque sabe que debe mentir al responder las preguntas que le hagan?.

Hoy los trabajadores municipales matanceros están indefensos, ni la patronal (que se dice peronista) ni el STMLM que deberían defenderlos, están ocupados en otras cosas.