Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Juan Carlos Estévez, hoy Asesor del intendente municipal pero, a su vez, uno de los principales referentes políticos del distrito.

Estévez aseguró que “Acá tuvimos dos pandemias, primero fue la de Macri que devastó la economía popular, y la economía social, y ahora este flagelo del Covid-19” y remarcó que “Creo que la política hoy tienen que demostrar muchas cosas, primero, uno tiene que estar al servicio de la gente, y en eso la militancia de La Matanza se ha puesto al frente como ocurrió en la crisis del 2001, como en un montón de inundaciones y catástrofes climáticas donde han demostrado estar a la altura de las circunstancias”.

QP: Estamos en un momento delicado, y sabemos que Ud. volvió a la función pública como asesor del intendente, ¿cómo se está trabajando en estos momentos?

JCE.: “Estamos trabajando, si bien con los años que tengo, no me dejan hacer mucho, pero puedo dar algunas sugerencias, sobre todo del laburo que se hace en La Matanza, que la verdad hay que reconocer que el 80% de del trabajo se realiza en nuestro distrito porque políticamente tiene un gran caudal de compañeros comprometidos y con ganas de ayudar hoy con el tema covid-19, que es un desafío muy grande. El 80% del trabajo lo pone la militancia política y social, que son los que están sacando adelante esta emergencia, que es un desafío muy grande para el distrito, que es muy distinto a otras localidades de la provincia de Buenos Aires, y más allá de las faltantes que puede haber, se esta haciendo lo mejor posible”

QP: Hubo como una explosión de la militancia, ante la pandemia, ¿Ud. ve esto, lo percibe?

JC.E.: “Si, tengo amigos y compañeros que lo han hecho durante mucho tiempo. La Matanza siempre ha sido un distrito de un gran caudal político, con mas de 2 millones de habitantes, y repito el 80% del esfuerzo lo ha puesto la militancia, con los comedores, el apoyo del ejército y las ollas populares que, con el apoyo de la nación, la provincia y el municipio se está haciendo. Ese espíritu militante a uno lo hace sentir orgulloso de ser un militante de La Matanza y hay que reconocer el laburo de los compañeros y compañeras”

QP: ¿Cómo ve la administración municipal al frente de esta crisis?

JC.E.: “Acá tuvimos dos pandemias, primero fue la de Macri que devastó la economía popular, y la economía social, y ahora este flagelo del Covid-19, que nadie esperaba. Realmente fue un desafío para todos, reconozco la entrega del presidente, del gobernador, el esfuerzo de Fernando de sacar esto adelante, este es un desafío muy grande y gracias a los compañeros militantes, los compañeros de la salud, y de todas las áreas del municipio, esto se puede llevar adelante, la población de Laferrere son mas de 200 mil habitantes es una provincia de 24 km2, por dar un ejemplo de una localidad, y a pesar de todo esto es que la pandemia se la está llevando bien”

QP: ¿De política nada hasta que no se supere esta etapa que es crítica?

JC.E.: “Creo que la política hoy tienen que demostrar muchas cosas, primero, uno tiene que estar al servicio de la gente, y en eso la militancia de La Matanza se ha puesto al frente como ocurrió en la crisis del 2001, como en un montón de inundaciones y catástrofes climáticas donde han demostrado estar a la altura de las circunstancias. Reconozco que Cristina no se equivocó al haber confiado en el potencial de Alberto Fernández y de haber aceptado una persona así, también como el caso del gobernador, y el caso de muchos intendentes que han sabido administrar porque siempre han estado en el territorio, pero también algunas falencias políticas. Los políticos tienen que dar un ejemplo”

QP: ¿Cómo ve el tema de los municipales?

JC.E.: “Es un desafío que se está complicando y, aunque no lo reconozcan, se está haciendo un enorme esfuerzo porque, tengo entendido, que en algunos municipios están implementando bajas de salarios, y acá en La Matanza (más allá de que no se cumplieron las paritarias), dentro de todo lo van sobrellevando y a fin de mes tienen los recursos que le dan la posibilidad de tener un sueldo a fin de mes cosa que mucha gente hoy no lo tiene por la posibilidad de no tener un trabajo”

QP: ¿Ha tenido oportunidad de hablar con el Intendente estos últimos meses?

JC.E.: “Hace un mes y medio tuve una charla telefónica, me puse a su disposición (como hago siempre), y después no. No soy una persona de estar atrás, si me convocan, voy. Hoy tenemos La posibilidad de sugerir a los compañeros, apoyar con los años de experiencias, pero también estoy participando con un grupo de compañeros que son de la provincia de Bs. As. Para, como siempre dice Fernando, no le vendan el diario de Irigoyen. De los 135 distritos estamos charlando cerca de 50 donde hacemos un observatorio social, para analizar las distintas realidades para que el gobernador pueda ver las distintas realidades porque no puede estar en todos lados, y a espíritu militante a través de un diputado nacional y un diputado provincial le acercamos alguna sugerencia de algunas cosas que están pasando en la provincia de Buenos Aires”

QP: ¿Ud. ve que la dirigencia matancera se ha puesto el trabajo al hombro o es la militancia la que lo ha hecho?

JC.E.: “Hoy la mayoría de los que somos dirigentes se ponen a la altura de la circunstancia, pero reitero, el 80% de esta gesta se lo debemos a la militancia política y social, después cada uno tendrá que rendir cuentas donde, y en el momento que sea”

QP: ¿Cómo ve el fin de esta pandemia?

JC.E.: “Creo que va a ser un proceso largo muy difícil, va a haber que tener mucha cautela, por eso cuando algunos medios proclaman romper la cuarentena, o hacer cacerolazos, pareciera que es lo mismo de siempre; es como en una guerra: el pueblo son los soldados, y los CEOS son los dirigentes y los generales. Ellos programan y dictaminan, pero los que ponen el pecho son los soldados. Hay falencias pero se está haciendo un enorme esfuerzo para superar esta emergencia. Trabajando juntos y mancomunadamente se puede alcanzar los objetivos que se plantean como en el año ‘84 cuando el compañero Federico Ruso, puso realizar perforaciones con el ejercito para el agua potable llegue a la mayor cantidad de gente posible. Hay muchos factores que se tienen que empezar a revisar, el Frente para Todos (que fue un frente común con distintos espacios políticos) tiene que tener la grandeza de trabajar mancomunado, esto es como decía Perón: esto lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie. Acá somos todos iguales, y la realidad es que lo tienen que hacer entre todos. A veces las críticas, no son destructivas, son críticas constructivas, y se tiene que trabajar en conjunto. Muchas veces lo hemos hablado: el interior de la provincia tiene un montón de territorio donde, con los hermanos bolivianos, demostramos que se puede sembrar la tierra y se puede trabajar, pero no hacinados como los que tienen las tierras, así que me parece que los intendentes podrían hacer un relevamiento de lo que es el tercer cordón de cuánto territorio tienen, cómo lo pueden complementar con los mal llamados planeros que la sociedad los cuestiona, darle los medios necesarios como para que puedan producir alimento que es lo que más se está necesitando”

QP: ¿También para descongestionar los grandes centros poblados?

JC.E.: “En el 2015 cuando arrancamos con unos compañeros para llevar una propuesta que 10 mil familias, en cada provincia, si la sostenemos con trabajo real, sostenemos la educación, y se sostiene en el tiempo, son 50 mil personas por provincia. Hace la cuenta que son 1, 200,000 habitantes que no se van a trasladar al conurbano, por la falta de recursos. Por eso hoy contamos el desafío que tiene el gobernador que en una región tan chiquitita no tan extensa en territorio que es el conurbano, y toda la parte perimetral son 16 millones de habitantes, donde tenemos el 45% de la población acá en provincia. Creo que esto tiene que servir como enseñanza para el futuro, como decía Perón la nueva Argentina donde cada distrito y cada provincia tiene que su estrategia como los planes quinquenales, generar trabajo, apoyar las PYMES, y creo que con el proceso de esta enfermedad que va a durar mucho tiempo, y no podemos llevarnos por los ejemplos exteriores; hoy los medios multinacionales te muestran Italia, España, Alemania, Francia, EEUU, y te dan el porcentual, y te muestran gente saliendo a la calle, pero son países que han tenido dos guerras mundiales, guerras civiles, distinto a lo nuestro que tuvimos una la guerra de Malvinas, que nos traicionaron todos los que nos decían que eran aliados, si hablamos de genocidio murieron 6 millones de judíos, si hablamos de la guerra de Vietnam, la de Corea, la de Irak, entonces para las estadísticas de ellos es como si fuera normal, y Argentina no está para eso. Argentina tiene un potencial económico, y un caudal humano que muchas veces no se lo deja reconocer, por eso no crecemos porque pareciera que seguimos siendo colonia, que tenemos posibilidades mas importantes, uno recorre el país que tenemos y te das cuenta de una sociedad que es mal llamada populismo que son todos argentinos, y que realmente tienen voluntad de progresar, de estudiar por eso muchos decían que el estado los proclamaba tiempo atrás, y hoy todos se dan cuenta que el otro pandemia Macri, falló el estado, la salud pública, la educación, la seguridad, el desarrollo social, hay un montón de cosas que fallaron. Por eso, más allá de lo personal, como decía Perón tenemos que trabajar una verdadera comunidad organizada, y eso lo hacemos entre todos, por eso más allá de las circunstancias, hay distritos de la provincia de Buenos Aires han logrado no tener infección, por eso en estos distritos se puede empezar a mover la economía, cosa que en CABA al igual que acá en Matanza nos va a costar por la cantidad de habitantes que tenemos”

QP: ¿Desea agregara algo más?

JC.E.: “Solo que va a salir un programa que se llama Habitad II, es un plan que hizo el gobierno nacional, que lo van a desarrollar a través del ministerio de obras públicas, y lo van a integrar a los intendentes, para que se puedan hacer un montón de obras que son materia prima que se va desarrollar mano de obra y también desarrollo social, en escuelas, pavimentos accesos, jardines, y también hay una posibilidad dentro del mismo decreto que puedan trabajar las organizaciones no gubernamentales, cooperativas mutuales, movimientos sociales, sería importante que se de a la luz eso y que se planifique bien, y que se expanda porque eso es un gran potencial para recuperar muchos puestos de trabajo”