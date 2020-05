“ANTES TUVIMOS LA PANDEMIA MACRI, Y HOY TENEMOS LA PANDEMIA DEL COVID 19”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Marcelo Barreiro, del gremio UTA y Sec. Gral. de las “62 Organizaciones Peronistas”.

Barreiro señaló que “antes de perder el trabajo es preferible cobrar una moneda menos y no perder el trabajo” y agregó que “si estamos hablando para ver que no echen a los compañeros y no suspendan trabajadores, es muy difícil poder discutir una paritaria, se va complicando el panorama, ¿cómo haces para discutir paritarias con un empresario que tiene la empresa cerrada?”

QP: ¿Barreiro cómo están viviendo esta situación, y cómo lo están manejando desde el sindicato?

MB.: “Desde el sindicato junto con los cuerpos de delegados y las empresas de transporte estamos cumpliendo con todos los protocolos que están desde que empezó la cuarentena, que son los que viene dando el ministerio de transporte de la nación, a los que adhirió la provincia y también el municipio, o sea los choferes con tapaboca, aislado con una cabina de nylon que hace que no tenga contacto con los pasajeros, el uso en las cabeceras de alcohol en gel, lavarse las manos en todas las cabeceras y, por supuesto, antes de empezar el servicio y al terminar también, se desinfecta el coche en todas las empresas, los pasajeros suben por la puerta del medio, no se usan los dos asientos delanteros que son los de proximidad al chofer, pero a pesar de eso el chófer no solo vive arriba del colectivo, sino que viaja también, es parte de una casa, convive, y sale a hacer compras también como cualquiera de nosotros, y también ya hoy, empezamos a tener casos en el transporte y a causa de ello me llamo la secretaria de salud del municipio para tomar medidas y aislar a los compañeros que estuvieron con un chófer de la línea 63 que el día 19 le dio positivo el test de covid 19, ya se tomaron las medidas necesarias con la empresa para aislar a los compañeros que estuvieron con él para despejar toda duda de contagio y saber en el estado en que se encuentran”

QP: ¿Las empresas están cumpliendo con los trabajadores, ha habido despidos o suspensiones?

MB.: “Gracias a Dios lo que es corta y media distancia, el transporte urbano, no tuvimos suspensiones ni nada, lo que si hicieron las empresas es aislar a todo aquel compañero que tenga mas de 60 años, y que tengan enfermedades preexistentes para preservar su salud y que no tengan problemas, y que cobren el sueldo completo con presentismo y todo, lo único que no se les paga es el viático que es una plata que la empresa paga por día trabajado, que es para viajar comer algo, para eso es el viático, y después los compañeros que trabajan con el protocolo anterior había la posibilidad de que en las empresas trabajaran con el 70% de las unidades, si bien los choferes tienen 6 francos por mes con esto aprovechaban y le daban algunos días más e iban cambiando los equipos de trabajo para evitar el contagio, pero a esos choferes que se le agregaban muchos mas francos de los que tenían, las empresas también cumplieron en pagar el sueldo completo como cualquier chófer en función”

QP: Supongo que al estar al frente de las 62 Organizaciones Peronistas debe estar recibiendo el informe de la realidad de muchos gremios, ¿Cómo está el movimiento obrero organizado enfrentado esta crisis?

MB.: “Estamos con muchísimos problemas, también sabiendo que es un problema sanitario y que tanto el presidente, el gobernador y el intendente, y todos los gobernadores, y todos los intendentes, se están apoyando en lo que dicen los expertos, los científicos, los infectólogos que son especialistas en la materia. Estamos sufriendo en el gremio nuestro, y en los diferentes gremios, no importa que sean de servicio o que sean de industria, en nuestro caso somos servicio esencial como sanidad, que estamos trabajando todos, después hay servicios que, lamentablemente, les esta yendo mal, comercio es uno de ellos, hoy tenes un montón de comercios que están cerrados y, prácticamente, los compañeros si no es por la ayuda que llegan desde el gobierno están en la lona. En la industria pasa exactamente lo mismo, recién ahora con la última cuarentena en la provincia de Buenos Aires que permitió el gobernador con algún protocolo abrir alguna de las industrias, pero la mayoría estaña cerrada, y la está pasando mal, hay compañeros que están cobrando menos de lo que tenían que cobrar, que han negociado porque sabemos que antes de perder el trabajo es preferible cobrar una moneda menos y no perder el trabajo, esto lo hemos visto antes de la pandemia con el gobierno de Macri, lo que paso con las automotrices en un momento cuando no vendían ni un auto, en ese momento no había pandemia, antes tuvimos la pandemia Macri, y hoy tenemos la pandemia del COVID 19”

QP: Esta situación le debe estar generando algunos conflictos a nivel interno, en el sentido de no poder discutir salarios en medio de este escenario de pandemia, con inflación inclusive

MB.: “Hoy el problema más grande es ese, si bien la inflación, si miras los datos del INDEC es baja, porque se toman muchos rubros que por ahí no se consumieron, pero en el rubro alimento que es lo que mas se consume, fue el rubro que más aumentó, por otro lado no se puede discutir paritaria, por lo que te estaba comentando, si estamos hablando para ver que no echen a los compañeros y no suspendan trabajadores, es muy difícil poder discutir una paritaria, se va complicando el panorama, ¿cómo haces para discutir paritarias con un empresario que tiene la empresa cerrada? O sea, es una cosa de locos, es un tema muy complicado, y también sabemos que es un tema que no le ocurre solamente a la Argentina, esto es una pandemia mundial, y que otros `países ya asaron el pico, que hoy están en el verano y nosotros recién ahora están subiendo los casos como los últimos tres días, parece que vamos camino a ese pico que en algún momento iba a llegar, y este momento creo que vamos camino a eso”

QP: No hace mucho se reunieron algunos referentes en La Matanza solicitando reunirse con el intendente y formar un comité de crisis, ¿se ha avanzado en ese tema?

MB.: “Yo estuve en una reunión donde se reunieron los referentes de los gremios hermanos, acá en Matanza. Una reunión que fue bastante productiva, donde nos reunimos aproximadamente 8/9 gremios, no me acuerdo con exactitud, donde nos enteramos muchas cosas que desconocemos, y que muchos compañeros piensan que es solo presentar un protocolo y que si te ajustas a un protocolo de higiene te decían: dale ponete a trabajar, y la verdad no es así. Si bien hay que armar un protocolo para toda actividad que se quiera empezar, sé que el compañero Ludueña esta trabajando en eso, pero el tema es que: no solo el intendente tiene que aprobar el protocolo, el intendente puede recibir y llevar a provincia dicho protocolo, y en provincia lo tiene que aprobar el gobernador y el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, y después lo tienen que llevar a nación y aprobar el jefe de gabinete y el ministro de salud. Por eso digo que no es tan fácil, por eso te digo que la reunión fue buena, pero también plantee en esa reunión que había cosas que se debería canalizar por otras áreas, y no solamente por el área de la producción y el comercio, porque todos los gremios tenemos una problemática diferente. Te pongo dos ejemplos para clarificar, estaban los compañeros de las estaciones de servicios, que están trabajando igual que nosotros, pero tenían problemas con el cobro, tenia que hacer inspecciones, porque no les estaban pagando como le tenían que pagar, más que asistencia del municipio necesitaba que el ministerio de trabajo le ponga una guardia para poder ir con un inspector del ministerio de trabajo y ver el recibo de sueldo de esas empresas y ver como estaban pagando, que eso no es potestad del municipio. En el caso nuestro, estamos trabajando, sobre todo el servicio urbano de pasajeros, pero en algunos lugares tenemos problemas de inseguridad, o sea tampoco es un problema de la producción o del comercio, tendríamos que tener reuniones con otras áreas para ver como solucionamos el problema de la seguridad, a lo que dije que la reunión me parecía muy buena, porque nos desasnamos de muchos temas, y servía para que los compañeros supiesen la situación de otros gremios, y que después necesitábamos reuniones por sectores, porque los problemas de los sectores eran diferentes, estaba el compañero Troncoso que también tiene problemas con la parte salarial, con algunos materiales de trabajo que le tienen que dar, y es un problema que tiene que discutir el con la patronal que, en este caso, es el municipio. Todos teníamos problemas quien mas quien menos diferentes, después cada uno tendrá que ser llamado individualmente y discutirlo o tratar de solucionarlo por el área que corresponda”

QP: Hace poco hubo un hecho muy notorio de un chófer que lo atacaron con un cuchillo, ¿han notado el crecimiento de la inseguridad en algunos lugares del distrito?

MB.: “Sobre todo en transporte hace rato que venimos con problemas de inseguridad, por eso venimos hinchando con el tema de las cámaras que ya esta aprobado en la provincia de Buenos Aires. El tema de que se coloquen las cámaras en las unidades de colectivos, ahora con el tema de la pandemia es un problema, pero más allá de eso sí, tuvimos hechos como el del compañero de zona sur que fue atacado con un cuchillo, nosotros estamos divididos en zona sur, este, oeste y norte, en ese caso como en todos el gremio estuvo presente, nosotros tuvimos un caso el 1° de Mayo, en el Km.38 donde a un compañero le pegaron un tiro al mediodía, y que inclusive la línea estuvo unos cuantos días sin entrar al Km38, terminando en el 29 durante cuatro días y después, en el 32, porque sabíamos positivamente que el delincuente que le había pegado el tiro seguía dentro del barrio dando vueltas, y el domingo pasado, a la madrugada, lo agarraron y gracias a Dios, esta preso como corresponde y el chófer todavía esta internado, le tuvieron que hacer dos operaciones. La bala le había tocado la vejiga y un vaso, inclusive estuvo 4 días con respirador y hoy poco a poco va mejorando es un muchacho joven 28 años con familia, hijos, hoy gracias a Dios de a poquito se va recuperando. El domingo atraparon al delincuente, el lunes los delegados hicieron una reunión con la gente, y el martes se volvió a entrar al barrio, con el compromiso de que la policía patrulle el barrio”

QP: ¿Cómo ve la salida de esta crisis?

MB.: “Espero que esto pase rápido, que sabemos que va a ser difícil, hoy esperamos el pico, pero no sabemos si esto tiene rebrote o no, los que saben dicen que hasta que no este la vacuna esto no se va a solucionar, no vamos a poder volver a la vida como antes, vamos a tener que tener cuidados, que mucha gente ya lo tomo como medida habitual, y tomo conciencia de lo que esta pasando, y de lo que nos puede pasar, el tema de la higiene en manos, el uso del tapaboca, el alcohol en gel, el distanciamiento social, en los negocios, los bancos, los supermercados. Creo que nos va a llevar un tiempo volver a una vida normal como teníamos antes, esperemos que pase el pico para poder reactivar, de a poco, la economía del país que necesitamos, porque sabíamos que veníamos de 4 años donde todo el mundo llegó con la lengua afuera porque fueron los 4 peores años de la historia, y encima a los 3 mese de asumir el nuevo gobierno, te agarra esta pandemia que no solo descoloca a la Argentina, sino que descoloca al mundo, esto es un problema a nivel mundial y va a haber un problema en la economía, no solo en la Argentina, sino en el mundo”

QP: ¿Desea agregar algo más?

MB.: “Lo único que me gustaría agregar es que sigamos tomando conciencia que sabemos que el problema económico hoy lo estamos padeciendo todos los trabajadores, los empresarios, los comerciantes, el estado mismo, que hoy tiene que asistir más y recauda menos, es un problema que padecemos todos, y no solo en Argentina, esto es a nivel mundial, así que si no necesitan salir de sus casas no lo hagan y cumplan con esta cuarentena que es lo único que esta evitando la cantidad de muerte que hay en otros países”