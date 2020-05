EL CIRCO MEDIÁTICO DE FERNANDO Y EL LAVADERO SE CIERRA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

¡!!Pobre Fernando¡¡¡ tener que decidir entre filmar un spot (por los costos lo digo) o privatizar una dependencia municipal. ¡!!Decisiones… decisiones… todo el tiempo tomar decisiones entre los negocios de los amigos del poder o el bienestar de los trabajadores municipales¡¡¡

La crisis provocada por el Covid-19 está dando para todo en el distrito pero, sobre todo, permite al Intendente municipal, Fernando Espinoza, mostrarse como un líder capaz (¡capaz de todo¡), dinámico, moderno y comunicativo. ¡!!Obviamente todo lo hace por TV¡¡¡

Los 11 trabajadores municipales del Lavadero Central, ubicado dentro de las instalaciones del Hospital de Niños de San Justo, están más que preocupados porque, el pasado jueves, el encargado del área, Bruno Correa, les anunció que “El lavadero se cierra por falta de maquinarias, falta de espacio y, porque para lavar ropa de infectados con coronavirus se necesita una maquinaria especial” y señaló que “Toda la ropa va a comenzar a lavarse en un lavadero privado”.

Los trabajadores municipales se quedaron muy asombrados porque, recientemente, se terminó una importante reforma de las instalaciones del lavadero y, el mismo, se encuentra perfectamente habilitado para desarrollar la tarea y poder realizarla con seguridad y sin temor al contagio.

Hasta ahora las maquinas funcionan y son seguras pero son los trabajadores municipales los que están preocupados porque el ejecutivo municipal, ante el peligro del Covid-19, solo entregó guantes de látex y un barbijo por persona; cuando las normas de bioseguridad son otras.

Toda la ropa blanca de los hospitales municipales (el “Teresa Germani”, el “José Equiza”, el Policlínico Central de San justo y el Hospital de Niños) se lavaba, desinfectaba y planchaba en el lavadero central que, ahora, quieren privatizar.

Al personal que trabajo en dicha repartición será “distribuidos en diferentes hospitales y centro de salud municipal” y toda la ropa se mandaría a lavar a una empresa privada, que todavía no trascendió el nombre.

Los municipales que trabajan en el área mencionada solo quieren que les den la ropa correspondiente y acorde con las medidas de bioseguridad y que los dejen seguir trabajando.

La intervención del STMLM, con Daniel Troncoso a la cabeza, fue solo testimonial porque al reunirse con las autoridades de la Secretaría de Salud municipal estos les informaron que “La decisión estaba tomada y el lavadero se cierra”; Troncoso solo atinó a dar las gracias por la información y nada más.

Según fuentes bien informadas y que están al tanto de “algunos negocios espurios que realizan y llevan adelante los funcionarios y/o recaudadores del poder”, nos puntualizaron que “Con la excusa del Covid-19 van a cerrar el lavadero municipal y mandar toda la ropa a lavar a la empresa de un amigo de otro amigo del amigo de Fernando” y explicó que “Acá se puede hacer pero los trajes de bioseguridad que debe entregar el municipio a los trabajadores municipales sale 2 mil pesos cada uno pero si hacemos bien las cuentas, mandar a lavar todo afuera va a salir mucha más plata”

El “curro de los funcionarios y/o recaudadores del poder” siempre está por encima de las necesidades de la población matancera y, ni hablar, de los trabajadores municipales.

EL CIRCO CON NUEVA FUNCIÓN

Al escribirse está nota se está realizando la filmación de un spot publicitario en las instalaciones del COM matancero.

Los actores principales son el Gobernador bonaerense, Axel Kiccilof, el Intendente municipal, Fernando Espinoza, el subsecretario Municipal de salud Dr. Omar Loguzzo y el Dr. Luis Sarotto, presidente de la Asociación Médica del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires.

El motivo del mismo es la puesta en marcha (ya informada en pasado 7 de mayo en la nota: FERNANDO: EL VENDEDOR DE HUMO – http://semanarioquintopoder.com/?p=27375 ) del Sistema de Seguimiento de Pacientes con COVID 19 que permitirá, mediante un sistema de geolocalización y control médico, para hacer el seguimiento de pacientes confirmados y sospechosos de estar contagiados de COVID 19 que realizan el aislamiento en sus domicilios.

Todo muy bien dispuesto, cámaras de TV de la Televisión Pública y del canal de noticias C5N (puede ser que hagan una transmisión en directo, pagando el canón correspondiente).

A todo esto estuvieron desinfectando las instalaciones del Centro de Operaciones Municipal (COM) de La Matanza y, sin ánimo de criticar, podemos informar que mientras se preparó toda la escenografía para la nueva función del “Circo Mediático de Fernando” nadie miró los monitores de las cámaras de seguridad del distrito. Es más importante salir por TV con todo bien ordenado y limpito que ver si asaltan o asesinan a un vecino del distrito.

No es barato realizar una movida mediática de tal magnitud pero la imagen es la imagen y eso hay que cuidarla (irónicamente hablando). Plata para salir en TV hay, plata para pagar a los medios de información hay, plata para el circo hay (y de sobra) pero; para invertir en la salud de los vecinos matanceros, en la bioseguridad de los trabajadores municipales matanceros o en el salario de los mismos, para eso, no hay un mango.

A modo de corolario quisiera compartir con ustedes, amigos lectores, una publicación de un trabajador municipal matancero, sobre cómo están viviendo esta cruda realidad: “La verdad que mal estamos, un sueldo mínimo, sin insumos para protegernos de la pandemia que nos enfrentamos. Los compañeros del Germani aislados esperando a ver si están contagiados, sin hisopados…!!!Una vergüenza¡¡¡ Mo sé qué estamos esperando para ir a enfrentar al intendente para que nos de las cosas para trabajar protegidos. ¿Están esperando que se muera un compañero para que reaccionemos?. Esto no da para más, nuestro sueldo es de indigente (perdón por la expresión pero no llegamos al día 10 del mes). Con ese sueldo no podemos pagar las cuentas, una vergüenza y el intendente brilla por su ausencia. Me parece que todos juntos tendríamos que ir a enfrentar al intendente que se llena la boca diciendo que no nos falta nada. Me cansé de esperar y tengo mucho miedo que perdamos compañeros o a mí, porque también me puede pasar algo por no tener las cosas para trabajar. Por ahora en nuestro lugar de trabajo no tuvimos ningún posible caso pero si revienta esto corremos todos peligros y no me importa ser echada porque soy contratada con lo que ganamos es una vergüenza”