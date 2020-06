“LOS TÉCNICOS SUFRIMOS UN GRAN ABANDONO DE PARTE DEL COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con ‘Mariano Borrás’, Secretario General del ‘Centro de Profesionales Técnico de La Matanza’, quien nos relató la realidad de los profesionales Técnicos del distrito, y cómo la institución, que representa, está actuando en esta pandemia que cambia reglas constantemente. Esto nos decía:

QP: Borrás, ¿hace cuánto están acá, en el centro de profesionales técnicos?

MB.: “Empezamos nuestro mandato en julio del año pasado después de ganar las elecciones, arrancamos en un centro que estaba sin actividad, y empezamos a generar contenido, y traer de vuelta al Técnico a donde es su casa, como lo fue siempre, con una cuestión de que los tiempos cambiaron, donde es muy difícil mantener la cultura del encuentro a raíz de esta pandemia, por ese motivo nos empezamos a manejar por redes sociales, estamos ansiosos y deseosos de volver a poder reunirnos para que esto siga siendo la casa y el encuentro del técnico, para afrontar los temas en comunidad, en grupo y se pueda llegar a soluciones colectivas”

QP: ¿La administración anterior en qué estado dejo el centro, y cómo se manejo para que el técnico se haya alejado de este lugar común?

MB.: “Uno de los problemas del centro fue que había muy pocos socios, y cuando perdía una comisión se dividía el padrón, la facción que perdía se llevaba su gente y dejaba de participar, entonces queda siempre eso de que somos un centro fuerte pero sin la gente que lo sustenta, y a la larga que la gente se empiece a alejar te termina quitando lo esencial para nosotros que son los colegas, son los Técnicos. La comisión anterior dejó el centro en un estado de total abandono en todo sentido, porque hay mucho trabajo por hacer que lo estamos haciendo, ese abandono se debe a que el técnico se fue alejando de la institución por no sentirse contenido”

QP: Los últimos años del gobierno anterior con la situación económica ¿de qué forma afectó el funcionamiento del centro?

MB.: “Afectó no desde el centro en sí, pero si desde el colega, afectó desde el que no puede trabajar y no ejercer su profesión, no genera dinero. Nosotros somos técnicos tanto electromecánicos, como MMO, y cuando los índices de construcción bajan nos afectan directamente al rubro, y sabemos que en estos últimos años uno de los rubros más castigados fue la construcción, y esto también es lo que genera que nos juntemos y tratemos de resolver los problemas que tenemos en común, el principal problema es la falta de trabajo, que es lo que genera que el colega se desarrolle y que también pueda participar de un lugar de contención y pertenencia como el centro de Técnicos, que es para lo que estamos trabajando todos día a día cada uno desde nuestro lugar”

QP: Sabemos que son tiempos difíciles para juntarse y convocar a los colegas, pero ¿qué actividades está llevando adelante el Centro de Técnicos?

MB.: “Estamos realizando una campaña de asistencia al Técnico, al colega, debido a la pandemia que nos afecta a todos, el aislamiento preventivo nos pega de lleno, porque nosotros trabajamos en las obras, al no abrir las obras el colega pierde el sustento de vida de él y su familia a cargo, y esto dificulta la vida del colega, en todo sentido, esta pandemia nos cambió la vida, por eso también invitamos al colega a ser parte de este centro que es un poco contenernos entre todos, sabemos lo difícil que es la situación en las casas de los colegas que antes estaban en las obras trabajando y hoy no pueden con lo mínimo que es el sustento de sus familias, por eso también estamos tratando de asistir a nuestros colegas que hoy están en un difícil momento, desde el Centro estamos brindando los martes y jueves, una mano al colega que necesite, mercadería básica de primera necesidad, limpieza, alimentos, elementos de protección, tratando de cubrir las mínimas necesidades del colega, sabemos que no alcanza y también sabemos que es mucho el esfuerzo de todos los colegas que trabajan para esto”

QP: ¿Reciben alguna ayuda o contención de parte del Colegio de Técnicos de la provincia de Buenos Aires?

MB.: “Prácticamente ‘los Técnicos sufrimos un gran abandono de parte del Colegio de Técnicos de la provincia de Buenos Aires’, donde desde el principio de la cuarentena, no tuvieron ni una palabra ni una acción para con los colegas del provincia, hicieron silencio durante un mes y medio, y cuando accionaron fue para dar un misero bono de $2500 a cada matriculado que tuviera la matricula al día, esto es lo que dieron como ayuda al Técnico matriculado, cuando la matricula que se pago en enero fue de $6000, una matricula que el colega no puede usar porque esta inactivo por lo que ya es de público conocimiento, somos conscientes de que el colegio se auto sustenta, pero pedimos un poco de sentido común, y solidaridad para con el colega que hoy lo esta pasando mal, y a pesar de todo tenemos colegas que han solicitado ese bono miserable de $2500 y que todavía no lo han podido cobrar, y están sin respuesta alguna, hoy realmente nos sentimos desamparados y defraudados por el colegio de Técnicos de la provincia de Buenos Aires”

QP: ¿Se hace duro en estas circunstancias llevar adelante la actividad del Centro en estos tiempos con todas estas problemáticas que afronta el profesional?

MB.: “Por un lado peleamos con el día a día del matriculado que es un día a día muy duro, y por el otro lado tenemos que salir y armar plataforma como para cambiarle la realidad profesional al técnico, este Centro es a nivel Matanza y estamos haciendo trabajos para los profesionales del distrito, con mucho sacrificio estamos asistiendo al profesional que no llega a cubrir sus necesidades básicas, y en realidad no queremos ser un centro de asistencialismo, lo que queremos es que nuestros colegas estén bien, y cuando la pandemia termine nos juntaremos para hablar de nuevos proyectos colectivos para volver a ser como una familia, donde nos brindemos contención y podamos resolver los problemas de los colegas, creemos en el Técnico del distrito, y creemos que juntos es la forma de poder obtener resultados favorables para todos ya sea como personas y como profesionales, creemos que la forma colectiva de trabajo es lo que nos va a unir y hacer mas fuertes para defender nuestros derechos”

QP: ¿También se está trabajando en el aspecto edilicio del centro?

MB.: “Si, en realidad se encontró en Centro en muy mal estado de mantenimiento, y con los compañeros estamos trabajando para que vuelva a ser un lugar apacible de encuentro para los colegas, si bien todavía no nos podemos reunir por el distanciamiento social creemos que cuando termine esto vamos a tener mucho trabajo y reuniones con los colegas que se quieran acercar, acá siempre van a estar las puertas abiertas al colega del distrito y sus inquietudes para que juntos de manera colectiva podamos resolverlas, hoy cada vez que tenemos actividades nos ajustamos al protocolo, nos turnamos de 5 colegas, para trabajar y poder mantener el distanciamiento social, y las normas de higiene que la situación actual amerita, los Técnicos de La Matanza, ante esta situación son solidarios con el colega y con la sociedad, eso es algo digno de remarcar de mis colegas y hace que sienta orgullo de ser parte de este colectivo. Hoy estamos cerca del colega mediante las redes y el whatsapp, ya vendrá el tiempo de compartir reuniones después de esta pandemia que debemos superar lo mejor posible”

QP: Habló de solidaridad de los Técnicos Matanceros, ¿están colaborando con algunos comedores del distrito?

MB.: “Si estamos colaborando con dos comedores del distrito y con un barrio, pero es una tarea que decidimos hacerla en silencio con los compañeros, creo que hacemos lo que tenemos que hacer y hacemos lo que podemos de corazón, esperando que esto pase lo antes posible y volvamos al trabajo para levantar una sociedad mejor y más justa”

QP: ¿Cómo se sustentan para poder ayudar en esta crisis?

MB.: “Con donaciones de diferentes amigos, y aportes de colegas que sienten que lo tienen que hacer, y pueden dar una mano al colega o cualquier integrante de la sociedad que lo necesite, como centro estamos a disposición de nuestra comunidad y de nuestro distrito, los martes y jueves estamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el centro asistiendo al colega”