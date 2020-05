¡!!SIGAN ASÍ QUE ESTAMOS AL HORNO CON PAPAS¡¡¡

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Estar “en el horno” o “al horno con papas” quiere decir que estamos con una situación difícil de resolver o que nos sobrepasa

“Sensibilidad e imaginación es base para ver, ver es base para apreciar, apreciar es base resolver y, es base para actuar” – Juan Domingo Perón – Tres veces Presidente de la Nación y fundador del Partido Justicialista

“¿Qué esperan para pagarnos el bono a los de salud que trabajan para la Municipalidad de La Matanza? Por lo menos en mi caso me consta que se han enviado todas las declaraciones juradas y demás requisitos para que se nos pague ¿Quién lo está dilatando? ¡Desde marzo del 2019 no tenemos un aumento de sueldo! ¿Este es el apoyo a los que estamos en la primera línea de la quinta provincia del país? En serio ¿piensan que somos sacerdotes?” escribió, en su muro de la red social Facebook, un trabajador de la salud matancero.

El Intendente, Fernando Espinoza, sigue ignorando el reclamo salarial de los trabajadores municipales matanceros. Ignorar a los trabajadores municipales no es casual lo hace a sabiendas del complicado panorama social que están viviendo los vecinos matanceros y, también, los trabajadores municipales.

Espinoza está nivelando hacia abajo y el peronismo nunca niveló para abajo. El estado municipal matancero parece un estado neoliberal más que un estado peronista y la sorpresa surge porque Espinoza se dice peronista, te saluda !Cómo anda Compañeros Peronistas¡, festeja (cada vez con menos fervor) las fechas conmemorativas del peronismos, etc. Pero desde la Intendencia cada día se parece más un neoliberal dado que privatiza servicios municipales, ningunea y hambrea a los trabajadores municipales, manipula a los dirigentes del STMLM para que no se paren de mano y exijan y defiendan los derechos de los trabajadores municipales y, todo esto, para en un distrito que se autodenomina “Capital Nacional del Peronismo”

Las únicas apariciones públicas de Espinoza están rodeadas de cámaras de fotos y de TV, sus actos de gobierno son spot publicitarios, habla con sus funcionarios por la PC y se encierra cada día más.

No habla con los vecinos matanceros, no habla con los trabajadores municipales matanceros, no atiende (ni él ni sus funcionarios) a los comerciantes del distrito; en definitiva, anda en campaña y no tiene tiempo ni ganas de hacer otra cosa.

La realidad económica de los vecinos y los trabajadores municipales matanceros es muy complicada y nadie dice ni hace nada.

La Vicegobernadora bonaerense y ex Intendente matancera. Verónica Magario, anda hablando con este o aquel (vía internet) para intentar contener (a indicación de Espinoza) pero no le pone garra, solo habla, escucha pero no pasa nada; pareciera que se lava, elegantemente, las manos.

Daniel Troncoso anda jugando a las escondidas con los delegados de los trabajadores municipales (y eso que es el Sec. Gral. del STMLM); se lo ve sin reflejos y sin muchas ganas de llevarle la contra a Espinoza. Por inacción y omisión acepta la política de hambre que aplica el ejecutivo matancero a los trabajadores municipales.

A esto hay que sumarle las enormes dificultades que enfrenta la obra social que deja sin servicios a sus afiliados. Reitero, por inacción y omisión participa de la continua quita de derechos a los trabajadores municipales matanceros.

UN RECUERDO, UNA FOTO Y UNA GUERRA DE TROLLS

Hace unos días compartí, en mi muro, de la red social de Facebook, un recuerdo sobre la jura de Fernando Asencio como Diputado Nacional. Un recuerdo de hace unos años, algo que se podría decir que era intrascendente para la política matancera dado que hoy, Asencio ya no es Diputado nacional sino funcionario en la Cancillería Argentina.

Horas después prendí nuevamente la PC y me encontré con una virtual guerra de comentarios ofensivos, insultos, descalificaciones y un montón de adjetivos que no quiero usar.

Me pareció algo realmente ofensivo hacia mi persona y hacia el medio donde trabajo. Estoy acostumbrado a dialogar con mis “amigos del face” y, en más de una vez, se han generado verdaderas polémicas y variados debates pero todos con respeto de las ideas del otro.

Sin querer me metieron en una interna que no es mía y el nivel de agresividad e insultos fue tan grande que opté por eliminar la publicación (no sin antes realizar algunas capturas de pantallas para que ustedes vean, amigos lectores, de lo que estoy hablando).

La bronca interna entre el ex Concejal Josemaría Caruso hacia la figura de Fernando Asencio está tomando ribetes personales y eso no les ayuda ni a ellos, ni a sus militantes ni al espacio político donde militan.

Las cuestiones personales se resuelven frente a frente no a través de terceros ni a través de personas que, de alguna manera, les dio una mano a uno o al otro.

Es indispensable tener madurez y las ideas claras para crecer políticamente, no se crece en base a insultos ni descalificaciones.