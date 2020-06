“VEMOS UNA LA FALTA DE SOLIDARIDAD HACIA NOSOTROS, LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES, ¿NO SOMOS PERSONAS?”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Damián Santostefano, es comerciante de San Justo y, en torno de él, se han referenciado una gran cantidad de comerciantes de la calle Arieta y aledaños. Hace unos días salió una nota en un portal de noticias que lo señalaba como “Líder anarquista de Asociación de Comerciantes de La Matanza convoca a prender fuego el municipio de Fernando Espinoza”. Realmente era una nota totalmente descabellada y, (https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2020_6_2&id=87245&id_tiponota=30&fbclid=IwAR0Ugxbu7cbxOA_Hm8wk0QLcZyu8AiuZqdfet1Jwu40kCylEvYx4Hzg4io8) sinceramente les puedo asegurar que tal cosa no es como dice la nota. He hablado varias veces con Damián Santostefano sobre los diferentes reclamos que motorizó como comerciantes sanjustence pero nunca afirmó nada parecido. Parece más una operación de prensa que una nota periodística. En función de eso, Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Damián Santostefano.

QP: Damián Santostefano ¿cómo ha tomado esta campaña, en su contra, con respecto a lo que se publicó acusándolo de llamar a quemar la municipalidad?

DS.: “Claramente fue algo hecho maliciosamente, nosotros jamás incitamos a la violencia, somos un grupo de gente trabajadora, gente honesta, generadores de empleo, y la verdad que lo tomamos muy mal, la verdad no sabemos de donde vino, de donde sacaron la información, los audios comentaron fueron de índole privado, hay que ver la legalidad de esos audios que fueron audios privados y después cortados y editados, lo que es doblemente grave. Pero no podemos desvirtuarnos ni perder tiempo en investigar cómo fueron las cosas, porque mientras que suceden esas cosas, un comercio está cerrando”

QP: ¿En otro momento estaríamos hablando de una interna entre comerciantes de San Justo?

DS.: “Es que no sabemos de donde salió esa noticia, uno puede hacer muchas suposiciones, pero a ciencia cierta no lo sabemos, en lo personal, y hablo por mí, deben ser personas incapaces”

QP: A lo que voy es que, con este tipo de notas tratan de tapar un problema que realmente existe

DS.: “Si, claramente lo que vemos es eso, porque no perjudican a quién está hablando, perjudican a todos los comerciantes con esa clase de campañas, nosotros fuimos mencionados, pero tenemos comerciantes de 30, 40 años trabajando y ayudándolos a que sepan manejar las redes sociales, 10, 12 horas por día tratando de que no se fundan los comerciantes para que salgan estas cosas. La verdad es que cayó muy mal en todo el centro comercial de San Justo, y se han solidarizado otros centros comerciales, como el de Ramos Mejía, y demás, la verdad es que nos pareció algo vergonzoso, pero que tampoco le podemos prestar mucha atención ahora”

QP: Uds. Hasta este momento, no habían tenido dialogo con el municipio, y a partir de esto ese dialogo está abierto

DS.: “Si, veníamos tratando de dialogar con el municipio, pero no había respuesta, nos decían que estaban muy preocupados por otras problemáticas lo cual, uno a veces, desconoce cuál puede ser la problemática que tienen, pero afortunadamente nos han recibido en el HCD. Hemos tenido una reunión, 12 comerciantes de distintos rubros y nos recibió Liliana Pintos, el Prof. Ricardo Rolleri, y Miguel Saredi, antes los que presentamos una alternativa con protocolos estrictos, sacados hasta de otros países. Hemos pedido la apertura de comercio de manera paulatina, y que se haga una prueba piloto como se hizo en otros distritos, como Ituzaingó, y además, hemos pedido ser eximidos de impuestos, ya que los comerciantes no pueden pagar nada. Esto es una cuestión de supervivencia, hay casos que a comerciantes le estamos haciendo colectas para juntar alimentos, a algunos lo ha agarrado muy mal en estos momentos, no sabemos que hacer, pro eso cuando se generan estas cuestiones de gente maliciosa, tratamos de dejarlo de lado, después nos encargaremos o pondremos los abogados que tendremos que poner, pero en este momento nos parece muy injusto perder tiempo en esto, lógicamente no nos gustó, y hablo en plural porque los comerciantes se sienten atacados en su totalidad con esto”

QP: Yo cuando leí la nota, me dije: acá quieren tapar el sol con las manos

DS.: “La verdad no se sabe de dónde viene y las personas que hicieron eso deben ser personas que no les importa nada los comerciantes, porque es una nota editada y falsa”

QPEn San Justo tenemos una arteria principal como Arieta, donde la mayoría de los comercios está cerrado, y de repente tenemos otros centros comerciales como Laferrere, Catan, Casanova, en el cual hay más apertura de negocios, y el vecino sale más a la calle, ¿cómo viven esa situación?

DS.: “Lo que más nos molesta a nosotros son los hipermercados que le permiten vender cualquier tipo de artículos, zapatos, indumentaria, venden absolutamente de todo, entonces ¿cómo es el tema?, ¿el pequeño comerciante no pude vender indumentaria, y el hipermercado si puede?, esa es nuestra gran bronca y nos parece muy injusto. Sin ningún tipo de protocolo en un super mercado se venden electrodomésticos, pero ¿el pequeño comerciante que tiene un local en la calle Almafuerte no puede abrir?, eso es lo que vemos muy raro y que pedimos explicaciones en el HCD. Afortunadamente, vuelvo a repetir, parece ser que va todo bien, ayer escuchamos al intendente y lo que dice es que hicieron 3000 testeos y que solo hubo 3 casos sospechosos, o sea que La Matanza por la gran cantidad de habitantes que tenemos no esta alta la tasa de contagio, eso nos tranquiliza bastante y veremos que es lo que vamos a hacer, lo único que tienen que saber es lo siguiente, que esto es importante, los comerciantes solo tenemos tres posibilidades, o nos subsidian, nos dejan abrir con protocolos estrictos, o nos fundimos todos, no hay mucha alternativa, veníamos de una economía golpeada, esperemos que el gobierno tome cartas en el asunto y podamos salir adelante”

QP: He hablado con muchos comerciantes de San Justo y más allá de que están bancando a los empleados, pagando el sueldo, y no quieren despedirlos, lo que los esta ahogando es el tema de los servicios, ¿es así?

DS.: “Claro porque se está pagando la misma tarifa que cuando teníamos abierto y funcionando el local, y uno llama a EDENOR y te dicen que pagues y cuando esto se normalice te van a reintegrar el dinero, por ahora no están cortando el servicio pero esto genera un gran malestar psicológico, y lo que si vemos es la falta de solidaridad hacia los pequeños comerciantes, ¿no somos personas?, el comerciante que se levantaba todos los días a las 7 de la mañana, que tenía dos o tres empleados ¿no es una persona, sus empleados no son personas? Porque nosotros entendemos que hay un sector vulnerable de la sociedad, y es más, y nos pone orgulloso de que se los ayude y no se los deje de lado, pero acaso ¿nosotros no estamos en las mismas condiciones?, si veníamos golpeados terriblemente, el sector privado venia arruinado, ¿no somos personas?, o hay algo que no estamos viendo, es lo que siempre hablamos con los comerciantes y nos parece muy injusto y muy duro, pero también entendemos de parte del municipio donde presentamos los protocolos, para que ellos lo eleven a la gobernación para pedir una autorización, ¿estamos preparados?, claro que estamos preparados, el centro comercial de San Justo como el de Ramos Mejía son Centros comerciales que están preparados para poder abrir sus cortinas con protocolos estrictos, sino no hay otra chance que cerrar nuestros comercios, ¿y cuantas fuentes de empleo vamos a perder?”

QP: Mas allá de quemar la municipalidad, bromas aparte, ¿que están proponiendo en caso de que no avance el dialogo con el municipio?

DS.: “Entiendo la broma, pero nosotros no propusimos quemar nada, jaja, lo único que vamos es hacer saber a todos los medios que prácticamente estamos siendo abandonados. Creo, en lo personal, que vamos a ser escuchados, si no llegásemos a ser escuchados esto va a ser una anarquía, obviamente no como institución ni como grupo de comerciantes pero va a ser un libre albedrio cada uno va a hacer lo que desee, ¿cómo uno le dice a un comerciante no abras y quédate en tu casa hasta perder todo lo que tenes? si aún no lo perdiste. Hoy se está viendo un grado de desesperación muy grande, la gente está llegando a un punto de un pensamiento marginal, cuando hay una desesperación increíble, es muy triste lo que esta sucediendo y si no se toman medidas y cartas en el asunto va a ser peor. Cuando empezó la cuarentena, uno ¿qué decía? Podemos subsistir 15 días, 20 días, 30 días, cuando se fue extendiendo, 40 días, y así empezaron a irse los comercios, hoy con 80 días se esta hablando de que quieren volver a la fase uno, y la verdad nos gustaría atravesar la situación esta lo mejor posible, confiamos en que el gobierno municipal va a entender la situación y que algo va a tener que hacer”

QP: Lo que me llama poderosamente la atención es que, cuando abrieron los bancos, se hicieron terribles colas, amontonamientos que, posiblemente, han provocado contagios masivos y Uds. que pueden meter una o dos personas en el local por tanda ¿no los dejan trabajar?

DS.: “Nosotros creemos que el centro comercial de San Justo somos comercio de cercanía, la gente no es que justamente viene a comprar, viene a los bancos, vienen a las instituciones que rodean a la plaza San Martín, la gente que esta caminando viene a hacer o cobrar, o pagar servicios, y entonces nosotros, con protocolo estricto, podemos abrir, no somos infectólogos , lo que si queremos trabajar dignamente. Hemos visto comercios que abren con las persianas semi cerradas, no somos delincuentes, no nacimos para eso, pareciera que uno se oculta para poder trabajar, ¿dónde se ha visto esto así, dónde si vio que uno tenga que trabajar escondido?, es el derecho al trabajo, esta bien hay un decreto que anula el art. 14, si no me equivoco pero, ¿qué hacemos?, ¿nos quedamos en nuestra casa y nos fundimos?, hay comerciantes que están pasando hambre y eso hay que recalcarlo, ni hablemos que ese comerciante haya pagado el 931 carga sociales, impuestos municipales, ARBA, empleados, no ha pagado nada, porque veníamos muy mal, ni siquiera el tema de los alquileres que es un tema muy importante que tenemos a veces. El tema de los alquileres hay propietarios que se han portado muy bien, ayer estuvimos hablando con algunos propietarios que nos han dicho no paguen el alquiler porque valoran y entienden la situación esta, porque es una situación difícil donde dicen ¿a quién le voy alquilar después de esto? Si ya hay 60, 70 locales vacíos que nosotros nos hemos enterado, hay que ver la realidad cuando pase esto, ¿a quién le voy a alquilar?, y hay otros que no, que quieren cobrar el 100%, no quieren llegar a un arreglo y cuando digo que quieren cobrar el 100% es porque llaman y hay un decreto que no se puede pagar hasta septiembre, y dicen hoy no te hago ninguna rebaja después de septiembre vemos y te voy a cobrar todo junto, la verdad es que tuvimos alguna mala predisposición de dueños de locales que no entendemos ese razonamiento, es importante mencionar esto porque gran parte y muchos comerciantes se han ido por esta situación también”