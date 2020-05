“CREO QUE LLEGÓ EL MOMENTO DE QUE EL PERONISMO VUELVA AL PODER PORQUE ESPINOZA NO ES EL PERONISMO MATANCERO”

Realmente son muy fuertes las declaraciones de Jorge “Catola” Rego a nuestro medio y, esas declaraciones, van a traer revuelo porque no lo dice cualquiera dado que “Catola” (como le dice todo el mundo) fue Concejal, dirigente político y sindical y hoy, es uno de los referentes históricos del peronismo matancero.

QP: Jorge “Catola” Rego antes de la pandemia los municipales se estaban movilizando por reclamos salariales, hoy ¿cómo están con ese tema, es critica la situación de los compañeros municipales?

JR.: “Hoy estamos mucho peor que antes de la pandemia por supuesto. La pandemia es una carga, una guerra, mundialmente que afecta al país, y también especialmente a los compañeros municipales de La Matanza, nos afecta a todos, estamos hablando de un enemigo oculto pero, volviendo a lo nuestro, los compañeros que están trabajando especialmente en el área de salud, donde están poniendo el pecho a esta situación, y donde es muy posible que muchos compañeros puedan caer infectados (Dios quiera que no), porque están viviendo con el mismo sueldo de hace un año atrás, con la opresión que tienen de esas financieras que le siguen descontando todo como si se estaría viviendo una vida normal, descontarle casi todo el sueldo a quiénes, en este momento tan crítico, viven al límite, y arriesgándose en sus lugares de trabajo, esto es una situación muy critica que viven los municipales, y especialmente los compañeros de salud”

QP: ¿Tampoco se ve desde el sindicato una actitud solidaria, defendiendo lo que tendrían que defender que es al trabajador y donde la obra social cada vez está peor?

JR.: “Creo que usted, como periodistas, conocen muy bien la historia desde el momento cero y saben porque se peleaba; cuando me presente a elecciones, a demás de los bajos salarios y la precarización de los compañeros municipales y, también, el tema de esta financiera, recordas que yo siempre tocaba este tema. También abordé otros temas, que muchos se olvidan ahora, la pelea grande que tuvimos y la denuncia que presente, sobre el tema de la cámara compensadora. Hoy la cámara compensadora esta en boca de todos yo estoy hablando de hace seis años atrás, cuando aparecieron esos jubilados de 105 o 106 años, que aportaban y votaban. Se hicieron notas al respecto, entonces se ve que yo la vengo peleando hace rato y, Uds. como periodistas, están al tanto. Recuerdo que tu medio fue imparcial, al respecto y trato el tema con seriedad. En ese momento el ejecutivo con el sindicato estaban armando una sociedad, donde ganasen ellos para que el ejecutivo no tuviera problemas, y no le hagan fuerza, lo estaban armando desde ese entonces, me permito hacer este resumen: que ellos querían hacer es una de mutua conveniencia para ellos, vos no me jodes, hace tu negocio, nosotros no te molestamos. Me refiero a los negocios que se podían hacer o no en el sindicato, sabemos que hubo intervención de un juez federal sobre medicamentos vencidos, que después hubo compañeros protegidos por el ejecutivo (cosa que no sucedió conmigo en una asamblea, que me pegaron y me denunciaron de los dos lados cuando después salió todo comprobado que yo no tenía nada que ver, si bien participe de la asamblea no era lo que habían marcado ellos). Hoy los compañeros municipales no tienen dónde reclamar, no tienen una puerta dónde golpear, el Intendente hace oídos sordos, sigue haciendo la suya y sigue haciendo campaña. Hoy no es tiempo de hacer campaña, tiene el partido mas grandes de la provincia de Buenos Aires y los votos que puede hacer ganar a cualquier gobernador, él puede ser la niña bonita sin salir en televisión, sin maquillarse, sin peinarse pero, hoy el tipo prefiere salir en televisión, ser un artista y no ver a ningún compañero, son aquellos compañeros que en el ‘97 jugaron para que ellos ganen, tenían un equipazo, en la época de Alberto que era un gran señor, gran político, lamentablemente fallecido, los pocos que jugamos éramos contados, entre ellos quién te habla y los que Alberto decía la juventud dorada, los pibitos que manejaba Rubén Bustos en un local en Yrigoyen y Ocampo, fuimos los compañeros que trabajamos, y convengamos también que los municipales fueron también los que lo apoyaron, fue parte importante para que ganara Alberto, si bien no estaban porque tenían miedo, porque fueron apretados por la gente de Pierri, trabajaron para que Alberto cambie el municipio, y lo fue haciendo, no estuvimos mal en la época de Alberto”

QP: Hay que reconocer que Balestrini y Espinoza son distintos. Alberto, lo primero que hizo, fue pasar a planta a los municipales que venían contratados de la época de Cozzi. Hoy tenemos a Espinoza intendente y la mitad de los empleados municipales o más de la mitad son contratados sin estabilidad laboral, acá hay un problema sindical, y también un problema político, donde en algún punto se mezclan, ¿Cómo lo ve a Troncoso hoy, sin capacidad de defensa a nivel sindical?

JR.: “Lamentable, no pensé que iba a ser una secretaría peor que la de Paulillo, que era un tipo tibio, pero que al menos tenía sensibilidad. Este chico no tiene ni capacidad ni sensibilidad, te sentas a conversar con él y esta como si no te escuchase, y así es porque tampoco actúa. La obra social la estamos perdiendo, estamos perdiendo los hoteles. Hay un montón de cosas que tenemos que aguantarnos, pero al margen de la pandemia tenemos familias que viven, las familias la están pasando muy mal, hay compañeros que están poniendo el pecho y cobran 17000 pesos, con eso tienen que viajar, que comer, a veces tienen que comprarse los elementos de higiene y seguridad”

QP: Entiende la actitud del intendente con respecto a lo del aumento, primero da un bono hasta marzo, y después no incorpora al sueldo ese bono, a esta altura del año siempre está el aumento municipal, y este año no hubo aumento

JR.: “Es inentendible lo de Fernando, no es el Fernando que conocí yo, el Fernando que conocía era militante, un pibe joven con empuje, detrás de Alberto, con ganas, que se juntaba con los compañeros a comer un asado, ese es el Fernando que conocí yo, sé que hay algunos que se enojan, pero muchachos yo critico al compañero que hace mal las cosas, y si sigue haciendo mal las cosas hay que cambiarlo, esto es así de sencillo. Obviamente por otro peronista sin dudas. Acá no tiene lugar Macri ni lo estoy defendiendo, algunos compañeros se alteran y me atacan en Facebook, porque deben estar al lado de él, pero vean también la actitud de este compañero. Hay gente que lo marea el poder, fíjate que hoy no se reúne con ningún compañero, y no lo digo por mí, en el tiempo tengo más militancia que él, no digo que soy mejor, pero municipalmente lo supero, y si fui parte de los que trabajó para que ganes en el ‘99, atendeme por lo menos, y atende lo que estoy reclamando.

No estoy reclamando para mí, estoy reclamando para los compañeros municipales, nunca estuvieron tan mal los compañeros municipales. En el ‘83 trabaje para Clerici, perdimos por muy pocos votos. ganó Federico Russo, un intendente de lo mejor para los compañeros municipales de La Matanza, lo mejor, después vino una persona pseudoperonista, Cozzi, del partido intransigente, y Pierri que era un empresario, compra su banca de diputado, teniendo la fabrica fundida y el hombre llega a Matanza, el hombre mas poderoso que tuvo Matanza, y que termino con la militancia de corazón, empezó la militancia paga, que duró 8 años, después peleamos para que viniera un cambio y lo tuvimos con Alberto. Eso es parte de mi bronca: porque viví lo malo que había pasado en Matanza, lo que luchamos para que hubiese un cambio y, ese cambio, con el tiempo se está gastando, Espinoza tiene que mirar en los compañeros municipales, no puede salir en televisión diciendo que estamos haciendo bien las cosas, cuando el compañero municipal va a una salita a trabajar con 17000 pesos de sueldo, y tiene los baños rotos, con los pozos desbordados, no has barbijos, y faltan elementos esenciales”

QP: ¿Esto no le permite al trabajador mantener la familia?

JR.: “Eta conducción del gremio se mantiene porque el ejecutivo quiere, no tenes quien te defienda en la parte gremial, la categoría, el pase a planta, no se reúnen en una junta, en la obra social no tenes un médico, no hay más medicamentos con el 70% de descuento, esto es una cosa de no creer, ¿y quién los banca? No los banca la federación, tampoco existe la federación, los banca el intendente y estos cuando hablan con el intendente le van diciendo su señoría, permiso”

QP: ¿Lo más evidente es la privatización del lavadero municipal?

JR.: “Tal cual, recuerdo la época de Sluga cuando quisieron privatizar el cementerio en la época de Cozzi entramos en el HCD e hicimos revertir eso. Hoy nos están haciendo lo mismo, cuando puse en mi Facebook, ‘vienen por todo’ es porque vienen por todo, no quieren a los municipales, todo lo contrario que el gobierno nacional, donde estamos hablando que hoy tiene una función importantísima el estado, y acá hacemos todo al revés. A nivel nacional trabajamos más estado, más hospitales públicos, y acá te encontras que ya es un hecho prácticamente, porque al ejecutivo la conviene y el sindicato ni levanta la voz, ¿qué hacemos los compañeros en medio de una lucha contra una enfermedad que está haciendo estragos, cómo lo peleamos? Por lo menos con esto, traigo en mano un petitorio al intendente, y después creo que los compañeros tenemos que levantarnos de una vez por todas”

QP: Hace unos meses hicimos una nota a partir de un comentario suyo en las redes sociales, en el cual manda al intendente a pasear y a toda su banda, ¿a partir de eso pudo hablar con el ejecutivo?

JR.: “Con algunos compañeros del ejecutivo si, y tratando de que hagan lo mejor para esta enfermedad, para ayudar al matancero, ponerle hoy una pata cuando esta corriendo no me parece justo”

QP: ¿Apoyar todo lo que se está haciendo con respecto al corona virus, no significa apoyar al intendente?

JR.: “De ninguna manera, en la época que hicimos la nota era época de inundados y estuve con un grupo grande de compañeros trabajando con los inundados, no implica que uno ayude a través del estado ya que la municipalidad nos daba los alimentos, mas cosas como ropa que conseguíamos nosotros y llevábamos a los vecinos inundados, eso no quita que hoy también tengamos compañeros trabajando en lugares para llevar comida a compañeros que necesitan, eso es normal, pero que estamos en las antípodas, no tengan la menor duda, no hay dudas, creo que llegó el momento de que los compañeros que notan que hubo un cambio en la personalidad o en la forma de manejarse, o el poder lo mareo, o no sé lo que piensa este muchacho. Creo que llegó el momento que el peronismo vuelva al poder porque Espinoza no es el peronismo matancero. Cuando me refiero al peronismo en La Matanza, me refiero a una persona que representa al peronismo y esa persona no es Fernando Espinoza”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JR.: “Si, que salgamos de esta pandemia que dios nos ilumine, que volvamos a abrazarnos, y lo mejor para el país, el mundo, La Matanza y mis queridos compañeros municipales”