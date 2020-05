¡!!ESTÁN MINTIENDO¡¡¡ (mentiras que enferman y, por ahí, matan)

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Medio en chiste medio en broma suelo decir que “Dios es Argentino pero atiende en La Matanza”. Hoy, después de hablar con una vecina de Isidro Casanova, más precisamente del B° Atalaya, ese comentario me abrumó.

Una familia encerrada hace más de 15 días sin ningún tipo de asistencia médica, sin ayuda alimentaria, sin ninguna ayuda por parte del municipio, sin poder hacer valer sus derechos; en definitiva, dejado a la mano de Dios.

¡!!Dos adultos y un bebe de un año, encerrados en su casa por padecer Coronavirus y nadie de la Municipalidad de La Matanza movió un dedo para ayudarlos¡¡¡

A todo esto, el Intendente matancero, Fernando Espinoza, se pasea, se ufana, se muestra y llenas los medios de comunicación con noticias falsas, con mentiras que tratan de tapar el sol con la mano.

El “calvario” de Sol Ayelen y su familia es indignante, la burocracia puso y pone en juego la salud y la vida de ella, su marido y su hijo de un año.

Hace más de 15 días que saben que padecen de Covid-19, hace más de 15 días que esperan que el municipio se comunique con ellos para que les envíe ayuda médica. La única atención médica que recibieron en estos días fue una video llamada (por WhatsApp) de una doctora que se comunicó con ellos de parte de la Municipalidad de La Matanza y después de hablar con ellos y verlos por video, les dijo: “Los veo bien, sigan así”.

El bebe de Ayelén tiene un año y hace más de quince días que tiene problemas para dormir por la fiebre, la tos y los moquitos que no le permite respirar bien. Los padres andan igual pero al no tener asistencia médica no se atreven a auto medicarse, no saben qué antifebril pueden tomar, no saben si pueden tomar algún antibiótico o cuál antibiótico tomar. Cuestiones elementales que un médico debe orientarlos en esta grave situación que todos estamos viviendo.

El “calvario” de Sol Ayelen no termina en lo expuesto anteriormente, a eso hay que sumarle que “sobreviven gracias a la ayuda de sus vecinos, que le dejan en la puerta de su casa bolsas con alimentos”; comen por la solidaridad de sus vecinos, están sobreviviendo en base a la solidaridad de la comunidad y, las autoridades municipales se llenan la boca diciendo que asisten a los vecinos matanceros.

Sol Ayelén no puede ni darles un billete a sus vecinos por miedo al contagio, hace más de 15 días que están encerrados esperando el socorro del estado y, ese estado, está ausente, está ocupado filmando spot publicitarios, dando notas a los medios de alcance nacional (no a los medios locales por miedo a qué le pregunten de estas verdades que nos alcanzan los vecinos) y asistiendo a actos oficiales con toda la pompa de las estrellas mediáticas.

El 18/05 ya tenían los síntomas y la certeza de que padecían Covid-19 y, decidieron llamar al 148 para informar de su situación; de ahí la derivaron a un número de WhatsApp y le aseguraron que en 48 horas, a más tardar, personal municipal los visitarían para realizarles el hisopado. Más de una semana después seguían esperando y, desde el municipio, le contestaban que “estaban colapsados”.

Finalmente le realizaron el hisopado y, aún hoy, siguen esperando los resultados que deberían habérselos mandados a las 24 horas, vía mail o WhatsApp. Todas las llamadas al municipio siempre tuvieron la misma respuesta: “Estamos colapsados”.

LA CARTA DE AYELÉN: “ESTÁN MINTIENDO”

Sol Ayelén escribió, en su muro de la red social Facebook, el calvario que está viviendo: “El Municipio de La Matanza y su intendente Fernando Espinoza diciendo que importa la salud de todos y todas, que se preocupan por su gente, que ponen médicos para atender por videollamada a los infectados o sospechosos… Vos los aplaudis porque les crees. Pero te digo algo: ESTÁN MINTIENDO. No es cierto que se preocupan, no es cierto que les importa la salud de las personas. ¿Por qué digo esto? Porque estuvimos esperando una semana para que nos vinieran a hacer un hisopado, porque esperamos una semana y media más y aún no nos dan respuesta, llamas a un número y te mandan a otro, llamas a ese otro y te mandan a otro.

‘No tenemos aún los resultados’ te dicen, ‘quédate tranquila que te vamos a avisar cuando sepamos algo’. Les das tu nombre, tu mail, tu dirección, ¿para qué? Para que cuando volves a llamar te digan ‘no me figuras con ese nombre‘. No se dan idea la cantidad de veces que llamé y me pusieron Sol Jiménez, Sol Ailen Gimenez, Sol Ayelen Segovia, y la última: Sol Ayelen Pérez. LOCO, ME LLAMO SOL AYELEN GIMENEZ, ¡!!SE LOS DELETREE OCHENTA VECES PARA QUE LO ANOTEN BIEN!!!

Hoy me llega una planilla con mis resultados y los de mi hijo y mi esposo, ¿quién me los manda? Una persona que estaba preocupada y quiso revisar la base de datos ya que tiene acceso y arriesgó su trabajo para a ver si ya estaban los resultados. Y sí, tenemos Covid19, pero ¿qué modifica que lo sepa? NADA. Porque es el municipio el que tiene que comunicarse conmigo para decirme los resultados, y decirme si puedo tomar algo para el dolor, ¿cómo sigue todo?, ¿cómo me recupero?, ¿si me tienen que hacer otro hisopado o no?. ¿Qué hice después de saber el resultado por una persona ajena al municipio? Llamar y preguntar si había noticias. ¿Qué me dijeron? ‘No todavía nada, me repetís tu mail así lo vuelvo a poner en la base de datos? Te va a llegar pronto, tené paciencia’

Me están jodiendo, se ríen en nuestra cara. Juegan con la salud de la gente. No se coman el cuento por favor. Tengo capturas y audios para corroborar todo ¡!!BASTA DE MENTIR¡¡¡”